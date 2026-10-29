El Campeonato Nacional Ronex disputa su cuarta fecha con seis categorías en definición por el título

El video presenta escenas de competencias de vehículos y motocross en el circuito de tierra del Ronex Park. El registro incluye tomas aéreas del trazado deportivo, desplazamientos en pista durante las carreras y la ceremonia de entrega de premios en el podio frente al público asistente.

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El Campeonato Nacional Ronex 2026 llega a su etapa más decisiva: el domingo 1 de noviembre, el Ronex Park será escenario de la cuarta y penúltima fecha de la temporada, con tablas de posiciones ajustadas al límite en seis categorías —crosscars, autos clásicos, UTVs y motos— que mantienen abierta la pelea por el título nacional.

Con tres fechas ya disputadas, los puntajes acumulados revelan disputas sin margen de error. En Crosscar, Fredie Blume encabeza la tabla con 111 puntos, pero la presión de Joaquín Landa (94 pts) y Nicolás Landa (86 pts) convierte cada vuelta en un cálculo de riesgo. En la categoría RX, Fernando Dreyfus lidera con 142 puntos sobre Paul Abanto (109 pts) y Beto Sánchez (106 pts), una diferencia que puede desaparecer en una sola jornada.

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Dos vehículos modificados compiten sobre una curva de tierra durante una prueba del Campeonato Nacional Ronex en el circuito de Ronex Park.

La categoría RX Fuerza Libre presenta el panorama más holgado de la jornada: Ángel Yactayo acumula 131 puntos y aventaja a Raúl Velit (50 pts) y Sánchez (41 pts). En UTV, Oscar Montes llega como puntero con 100 puntos, seguido por Álvaro Rivera (43 pts) y Fernando Salvatierra (40 pts), con una brecha que obliga a sus perseguidores a apostar por el máximo resultado posible.

“Llegamos a la penúltima fecha de la temporada con las tablas de posiciones súper ajustadas. Tuvimos tres fechas espectaculares y este domingo no será la excepción. Invito a toda la familia y a la comunidad motor a acompañarnos en el Ronex Park para vivir una jornada inolvidable de carreras”, afirmó Luciano Pestana, organizador del campeonato.

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Dos vehículos modificados compiten sobre una curva de tierra durante una prueba del Campeonato Nacional Ronex en el circuito de Ronex Park.

Flavio Castro llega invicto a la penúltima fecha en Motos Pro

La categoría Motos Pro tiene un protagonista sin fisuras hasta ahora: Flavio Castro suma 150 puntos, un puntaje perfecto que lo coloca como el competidor más sólido de toda la temporada. Detrás, Manuel Medina (128 pts) y Renzo Cecchi (118 pts) mantienen aspiraciones reales, aunque el margen que deben recuperar en una sola fecha es considerable.

En Motos Mecánica Nacional, el escenario es más abierto. Luciano Rodríguez lidera con 120 puntos ante la persecución constante de Darley Rondon (105 pts) y José Piña (100 pts). Con apenas 20 puntos de distancia entre el primero y el tercero, cualquier resultado inesperado puede redistribuir completamente las posibilidades de cara a la gran final de diciembre.

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Un automóvil de rally toma una curva sobre una pista de tierra y levanta una estela de polvo durante una carrera.

Las entradas ya están disponibles

El público que quiera presenciar la fecha puede adquirir sus entradas a través de la plataforma digital Joinnus en el enlace https://bit.ly/4yNeVRJ. También están disponibles desde la aplicación Yape en la sección Entradas, y en las boleterías del Ronex Park el mismo domingo del evento.

La organización habilitó múltiples canales de venta para facilitar el acceso a los asistentes. El Ronex Park recibirá al público en una jornada que cerrará el penúltimo capítulo de una temporada que culminará el 6 de diciembre con la Gran Final.

Dos vehículos modificados compiten sobre una curva de tierra durante una prueba del Campeonato Nacional Ronex en el circuito de Ronex Park.

La realización del campeonato cuenta con el apoyo de Estaciones AVA, Segway, Concrefab, Can Am Perú, Facilita, K2, CDC, Refri Perú y MK91, marcas que la organización destacó como aliadas clave para el desarrollo de cada fecha.

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El Campeonato Nacional Ronex 2026 disputará su quinta y última fecha el 6 de diciembre, cuando los resultados de la jornada del domingo habrán definido quiénes llegan con opciones reales al título en cada una de las categorías.