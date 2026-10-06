Perú

Minsa recomienda vacunación contra sarampión e influenza si se asistirá a eventos masivos como conciertos

El exviceministro Augusto Tarazona confirmó que la enfermedad dejó una muerte en Loreto y advirtió que las concentraciones de personas pueden favorecer la transmisión aérea, especialmente entre asistentes con síntomas leves

Foto: Minsa
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El infectólogo Augusto Tarazona advirtió que el sarampión circula en Perú en medio de concentraciones de personas y que los eventos masivos pueden facilitar contagios por vía aérea, en especial cuando los asistentes presentan síntomas iniciales leves. El exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento de Salud del Ministerio de Salud sostuvo que la prevención debe combinar vacunación, ventilación y el aislamiento de quienes tengan fiebre o malestar respiratorio.

La alerta se vincula con una brecha de cobertura: para evitar la expansión del sarampión, la vacunación infantil debería superar el 95%, pero en los últimos años se ubicó entre 80% y 82%, según explicó Tarazona. La diferencia se refleja, de acuerdo con el especialista, en jóvenes y adolescentes que hoy contraen la enfermedad.

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En diálogo con Exitosa, el médico infectólogo afirmó que el país atraviesa un brote de sarampión que ya se extendió durante varios meses por distintas regiones y que ya dejó una muerte en Loreto. “En relación con el sarampión, estamos en un brote epidémico actualmente en el Perú”, dijo.

La inmunización ofrece protección luego de dos a tres semanas, por lo que no resuelve de inmediato el riesgo de una convocatoria próxima. Tarazona indicó que la vacunación contra el sarampión está dirigida principalmente a niños y la de influenza a adultos mayores, aunque recomendó avanzar con la prevención para los eventos de los siguientes meses.

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Foto: Minsa
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Capacidad de contagio: de 12 a 18 personas por caso

Tarazona explicó que los primeros días de una infección viral pueden coincidir con síntomas escasos, una etapa en la que las personas ya pueden transmitir el virus. Ante esa posibilidad, aconsejó que quienes tengan fiebre o malestar general no asistan a reuniones multitudinarias.

Al describir la capacidad de propagación del sarampión, el infectólogo precisó: “Una persona enferma puede contagiar entre 12 y 18 personas que están en su entorno”.

El especialista incluyó a la influenza entre los riesgos vinculados a las concentraciones de personas, aunque la definió como una enfermedad endémica que persiste a lo largo del tiempo. También mencionó al COVID-19 y al virus respiratorio sincitial como agentes que pueden circular con rapidez en espacios concurridos.

Los niños pequeños y los adultos mayores enfrentan una mayor posibilidad de complicaciones por influenza, señaló Tarazona. A diferencia del sarampión, una infección previa o una vacuna contra la influenza no impiden necesariamente un nuevo contagio porque el virus cambia cada año.

Imagen de archivo de una persona preparando una vacuna contra el sarampión. EFE/Javier Aparicio
Imagen de archivo de una persona preparando una vacuna contra el sarampión. EFE/Javier Aparicio

Ventilación, mascarillas y lavado de manos

Para las actividades inmediatas, Tarazona puso el foco en medidas de prevención que pueden aplicarse desde el momento previo al contacto con otras personas. “No debería haber eventos masivos en ambientes cerrados, todos deberían ser en ambientes muy ventilados”, afirmó.

El lavado de manos también forma parte de las recomendaciones, debido a que puede impedir que el virus pase de una persona enferma a superficies u objetos que otros asistentes toquen después. El especialista aconsejó cubrir boca y nariz con el codo al estornudar.

Sobre el uso de mascarillas, Tarazona remarcó su utilidad cuando la persona ya presenta síntomas respiratorios. “Las mascarillas simples ayudan mucho cuando la persona está enferma, porque evita que el virus salga del organismo”, sostuvo.

La vacunación contra el sarampión requiere dos dosis y genera una protección duradera para quienes ya tuvieron la enfermedad. En el caso de la influenza, Tarazona recomendó la vacunación anual por las mutaciones del virus y señaló que las vacunas son gratuitas en los establecimientos públicos de salud.

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