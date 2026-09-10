Marco Rubio abre su agenda oficial en Perú con cita en la Cancillería

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Lima, 10 sep (EFE).- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó este jueves al Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en el centro histórico de Lima, para asistir a una recepción de honor por parte del ministro del canciller peruano, Carlos Espá, en el primer acto de su visita oficial que pondrá fin a la gira por Sudamérica que lo llevó previamente a Ecuador y Colombia.

Tras el encuentro en la Cancillería, Rubio acudirá al Palacio de Gobierno, ubicado a unas cuadras, para reunirse con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y abordar con ella una serie de temas como la seguridad transnacional, cooperación y relaciones comerciales.

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El encuentro de Rubio con Fujimori, tras asumir la presidencia de Perú el pasado 28 de julio, permitirá profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los vínculos de cooperación en asuntos prioritarios para la nación andina, según destacó la Presidencia de la República.

Además, en la reunión, ambas autoridades abordarán temas de interés común, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación relativa al fenómeno climatológico de El Niño, seguridad, lucha contra la delincuencia organizada transnacional, defensa, promoción de inversiones y comercio bilateral, entre otros, agregó la fuente oficial.

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Fujimori ha visto cumplido su objetivo de adherir a Perú al 'Escudo de las Américas', la alianza contra el crimen organizado transnacional promovida por el presidente Donald Trump y donde participan un grupo de gobiernos de derecha de países de América Latina afines a él.

Por su parte, Rubio no ha dejado pasar que una de las grandes preocupaciones de Trump en Latinoamérica es la creciente influencia de China en Perú, con importantes inversiones como el puerto de Chancay, propiedad de la naviera estatal china Cosco, y el control de empresas claves del sector eléctrico, tal como lo mencionó en una columna publicada el martes en Lima. EFE

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(foto) (vídeo)