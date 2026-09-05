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¿Cómo saber si tu fondo de pensiones está teniendo un buen rendimiento? Sigue estos 5 pasos

Conoce qué indicadores debes revisar en tu cuenta previsional, cómo interpretar la rentabilidad y por qué es importante evaluar el desempeño de tus ahorros con una mirada de largo plazo

Más allá de conocer el saldo acumulado, es fundamental entender los indicadores que ofrecen las AFP para evaluar correctamente la evolución del fondo.
Más allá de conocer el saldo acumulado, es fundamental entender los indicadores que ofrecen las AFP para evaluar correctamente la evolución del fondo. Foto: Prima AFP/Facebook
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Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) pueden consultar en cualquier momento cómo evoluciona el dinero acumulado para su jubilación. Revisar el saldo, los aportes realizados y el comportamiento de las inversiones permite tener una mejor perspectiva sobre el crecimiento del fondo previsional.

Además de conocer cuánto dinero se ha acumulado, es importante interpretar correctamente los indicadores que aparecen en los canales de información de las AFP. La rentabilidad puede variar en distintos periodos, por lo que observar únicamente el resultado de un mes podría ofrecer una visión incompleta del desempeño del ahorro.

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¿Dónde puedes consultar tu fondo de pensiones?

Los afiliados tienen a su disposición diferentes herramientas para hacer seguimiento de su cuenta previsional. Una de las alternativas es ingresar a la aplicación o al portal web de la AFP correspondiente utilizando el usuario y la clave personal. Allí se puede consultar el saldo acumulado y el registro de los aportes, además de otros datos relacionados con el fondo.

Otra opción es revisar el estado de cuenta que la AFP entrega periódicamente. Este documento permite conocer el detalle de los aportes efectuados y observar cómo ha evolucionado el dinero acumulado. “Revisar cómo va tu fondo de pensiones no tiene que ser complicado ni tomarte mucho tiempo. Hoy, en el SPP, todas las AFP ponen a disposición de sus afiliados canales digitales y estados de cuenta que te permiten conocer, en pocos pasos, cuánto has aportado, cuánto ha crecido tu dinero y cómo evoluciona tu ahorro en el tiempo. Lo importante es saber qué mirar y cómo interpretarlo”, señala Joel Boza, gerente de Operaciones del Afiliado en Prima AFP, a la agencia Andina.

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Los afiliados pueden consultar su cuenta previsional mediante la app o web de su AFP, usando su usuario y clave.
Los afiliados pueden consultar su cuenta previsional mediante la app o web de su AFP, usando su usuario y clave. Foto: Andina

Los 5 pasos para evaluar el rendimiento de tu fondo

  1. Ingresa a la app o página web de tu AFP. El primer paso consiste en acceder al canal digital de la administradora utilizando las credenciales correspondientes. De esta manera, podrás consultar la información actualizada de tu cuenta y comenzar a revisar la evolución de tus ahorros.
  2. Comprueba tu saldo total. El monto que aparece en la cuenta previsional refleja tanto los aportes realizados como la rentabilidad obtenida por las inversiones. Por ello, revisar el saldo permite tener una primera referencia sobre la evolución del dinero acumulado.
  3. Identifica en qué tipo de fondo estás. Existen cuatro alternativas: Fondo 0, Fondo 1, Fondo 2 y Fondo 3. Cada una presenta un nivel de riesgo diferente. Mientras las opciones más conservadoras priorizan una mayor estabilidad, las de mayor riesgo buscan un crecimiento superior en el largo plazo.
  4. Observa la rentabilidad durante periodos amplios. Para evaluar el desempeño del fondo, no conviene concentrarse únicamente en el resultado de un mes. Es posible encontrar información correspondiente a 12 meses, 3 años o 5 años, lo que permite analizar el comportamiento de la inversión con una perspectiva de mayor plazo.
  5. Revisa el valor cuota. Este indicador permite seguir la evolución de las inversiones que conforman el fondo. Comparar su comportamiento a través del tiempo ayuda a identificar cómo ha cambiado el fondo, qué rentabilidad ha generado y de qué manera las variaciones de los mercados han influido en sus resultados.
La rentabilidad puede subir o bajar según el comportamiento de las inversiones, por lo que estas variaciones son normales.
La rentabilidad puede subir o bajar según el comportamiento de las inversiones, por lo que estas variaciones son normales. Foto: difusión

¿Por qué es importante revisar periódicamente el fondo?

Uno de los motivos para hacer seguimiento es que la rentabilidad de los fondos no permanece constante. Puede registrar periodos de crecimiento y también retrocesos, movimientos que forman parte del comportamiento de las inversiones. Por ello, analizar resultados acumulados durante 12 meses o más permite obtener una visión más completa y evitar decisiones motivadas únicamente por una variación puntual.

También es recomendable verificar que los aportes hayan sido registrados correctamente y conocer el tipo de fondo en el que se encuentran los ahorros. Esto permite al afiliado tener mayor información sobre su cuenta y evaluar si la alternativa elegida corresponde a su etapa de vida, considerando que durante los años de juventud puede existir una mayor búsqueda de crecimiento, mientras que cerca de la jubilación suele priorizarse la estabilidad.

“Revisar tu fondo es un hábito sencillo que te ayuda a tomar mejores decisiones sobre tu futuro. Lo clave es mirar el largo plazo, entender que las variaciones son parte del camino y recordar que tu ahorro previsional está trabajando para ti”, finaliza Boza.

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