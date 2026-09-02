¿Cómo estará el clima en Cuzco este 2 de septiembre?

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

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Antes de partir a tu destino, averigua el estado del tiempo en Cuzco para las próximas horas para hoy.

El clima para este miercoles 2 de septiembre en Cuzco alcanzará los 22.0 grados, mientras que la temperatura mínima será de 4.6 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 12.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 58%, con una nubosidad del 57%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 39%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 5.6 kilómetros por hora por la noche.

Así es el clima en Perú

La predicción del clima en Cuzco (Imagen ilustrativa Infobae)

Cusco es uno de los departamentos que más climas registra en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.

En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante durante todo el año.

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El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.

(Reuters)

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.