Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 10 de septiembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,92 soles, lo que representa una variación del 0,36% respecto al precio previo de 3,9 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,56%, mientras que en términos interanuales, su variación se ha situado en un incremento del 0,51%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al sol peruano durante los últimos dos días, reflejando un aumento en su demanda. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,01%, por debajo de la volatilidad de referencia de 6,93%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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