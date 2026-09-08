Perú

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Arequipa este martes 8 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este 8 de septiembre en Arequipa, Perú.

El clima para este martes 8 de septiembre en Arequipa alcanzará los 20.7 grados, mientras que la temperatura mínima será de 11.3 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 17%, con una nubosidad del 32%, durante el día; y del 3%, con una nubosidad del 59%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 13.0 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se reportan en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad a lo largo del año.

Este clima árido se percibe en la ciudad de Arequipa, que se ubica a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas lluvias, siendo febrero el mes más lluvioso.

PUBLICIDAD

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está pegada a la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina comparó reparación civil por la muerte de Paul Flores con sentencia favorable a Jefferson Farfán: “¿Cuál es la justicia?”

Medina respaldó una reflexión de Rosario Sasieta sobre el valor de la vida en el Perú y cuestionó que una reparación civil pueda resultar insuficiente para una familia que perdió a un ser querido: “La vida no vale nada”

Magaly Medina comparó reparación civil por la muerte de Paul Flores con sentencia favorable a Jefferson Farfán: “¿Cuál es la justicia?”

PISA 2025: Perú cae 9 puntos en Matemática y 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

La evaluación internacional organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide las competencias de estudiantes de 15 años, registró además retrocesos nacionales en Lectura y Ciencias

PISA 2025: Perú cae 9 puntos en Matemática y 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La ‘blanquirroja’ buscará revertir los resultados de sus recientes amistosos ante las ‘panteras’, unas de las favoritas para hacerse con el certamen internacional. Conoce los detalles del compromiso

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

“No tiene un marido, tiene un roommate”. La modelo respondió en los comentarios a los usuarios que cuestionaron su viaje con su esposo y aseguró que la critican por culpa de la conductora de Magaly TV La Firme. La conductora de ATV mostró los mensajes y se burló de las reacciones, mientras cuestionó nuevamente la relación de la empresaria con el chico reality

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 7 de setiembre

¿Se rompió el pozo millonario este lunes? Revise si se convirtió en el afortunado ganador del último sorteo

Resultados ganadores del Gana Diario de este lunes 7 de setiembre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

“¿Cómo hago para leer esa huev**a?”: ministro César Astudillo deja su micro abierto y se queja al exponer sobre criminalidad

López Aliaga insiste en que “la flojonaza y vaga de Dina Boluarte” gobernaba mejor que Keiko Fujimori

Óscar Arriola sobre lo que hará tras dejar la PNP: “Voy a seguir viviendo mi vida, rogando para que esto mejore”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Ex de Yiddá Eslava niega deberle S/6 mil y responde por la cama y TV: “Nunca le he pedido ni un sol prestado”

Tilsa Lozano admitió que a los 43 sigue siendo ingenua en el amor y Gabriel Calvo le advierte: “No prestes plata”

Gregorio Pernía, ‘el Titi’ se sube al Corredor Azul en Lima y les muestra a sus fans cómo vive el transporte público peruano

BTS en Lima: Ticketmaster habilita la transferencia de entradas por Quentro, ¿cómo hacerlo?

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Argentina HOY: partido por fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima expresa su profunda “preocupación y rechazo” por los polémicos arbitrajes “en el campo de juego y VAR” durante el Torneo Clausura 2026

Caminos del Inca 2026 celebra 60 años en ruta: ya hay más de 80 pilotos escritos para la edición 54

Cienciano da inicio a una semana crucial en Copa Sudamericana 2026: al frente Montevideo City y con una ausencia que obliga a modificar estrategia

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut con la camiseta del Hapoel Beer Sheva en la liga de Israel