Paulo Londra: “La música tiene que ser un medio para canalizar los sentimientos y mostrar lo que uno vive”

Paulo Londra cantó ante una multitud en España, en el marco de la presentación de su nuevo disco Versus.

“Me siento muy bendecido, la verdad, por los fans que tengo y por la gente que vino a apoyarme”, dijo Paulo Londra con la voz aun vibrando de emoción después de llenar el Movistar Arena de Madrid, ante más de 10.000 personas, en un evento en el que también estuvo presente la artista española Lola Índigo. Todavía procesando lo vivido, confesó: “No caigo. Esperé un montón para esto”.

El rapero y cantante cordobés, referente de su generación, refleja en cada respuesta la humildad que ha intentado conservar a lo largo de su vertiginosa carrera. “Siempre tuve los pies en la tierra”, aseguró al hablar de su crianza y de cómo ha logrado mantenerse fiel a su esencia en un mundo donde el éxito puede marear. Londra también abrió su corazón sobre el significado de su nueva música, la forma de conectar con su gente, su manera sencilla de presentarse ante el mundo y los aprendizajes profundos que marcaron su vida en los últimos años.

Lola Índigo y Paulo juntos en el escenario en Madrid.

Paulo lanzó recientemente su nuevo disco, Versus, que marca su retorno al trap, género que definió sus inicios musicales. Compuesto por seis temas, el proyecto explora la dualidad interna del artista, abordando su evolución personal y artística. Canciones como Sin Cadenas y Mi Versión se destacan por su introspección y reflejan su proceso de crecimiento y reconciliación consigo mismo. El EP fue producido por Mr. Naisgai y representa un homenaje a sus raíces, conectando su pasado con su presente y el regreso definitivo a la escena, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música urbana en español.

Sus próximas presentaciones son el 2 y 3 de mayo en el Auditorio Banamex de Monterrey, el 7 de mayo en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 9 y 10 de mayo en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. En Argentina, ofrecerá dos shows en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 7 y 8 de junio.

“Valoro todo el triple porque la vida pasa rápido y los momentos no se repiten”, confesó el artista.

—Acabás de hacer en Madrid un show para más de 10.000 personas. ¿Cómo procesas eso?

—Creo que proceso las cosas recién cuando estoy solo. Es como que todavía no caigo. Igual esperé un montón para esto. Pase tanto tiempo sin poder hacerlo que al poder volver a hacer esto, me siento bendecido, la verdad, por los fans que tengo y por la gente que vino a apoyarme. Es más de lo que esperaba y no sé cómo agradecerlo.

—¿Cómo vivís los momentos previos al show y cómo te sentís después? ¿Te cuesta bajar la adrenalina?

—Antes del show tengo muchos nervios. Me gusta estar solo, tengo esa maña. Le pido a todos que me dejen solito un rato, respiro, caliento la voz, rezo un poco, pienso en mi familia y ahí ya me agarran fuerzas. Una vez que salgo, me pongo loco. Es como que dejo de ser yo y soy para la gente. Bailo, canto, salto, grito y cuando me bajo digo: “¡Wow! Pasó todo esto y ni me di cuenta”.

—¿Sentís que hay un hilo conductor en las canciones de tu nuevo EP Versus, un mensaje que las conecta a todas?

—Sí. Creo que esa fue la búsqueda principal. Tengo un mensaje y quería hablarle a mi gente porque ellos me hablaron a mí tanto tiempo que no quería hacer algo, no sé, masivo, comercial, sin sentido, sino que quería hablarle a ellos de la forma que a mí me gusta hablar. Comunica los valores que yo siento, los que me llevaron a ser lo que soy: la familia, Dios, la simpleza y la humildad.

—Tu forma de vestirte es distinta a la de otros artistas del trap, que usan cadenas y marcas de lujo. ¿Es una elección consciente? ¿Buscás transmitir algo con eso?

—La verdad que con la ropa no. Pero sí intento dejar un mensaje con las letras y mi estilo de vida, siento que, al ver tanta gente que me sigue de distintas edades, que son tan buenas personas y me dicen tantas palabras de amor, me recuerdan cómo tengo que ser. Yo quiero ser una persona amorosa, no quiero ser una persona fría, creída, egocéntrica. Siempre lo tuve muy claro con la crianza que me dieron mis padres, mi hermana y mi familia; y siempre tuve los pies en la tierra.

Paulo: “Me siento un bendecido por los fans que tengo”. (Foto: @manupasik)

—En tu canción Paulo versus Londra, hay un rap donde te enfrentás a vos mismo y uno le recrimina al otro. ¿Qué te estás reprochando?

—Paulo le recrimina a lyrics la esencia de seguir siendo solamente rap, solamente trap. Hablar de cosas que capaz no son tan románticas como los temas que tengo, los que son más de barrio. Y el lyrics le contesta a Paulo: “Yo hago lo que quiero y gracias a que hice lo que quiero, salimos a flote”. Quiero mostrarle a la gente que la música tiene que ser un medio para canalizar las cosas, los sentimientos, mostrar lo que uno vive y lo que está pensando. Y el mensaje va a ser más rico.

—“Muchos tienen tendencias y números en TikTok, pero nadie tiene la experiencia con la que volví yo”, dice tu tema Gracias. ¿Qué cosas tenés presente hoy que hace cinco años no sabías?

—Valorar todo el triple. La vida pasa rápido, los momentos no se repiten. Hoy podés estar acá, mañana podés estar allá o andá a saber dónde. Eso lo tengo muy presente.

Mirá la entrevista completa:

Entrevista a Paulo Londra