Milagros Leiva recibe mensajes de apoyo tras la muerte de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca: "Fortaleza y consuelo"

Norma Lyra Gálvez Abarca, madre de la periodista Milagros Leiva, falleció el lunes 19 de octubre tras complicaciones de salud.

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Milagros Leiva atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal tras confirmarse el fallecimiento de su madre, Norma Lyra Gálvez Abarca, ocurrido este lunes 19 de octubre. La noticia generó de inmediato diversas muestras de solidaridad hacia la periodista de Panamericana TV, quien hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre esta pérdida.

El excandidato presidencial Rafael López Aliaga fue una de las primeras figuras públicas en expresar sus condolencias a la conductora del programa ‘Esta noche’.

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“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a Milagros Leiva por el sensible fallecimiento de su madre. Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza y consuelo a toda su familia en este difícil momento”, escribió el líder de Renovación Popular en sus redes sociales.

Rafael López Aliaga expresa sus condolencias a la periodista Milagros Leiva por el fallecimiento de su madre Norma Lyra Gálvez Abarca.

A las muestras de condolencia se sumó la Defensoría del Pueblo, institución que también envió un mensaje público de pesar por la pérdida.

“Con profundo pesar, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de la señora Norma Lyra Gálvez Abarca. Asimismo, acompañamos a toda su familia en estos momentos de profundo dolor, deseándoles fortaleza, paz y consuelo ante tan irreparable pérdida”, señaló la institución a través de un comunicado.

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Un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Perú expresa condolencias por el fallecimiento de Norma Lyra Gálvez Abarca, madre de la periodista Milagros Leiva.

La periodista había compartido semanas antes su preocupación por la salud de su madre

Hasta el cierre de esta nota, no se informó oficialmente la causa del fallecimiento de Gálvez Abarca. Sin embargo, días antes de la noticia, Leiva había publicado en sus redes sociales un mensaje en el que relató el delicado estado de salud que atravesaba su madre, a quien describió con un cuadro de diabetes que le generaba complicaciones en el hígado.

La periodista Milagros Leiva dedicó una publicación en Instagram al cuidado y la salud de su madre semanas antes de su fallecimiento.

En esa publicación, la conductora expresó el deseo de regresar en el tiempo para pedirle a su madre que cuidara más su salud, en un texto cargado de nostalgia por los momentos compartidos entre ambas a lo largo de los años.

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“Cómo me gustaría que ella también retrocediera su propio tiempo para pedirle que no se enferme más, que luche contra la diabetes porque su hígado sufrirá, que no se abandone. Al final del día, cuando llego a casa y la veo otra vez dormida, solo le pido a Dios que no sufra. Nada más eso, que no sufra”, escribió Leiva en aquella oportunidad.

La segunda pérdida familiar que enfrenta la conductora en menos de dos años

El fallecimiento de su madre llega apenas 21 meses después de que la periodista enfrentara la muerte de su padre, ocurrida el 9 de enero de 2025, cuando él tenía 95 años. En aquella ocasión, Leiva recibió la noticia en pleno programa que conducía en Willax Televisión, mientras entrevistaba al médico Kike Montenegro.

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La conductora no pudo contener el llanto al conocer la noticia y se disculpó con su invitado y con la audiencia antes de abandonar el set en vivo.

Milagros Leiva rompe en llanto al enterarse en vivo del fallecimiento de su padre. (Captura: Willax)

“Perdóname doctor, tengo que decirle, mi papá ha muerto. Tengo que irme del programa, lo siento mucho”, expresó Leiva con la voz entrecortada en aquel momento, antes de dejar la conducción del espacio a cargo de un compañero y retirarse de inmediato del estudio de televisión.

Con esta nueva pérdida, la periodista enfrenta un segundo duelo familiar en un periodo de menos de dos años, mientras continúa al frente de la conducción de ‘Esta noche’ en Panamericana TV. Hasta el momento, Leiva no ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su madre ni se ha informado sobre los detalles de las exequias.

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