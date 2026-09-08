Magaly Medina comparó reparación civil por la muerte de Paul Flores con sentencia favorable a Jefferson Farfán: “¿Cuál es la justicia?”

Magaly Medina expone su total indignación al analizar el sistema de justicia peruano, comparando la irrisoria reparación civil por el asesinato del músico 'El Ruso' Paul Flores con la millonaria indemnización otorgada a Jefferson Farfán por una fiesta grabada. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina, expresó su indignación durante la edición del lunes 7 de septiembre al abordar una reflexión de la abogada Rosario Sasieta sobre los montos de reparación civil establecidos por la justicia peruana. La periodista centró su comentario en la diferencia entre determinadas indemnizaciones y cuestionó cuánto valor se le otorga económicamente a una vida humana frente a otros procesos judiciales.

Magaly inició el segmento asegurando que había escuchado durante la mañana una declaración de Sasieta que, a su criterio, contenía “una gran verdad”. Por ello, decidió compartir con su audiencia parte de la intervención de la abogada en ‘América Hoy’, donde se habló sobre la ausencia de una cultura indemnizatoria en el país.

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Magaly Medina critica la justicia peruana por reparación civil tras muerte de Paul Flores: “Se necesitan reformas del sistema judicial”. Captura: Magaly TV La Firme.

Rosario Sasieta cuestionó cuánto vale una vida en el Perú

En el programa de América TV, Rosario Sasieta puso sobre la mesa la discusión sobre las reparaciones civiles y cuestionó la forma en que se determina económicamente el daño ocasionado a las familias de las víctimas.

“En este país no hay una cultura indemnizatoria. ¿Qué significa esto? Que la verdad que la vida, pues no da un valor. Se ha señalado una indemnización de trescientos setenta y nueve mil soles entre los cinco. Esto equivale a ciento doce mil dólares. ¿Cuánto cuesta la vida en el país?”, señaló la abogada.

Ante ello, se precisó que el monto debía distribuirse entre cinco personas. Sasieta continuó con su explicación y sostuvo: “Que entre cinco cada uno tiene que buscar veintidós mil dólares”. La reflexión sirvió como punto de partida para que Magaly Medina realizara una comparación entre diferentes casos y cuestionara la manera en que el sistema judicial establece las reparaciones civiles.

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Magaly Medina critica la justicia peruana por reparación civil tras muerte de Paul Flores: “Se necesitan reformas del sistema judicial”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora recordó el caso relacionado con el asesinato del músico Paul Flores, integrante de Armonía 10, y puso especial énfasis en la situación de la familia que quedó tras su muerte.

“Trescientos setenta y cinco mil dividido entre cinco es la reparación civil que se le da, dice la doctora Sasieta, a alguien que ha sido condenado a treinta y cinco años de prisión por el asesinato del ruso, este músico, Paul Flores”, comentó Magaly.

A partir de esa cifra, la periodista planteó una pregunta que se convirtió en el eje de su crítica: cuánto representa realmente ese monto para una familia que perdió a una persona joven. “O sea, la vida de un hombre, de un padre de familia, de un hombre joven que tenía mucho aún por vivir, mucho por darle a la música, pues treinta y cinco años de prisión y trescientos setenta y cinco mil soles”, manifestó.

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Magaly Medina critica la justicia peruana por reparación civil tras muerte de Paul Flores: “Se necesitan reformas del sistema judicial”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona reparación civil por muerte de Paul Flores y compara el monto con el caso de Jefferson Farfán

La conductora hizo énfasis en que, al dividir el monto mencionado entre cinco personas, la cantidad resultante sería considerablemente menor y, desde su perspectiva, insuficiente para compensar las consecuencias de una pérdida humana. “Entre cinco viene a salir una cantidad que no paga una vida, que ni siquiera va a poder pagar los estudios a ese huérfano que él dejó”, sostuvo Magaly.

Su comentario estuvo dirigido principalmente a cuestionar el criterio económico detrás de las reparaciones civiles, pues consideró que el dinero establecido en una sentencia no necesariamente refleja las consecuencias que una muerte puede generar para los familiares de la víctima.

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La periodista utilizó entonces otro caso para establecer una comparación. Se refirió al proceso judicial relacionado con Jefferson Farfán, a quien mencionó al hablar de una reparación civil de cientos de miles de soles por la difusión de imágenes que, según el contexto explicado por la conductora, fueron registradas durante una reunión en la terraza de su edificio.

“Entonces, sin embargo, la justicia, esta justicia nuestra peruana, le da trescientos cincuenta mil soles a Farfán porque lo grabaron, porque él se enojó, que lo grabaran haciendo una fiesta en la parte de la terraza abierta de su edificio”, afirmó. Magaly resumió la comparación de manera contundente: “O sea, trescientos cincuenta mil soles vale la molestia de Farfán. Trescientos cincuenta mil soles y una vida humana, trescientos setenta y cinco mil soles, pero dividido entre cinco personas”.

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Magaly Medina critica la justicia peruana por reparación civil tras muerte de Paul Flores: “Se necesitan reformas del sistema judicial”. Captura: Magaly TV La Firme.

“En este país una vida no vale absolutamente nada”, afirmó Magaly

La periodista elevó el tono de su crítica al considerar que las diferencias entre las cifras planteadas merecen una discusión más profunda sobre el funcionamiento de la justicia peruana.

“O sea, en este país una vida no vale absolutamente nada. Y de esos vemos casos todos los días”, manifestó frente a las cámaras de su programa. Magaly también cuestionó que existan reparaciones civiles que, a su juicio, representan cantidades muy elevadas por situaciones que considera de menor gravedad frente a la pérdida de una vida humana.

“Entonces, yo digo: ¿Cuál es la justicia? Trescientos mil, Farfán. Sí, trescientos, pero trescientos mil igual. Es, es, es un montón, es muchísimo dinero”, señaló. En otro momento de su intervención, añadió: “Doscientos mil es muchísimo dinero encima por cosas que ni siquiera te afectaron, por cosas que tú hiciste, pero que no quieres que te lo digan en la cara”.

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La conductora insistió en que la discusión no debería limitarse únicamente a los nombres involucrados, sino que debería servir para analizar los criterios con los que se determinan las reparaciones civiles en el país. “Por eso. O sea, yo digo: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué país estamos?”, expresó.

Magaly Medina critica la justicia peruana por reparación civil tras muerte de Paul Flores: “Se necesitan reformas del sistema judicial”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly pidió una reforma integral del sistema judicial peruano

Luego de realizar esta comparación, Magaly Medina sostuvo que el problema requiere modificaciones profundas y no únicamente cuestionamientos puntuales a determinadas sentencias. “De verdad que acá se necesitan reformas del sistema judicial íntegras, íntegras y completas”, afirmó.

Su comentario se produjo después de escuchar la intervención de Rosario Sasieta, quien había planteado previamente una reflexión sobre la ausencia de una cultura indemnizatoria en el Perú.

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Magaly Medina critica la justicia peruana por reparación civil tras muerte de Paul Flores: “Se necesitan reformas del sistema judicial”. Captura: Magaly TV La Firme.