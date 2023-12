Janet Barboza y Belén Estévez protagonizan acalorada discusión en vivo en América Hoy

En la edición del martes 19 de diciembre, del programa ‘América Hoy’, se generó una tensa situación cuando Janet Barboza se enfrentó verbalmente con la argentina Belén Estévez. La popular rulitos no toleró que la bailarina invitada hiciera una broma sobre su apariencia física.

Todo empezó cuando Belén Estévez se disponía a mencionar los nombres de las reencauchadas del año 2023. De pronto, señaló que en la lista faltaba Janet Barboza. La conductora no se quedó callada e indicó que no estaba ahí porque ella no tenía tantas operaciones como la argentina. Esto hizo que las dos estallaran en ira, al punto que la producción decidió silenciarle el micrófono a la presentadora de América TV.

Janet Barboza y Belén Estévez tuvieron fuerte enfrentamiento en América Hoy. IG

El incidente se intensificó cuando Estévez, actuando como jurado en un sketch del programa, empezó a restar puntos a Barboza, lo cual llevó a esta última a ‘abandonar’ la competencia.

La conductora de América Hoy no dejó pasar el momento para recordarle a Estévez que, a diferencia de ella, siempre tendría trabajo incluso después de vacaciones. Muy enojada, la argentina le recordó que América Hoy no es el único trabajo que existe, pues también tiene presentaciones y negocios.

Jannet Barboza se enfrenta a Belén Estévez en América Hoy.

Cabe indicar que no es la primera vez que estas figuras se enfrentan en vivo, mucho menos la popular rulitos.

El enfrentamiento de Janet Barboza con Pamela Franco

Hace unas semanas, Janet Barboza tuvo un fuerte intercambio de palabras con Pamela Franco, quien expresó que no le gustaba que siempre se burlen de Christian Domínguez y le recuerden sus anteriores relaciones.

“¿Quién no tiene un ex? Es un tema difícil ahora. Si él fuera soltero y a mí me ponen a mi ex al frente, yo normal hago mis bromas. Pero ahora hay un respeto. Ustedes saben que yo veo el programa. Yo tengo más correa que los cinco juntos, soy buena, soy tolerante, pero no soy tonta. Hay cosas que son muy evidentes”, manifestó fastidiada.

Janet Barboza no la dejó continuar y señaló que “estaba confundiendo los roles”. Asimismo, indicó que no iba a dejar de cambiar su estilo de conducir porque a ella le incomodaba.

“Christian está en su centro de labores y que venga su pareja a decirle cómo hacer su chamba a mí no me parece. ¿Christian es un bebé? ¿No puede decir que no le gusta? Yo lo conozco como un profesional, que no se pica y que tiene una correa muy ancha, que se divierte. Si algo a él le molesta, tiene toda la seguridad de decírnoslo en los camerinos”, señaló.

Pamela Franco enfrentó a conductoras de 'América Hoy'. Captura/América TV

En otro momento, la cantante aclaró que su intensión no es intervenir en el trabajo de su pareja, pero sí era importante mostrar su incomodidad.

“Ustedes tienen una gran responsabilidad por estar al frente a las cámaras porque mucha gente cree lo que ustedes dicen. Perdóname Janet, pero yo nunca intervengo en el trabajo de Christian. Este es mi sentir, mi opinión (...) A ver traigan a sus ex, no sean ligeras, hay que ser claras”, sentenció Pamela Franco, quien decidió retirarse el programa una vez que iniciaron los cortes comerciales.