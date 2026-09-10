‘Choca’ Mandros celebra el éxito de Fusión 2026: 35 mil personas asistieron a la feria

Jaime “Choca” Mandros destacó aque reunió a más de 35 mil personas durante el último día de Fusión x Gloria.

Guardar

Jaime “Choca” Mandros destacó la asistencia de 35 mil personas durante la jornada final de Fusión x Gloria, feria gastronómica producida por América Multimedia. El evento cerró su segunda edición en la explanada de la Costa Verde en San Miguel.

Choca Mandros, uno de los impulsores de la feria, señaló que el objetivo fue ofrecer una propuesta que combinara gastronomía, música, entretenimiento y actividades para las familias. La última fecha contó con las presentaciones de Son del Duke, Corazón Serrano y Hermanos Yaipén.

PUBLICIDAD

Fusión x Gloria también recibió la licencia de Marca País Perú, otorgada por PROMPERÚ. El reconocimiento identifica a la feria como un espacio de promoción de la riqueza, la identidad y la diversidad del país, según la información proporcionada por la organización.

Jaime “Choca” Mandros resaltó la respuesta del público

La segunda edición de Fusión x Gloria concluyó con una asistencia de más de 15 mil personas durante su último día. El público llegó desde el mediodía a la explanada de la Costa Verde para recorrer los espacios gastronómicos, participar en las actividades y asistir a los conciertos programados para el cierre.

Jaime “Choca” Mandros manifestó que la respuesta de los asistentes fue uno de los aspectos centrales de la feria. El conductor señaló que buscaban que las personas se retiraran con una experiencia completa, más allá de la oferta de comida y los espectáculos musicales.

PUBLICIDAD

“La verdad es que estoy emocionado, con muchas ganas de que la gente haya salido con una buena experiencia. Y creo que se logró. Estoy contentísimo, muy, muy contento, muy feliz”, señaló.

Mandros explicó que Fusión 2026 fue planteada como una alternativa de entretenimiento para distintos públicos. La propuesta incluyó restaurantes, platos representativos de varias regiones, experiencias inmersivas y una programación artística distribuida durante los cuatro días.

“Queríamos que mucha gente pueda tener actividades inmersivas todo el día y que no solo sea comer y vivir un show, sino vivir un día de entretenimiento para toda la familia”, explicó.

Jaime “Choca” Mandros destacó la asistencia de más de 15 mil personas durante el último día de Fusión x Gloria.

Corazón Serrano, Son del Duke y Hermanos Yaipén estuvieron en el cierre

La jornada final de Fusión x Gloria tuvo como principales atractivos musicales a Corazón Serrano, Son del Duke y Hermanos Yaipén. Las agrupaciones se presentaron ante los asistentes que acudieron a la Costa Verde para la última fecha de la feria.

PUBLICIDAD

Mandros precisó que la convocatoria del cierre superó las 15 mil personas. El público siguió los conciertos y recorrió los espacios gastronómicos instalados en el evento, que reunió propuestas vinculadas con la cocina peruana y actividades de entretenimiento.

El cierre también incluyó una edición especial de Fiesta en América. El programa reunió a las agrupaciones que participaron en el escenario de Fusión x Gloria durante los cuatro días de la feria.

La emisión fue conducida por La Chola Chabuca, Jaime “Choca” Mandros y Mateo Garrido Lecca. Desde la Costa Verde, los presentadores acompañaron la jornada en la que se concentraron los conciertos y las actividades finales.

PUBLICIDAD

La programación musical fue parte de una agenda que buscó integrar los distintos componentes de la feria. Además de los shows, los asistentes pudieron acceder a los espacios de comida y a las propuestas preparadas para las familias durante cada fecha.

Hermanos Yaipén formó parte de la programación musical del cierre de Fusión x Gloria.

Más de 35 mil personas asistieron a Fusión x Gloria

La organización informó que más de 35 mil personas participaron en Fusión x Gloria a lo largo de sus cuatro días. La asistencia incluyó a quienes acudieron para conocer la oferta gastronómica, seguir los conciertos y participar en las experiencias instaladas en la explanada de la Costa Verde.

El evento reunió platos representativos de diferentes regiones y restaurantes que formaron parte de la segunda edición. La feria articuló esa oferta con presentaciones musicales y actividades destinadas a ampliar la experiencia de los asistentes.

PUBLICIDAD

La última jornada concentró más de 15 mil visitantes. Esa cifra corresponde al cierre de la feria y forma parte del total acumulado durante los cuatro días de actividades.

El formato buscó convocar a familias mediante una propuesta que no se limitara a la comida. En ese sentido, Mandros señaló que la planificación incluyó experiencias inmersivas y entretenimiento continuo para quienes permanecieran durante varias horas en el recinto.

La asistencia registrada en esta edición plantea una nueva etapa para el proyecto. Luego del cierre, la organización deberá definir los contenidos y actividades de una eventual tercera edición, según adelantó uno de sus impulsores.

PUBLICIDAD

“La valla está alta con la segunda edición y la tercera tenemos que ir pensando ya, desde ya, qué es lo que vamos a dar. Tenemos que retarnos para que cada año la experiencia sea mejor y podamos tener una edición de Fusión que vaya escalando”, sostuvo Mandros.

Jaime “Choca” Mandros señaló que la organización ya evalúa los retos de una posible tercera edición.

El reconocimiento de Marca País Perú para la feria

Fusión x Gloria recibió la licencia de Marca País Perú, otorgada por PROMPERÚ. De acuerdo con la organización, la distinción reconoce a la feria como un espacio que contribuye a promover la riqueza, identidad y diversidad del país.

Para “Choca” Mandros, el reconocimiento representa un respaldo para el evento y los expositores gastronómicos que participan en él. El conductor indicó que la licencia fue recibida como una sorpresa por el equipo responsable de la feria.

PUBLICIDAD

“Nos agarró de sorpresa, una grata sorpresa, el reconocimiento como Marca País, Marca Perú. Creo que les da mucha fuerza y tranquilidad a todos nuestros expositores de gastronomía, de que están entrando a una feria que se está tomando las cosas en serio”, afirmó.

Mandros añadió que el reconocimiento implica una responsabilidad para futuras ediciones. “Estamos muy contentos con este reconocimiento y vamos a trabajar para mantenerlo”, expresó.

El cierre de Fusión x Gloria dejó un balance de más de 35 mil asistentes durante cuatro días y una última jornada con más de 15 mil personas. La feria reunió gastronomía, música y entretenimiento en la Costa Verde, mientras su organización proyecta los siguientes pasos para una tercera edición.

PUBLICIDAD

Fusión x Gloria recibió la licencia de Marca País Perú, otorgada por PROMPERÚ.