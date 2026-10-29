Perú

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Piura este jueves 29 de octubre

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

Las predicciones meteorológicas, basadas, en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son actividades que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco certeros.

PUBLICIDAD

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Piura para este jueves 29 de octubre:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este jueves 29 de octubre, se prevé que en Piura habrá un 55% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 38.4 centígrados y una mínima de 26.9°. La nubosidad será del 93% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ansiedad en adolescentes: cuándo consultar, cómo acompañar desde la familia y qué señales pueden mostrar que necesita ayuda

Cambios en el sueño, irritabilidad, aislamiento y rechazo escolar pueden indicar que un joven atraviesa un malestar que necesita acompañamiento profesional

Ansiedad en adolescentes: cuándo consultar, cómo acompañar desde la familia y qué señales pueden mostrar que necesita ayuda

¿Qué meses serán los más críticos por el fenómeno El Niño en Perú?: el dato del océano que puede definir cuánto tiempo durarán las lluvias

Las anomalías térmicas detectadas hasta los 300 metros de profundidad pueden prolongar condiciones favorables para precipitaciones, crecidas de ríos y oleajes anómalos durante el verano

¿Qué meses serán los más críticos por el fenómeno El Niño en Perú?: el dato del océano que puede definir cuánto tiempo durarán las lluvias

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 29 de octubre de 2026

El movimiento ocurrió el miércoles en Moquegua, tuvo 15 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de II-III en la localidad próxima al epicentro

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 29 de octubre de 2026

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

La Fiscalía formalizó diligencias por presunto lavado de activos contra el conductor, sus hijas y Marilú Montiel, tras rastrear transferencias efectuadas entre 2017 y 2024 por un total de 1.125.000 dólares

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

Magaly Medina comprende situación de Andrea San Martín, pero le recomienda ir a terapia: “Debe ser desesperante”

La presentadora reconoció la presión que puede experimentar una madre que debe trabajar para cubrir los gastos de su familia. También recomendó a la influencer buscar apoyo psicológico para aprender a gestionar el estrés

Magaly Medina comprende situación de Andrea San Martín, pero le recomienda ir a terapia: “Debe ser desesperante”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Mininter se negó a pagar recompensas a informantes que ayudaron a capturar a dos de “los más buscados”, según documentos

Fujimorista Fernando Rospigliosi al Sutep: “No es momento para estar haciendo paros, todo el Perú tiene problemas”

Congreso declara caducidad de acusaciones constitucionales contra Francisco Sagasti y José Elice tras cinco años

JNE rechaza agravios de Carlos Álvarez contra su presidente: “Contribuye a deteriorar el debate público”

ENTRETENIMIENTO

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

Fiscalía formaliza investigación contra Andrés Hurtado, Josetty, Génesis y su ex Marilú Montiel por presunto lavado de activos

Magaly Medina comprende situación de Andrea San Martín, pero le recomienda ir a terapia: “Debe ser desesperante”

César Acuña sorprende por sus retoques faciales y Magaly Medina lo critica: “De terror. Le hicieron una monstruosidad”

Paul Michael lanza tajante advertencia a Pamela López tras decir que se sintió usada: “No busques que hable mal de ti”

Jessica Newton reaparece con contundente mensaje tras ser desplazada por Luciana Fuster de Miss Grand Perú: “Siempre elige ser feliz”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para el partidazo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

DT de Deportivo Soan explicó demora en llegada de Fanta Fofana y cuándo podría debutar Fernanda Tomé en Liga Peruana de Vóley 2026/27

Lisandro Greppo comienza a resignarse por alejamiento del Deportivo Garcilaso de la cima del Torneo Clausura 2026: “Sabemos cuál es nuestra realidad”

La dura opinión de Beto da Silva contra la Liga 1 tras la caída de Deportivo Garcilaso ante Alianza Atlético: “Esto es un espanto”