Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 21 de septiembre en Huancayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Guardar

Antes de partir a tu destino, revisa el estado del tiempo en Huancayo para las próximas horas para hoy.

En Huancayo se espera una temperatura máxima de 19.6 grados centígrados y una mínima de 6.1 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 11% en el transcurso del día y del 33% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 5.6 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 14.

El pronóstico del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

PUBLICIDAD

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se siente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante todas las estaciones del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

La periodista exigió que se esclarezca el crimen y sostuvo que la información que manejaba ‘La China’ Polo podría estar relacionada con su muerte, una hipótesis que aún debe ser determinada por la investigación fiscal

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

El conductor de ‘Amor y fuego’ lamentó el asesinato de Susy Aponte Polo, destacó su trabajo periodístico y reclamó esclarecer el ataque ocurrido durante una actividad electoral en Caraz el sábado

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

‘Mamanka’: Otra Valentina lo denuncia y revela cómo habría sido trasladada de Colombia a Lima cuando tenía 15 años

El nuevo informe de Cuarto Poder mostró el testimonio de otra joven colombiana que asegura haber convivido con Luis Sifuentes cuando era adolescente y relata episodios de presunto abuso, violencia y humillaciones

‘Mamanka’: Otra Valentina lo denuncia y revela cómo habría sido trasladada de Colombia a Lima cuando tenía 15 años

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 20 de setiembre del 2026

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados Gana Diario: números ganadores de este 20 de setiembre del 2026

Se registró un sismo de magnitud 4 en Cusco

El movimiento comenzó a las 15:07 hora local

Se registró un sismo de magnitud 4 en Cusco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate municipal 2026 inicia este lunes: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

Debate municipal 2026 inicia este lunes: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

Partido de López Aliaga lleva a 110 candidatos con sentencias, entre ellos por homicidio, violación y tráfico de drogas

Rafael López Aliaga encabeza simulacro para alcaldía de Lima con 28,4% de votos válidos, seguido por Carlos Bruce con 18,2%

Lista de los 13 candidatos a la alcaldía de Cusco en las Elecciones regionales 2026: perfiles y planes de gobierno

Carlos Bruce confirma hasta cuatro denuncias contra Rafael López Aliaga por difamación: “Iremos a juicio”

ENTRETENIMIENTO

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Panamericana TV se disculpa y reconoce el error de Milagros Leiva: usuarios cuestionan el comunicado y exigen su salida

Kingteka podría pagar hasta 27,5 millones de soles tras disparar contra un gallinazo

Juliana Oxenford estalla contra Milagros Leiva: “No es descuido, jugar a la tonta es un arte que ha desarrollado muy bien”

DEPORTES

La selección peruana inicia su gira norteamericana: la ‘blanquirroja’ partió para jugar con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

La selección peruana inicia su gira norteamericana: la ‘blanquirroja’ partió para jugar con Estados Unidos, México, Canadá y Colombia

El arquero de UTC debutó como delantero en la Liga 1: crisis del club obligó a Ignacio Barrios a jugar de ‘9′ ante Sport Huancayo

Jairo Vélez celebra su tercer llamado a la selección peruana: “Estoy muy contento por eso y ahora solo me queda disfrutar”

Partidos de hoy, domingo 20 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mano Menezes reveló qué necesita Christian Cueva para volver a la selección peruana: “La Eliminatoria va a ser muy dura”