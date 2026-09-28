Slipknot vuelve a Perú con Marilyn Manson en el Estadio Nacional: fecha y precios de entradas para el concierto

El cantante Marilyn Manson y la banda Slipknot anuncian una presentación conjunta en el Estadio Nacional de Lima.

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Slipknot y Marilyn Manson compartirán escenario en Lima el 14 de septiembre de 2027, en un concierto programado en el Estadio Nacional. La fecha reunirá a dos nombres vinculados al rock y al metal internacional, con un cartel que incluye repertorios marcados por canciones como “Duality”, “Psychosocial”, “The Beautiful People” y “Sweet Dreams (Are Made of This)”.

La preventa de entradas será los días 1 y 2 de octubre de 2026 a través de Teleticket. Los clientes de Interbank tendrán hasta 15% de descuento al pagar con tarjetas de la entidad, de acuerdo con la información difundida por la producción.

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La presentación marcará el regreso de Slipknot a Lima. La banda estadounidense, formada en Iowa y liderada por el vocalista Corey Taylor, se hizo conocida por su propuesta sonora, el uso de máscaras y una puesta en escena que acompaña sus conciertos desde sus primeros años. Entre sus temas más populares figuran “Wait and Bleed”, “Before I Forget”, “The Devil in I” y “Unsainted”.

El afiche oficial del concierto de Slipknot confirma su presentación el 14 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima junto a Marilyn Manson y Hatebreed.

El grupo llegará al país en una nueva etapa de su gira internacional. El anuncio señala que el concierto en el Estadio Nacional incluirá una producción de gran formato, aunque todavía no se han informado detalles sobre horarios, artistas invitados adicionales ni el orden de las presentaciones.

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Por su parte, Marilyn Manson formará parte de la misma jornada. El músico estadounidense cuenta con un catálogo que incluye “The Dope Show”, “Personal Jesus” y “Tainted Love”. Su incorporación al cartel suma una segunda presentación al programa previsto para septiembre de 2027.

La fecha será en el Estadio Nacional de Lima, recinto que suele recibir conciertos internacionales y eventos deportivos. La distribución de sectores contempla Campo A, Campo B, Occidente y Oriente numerados en dos niveles, además de Tribuna Norte.

Las agrupaciones musicales Slipknot y Marilyn Manson confirmaron su presentación en el Estadio Nacional de Perú.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La venta de entradas comenzará con una preventa exclusiva para clientes Interbank los días 1 y 2 de octubre de 2026, desde las 10:00 horas, mediante la plataforma Teleticket.

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Durante esas dos jornadas, quienes paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a hasta 15% de descuento sobre el precio full. La promoción aplica a los sectores habilitados para el concierto de Slipknot y Marilyn Manson en el Estadio Nacional.

Tras la preventa, las entradas pasarán a su tarifa regular o precio full. Los organizadores no han precisado el horario de apertura de la venta general ni las condiciones adicionales que podrían aplicarse a las compras.

Precio de entradas

Los precios incluyen la comisión ticketera.

Preventa Interbank

Campo A: S/270,00

Campo B: S/140,00

Occidente 1 Numerado: S/210,00

Occidente 2 Numerado: S/185,00

Oriente 1 Numerado: S/210,00

Oriente 2 Numerado: S/185,00

Tribuna Norte: S/90,00

Un afiche del concierto de Slipknot, Marilyn Manson y Hatebreed en Lima detalla las zonas del Estadio Nacional y los precios de las entradas para el 14 de septiembre.

Precio full

Campo A: S/318,00

Campo B: S/165,00

Occidente 1 Numerado: S/248,00

Occidente 2 Numerado: S/218,00

Oriente 1 Numerado: S/248,00

Oriente 2 Numerado: S/218,00

Tribuna Norte: S/106,00

El sector más económico será Tribuna Norte, con una tarifa de preventa de S/90,00 y un precio regular de S/106,00. En el otro extremo se encuentra Campo A, que costará S/270,00 durante la preventa Interbank y S/318,00 en la venta general.

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¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir entradas será digital a través de la plataforma de Teleticket. Estos son los pasos que deberán seguir los asistentes:

Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe Crear una cuenta personal en la plataforma, con los datos solicitados y un correo electrónico válido. Revisar el correo electrónico registrado y confirmar la cuenta mediante el enlace enviado por Teleticket. Buscar el evento de Slipknot y Marilyn Manson en Lima en el buscador de la plataforma o seleccionar el banner correspondiente cuando esté habilitado. Ingresar a la cola virtual. El sistema asignará un turno según el orden de llegada, por lo que se recomienda no actualizar la página ni cerrar la ventana. Elegir el sector disponible y la tarifa correspondiente. En las zonas numeradas, la plataforma podrá solicitar la selección o reserva de una ubicación, según la disponibilidad. Completar los datos de pago con la tarjeta elegida. Para acceder al descuento de preventa será necesario utilizar una tarjeta Interbank. Tras la confirmación de la operación, las entradas digitales estarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta del usuario.

Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

La cita está programada para el 14 de septiembre de 2027 en el Estadio Nacional, mientras que la primera oportunidad de compra será el 1 y 2 de octubre de 2026 a través de Teleticket.