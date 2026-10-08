Detección temprana del cáncer de mama: mirar también antes de los 40

Un monitor radiológico compara las diferencias entre un tejido mamario predominantemente graso y un tejido mamario denso mediante dos mamografías en escala de grises. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Octubre vuelve a poner sobre la mesa una conversación urgente: la detección temprana del cáncer de mama también debe incluir a las mujeres jóvenes.

Empecemos por una pregunta clave: ¿por qué es importante hacerse una mamografía? La mamografía es la principal herramienta para detectar el cáncer de mama de manera temprana en mujeres de 40 años a más y con un riesgo promedio. Pero antes de esa edad, la evaluación puede ser diferente. En las mujeres jóvenes es más frecuente tener mamas densas, es decir, con mayor cantidad de tejido glandular y fibroso y menos tejido graso. Esto puede hacer más difícil identificar algunas lesiones en una mamografía y, cuando el médico lo considera necesario, hacer que la ecografía mamaria cobre especial importancia.

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Una mujer observa el resultado de una mamografía impresa junto a la ventana de una estancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, que la detección pueda ser más compleja en mujeres jóvenes no significa que estén exentas de desarrollar cáncer de mama. Esta enfermedad también puede presentarse antes de los 40 años. Y ahí puede estar el peligro: cuando la edad lleva a pensar que “todavía no toca”, una señal de alerta puede pasar desapercibida o confundirse con algo pasajero.

En el Perú, un estudio del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Norte (IREN Norte), realizado en 1.176 pacientes con cáncer de mama atendidas entre 2016 y 2023, encontró que el 15,3 % tenía entre 20 y 39 años. Además, en este grupo, el 27,2 % presentó cáncer de mama triple negativo, un subtipo que suele tener un comportamiento más agresivo y para el que existen menos opciones de terapias dirigidas que para otros subtipos.

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Una médica especialista explica los resultados de una mamografía a una paciente durante una consulta en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos no significan que todas las mujeres jóvenes deban hacerse estudios de manera indiscriminada. Significan algo más importante: ser joven no significa estar fuera de riesgo. Los síntomas, los antecedentes familiares, los hallazgos clínicos y otros factores individuales deben orientar cuándo y cómo realizar una evaluación. Una señal que parece menor no debería ignorarse: identificarla y evaluarla a tiempo puede marcar una diferencia en el diagnóstico y el tratamiento.

A esto se suma una barrera que no siempre recibe la atención necesaria: el acceso. La ecografía mamaria puede ser una herramienta importante para evaluar a mujeres jóvenes cuando está indicada, pero no siempre está disponible de manera cercana y oportuna. La falta de equipos, especialistas o citas puede retrasar una evaluación necesaria. También existen barreras económicas y geográficas que pueden dificultar el acceso, especialmente en un país donde aún hacen falta más establecimientos y servicios especializados. Cuando una evaluación oportuna depende de la capacidad de pago, de la distancia hasta un centro de salud o de conseguir una cita a tiempo, las posibilidades de acceder a una atención adecuada no son las mismas para todas.

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Una paciente utiliza parches de detección térmica Celbrea para la evaluación de la salud mamaria en un consultorio junto a una médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, hablar de detección temprana antes de los 40 no significa generar alarma. Significa aprender a conocer nuestras mamas, prestar atención a cambios o signos de alerta, conocer nuestros antecedentes familiares y evaluar a tiempo el riesgo individual. El American College of Radiology recomienda que todas las mujeres sean evaluadas respecto de su riesgo de cáncer de mama antes de los 25 años, para identificar a quienes podrían necesitar un seguimiento más temprano o intensivo.

Octubre no debería ser solamente el mes del lazo rosado. Debería llevarnos a preguntarnos qué estamos haciendo para acercar la detección temprana a todas las mujeres, también a las más jóvenes. No basta con hablar del cáncer de mama durante un mes si durante el resto del año las barreras para una detección oportuna siguen ahí. La prevención y la detección temprana deben convertirse en una oportunidad real para todas las mujeres, no en un privilegio.

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Una médica analiza una mamografía con anomalías marcadas en rojo para la evaluación diagnóstica de un tumor de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porque detectar antes no es alarmar. Es darles la oportunidad de actuar a tiempo.

Referencias y fuentes

1. Díaz-Plasencia J, et al. Cáncer de mama en el norte del Perú: subtipos moleculares y HER2 low. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2024;41(1):62–68. Estudio de 1.176 pacientes atendidas en IREN Norte entre 2016 y 2023. DOI: 10.17843/rpmesp.2024.411.13424.

2. Monticciolo DL, et al. Breast Cancer Screening for Women at Higher-Than-Average Risk: Updated Recommendations From the ACR. Journal of the American College of Radiology. 2023. Recomienda evaluación del riesgo de cáncer de mama hacia los 25 años.

3. American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria® Supplemental Breast Cancer Screening Based on Breast Density: 2024 Update. Journal of the American College of Radiology. 2025. Señala que la mamografía presenta menor sensibilidad en tejido mamario denso y que la necesidad de estudios adicionales depende de la densidad y del nivel de riesgo.

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4. American College of Radiology. Mammography Saves Lives – Dense Breasts. Explica que el tejido mamario denso y las lesiones pueden aparecer blancos en la mamografía, lo que puede dificultar la identificación de algunos cánceres.

Nota editorial: La evaluación y los estudios de imagen deben individualizarse según edad, síntomas, antecedentes, densidad mamaria y nivel de riesgo.