Tefi Valenzuela busca llegar a la final de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’: “Espero dejar el nombre del Perú en alto”

Stephanie Valenzuela participa en reality mexicano.

En su momento, Stephanie Valenzuela se convirtió en una de las modelos peruanas más cotizadas del medio. Además, participó en diferentes realities de competencia y protagonizó más de un escándalo en la televisión peruana. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás, abandonó el Perú para empezar desde cero en México.

Al mismo estilo de Nicola Porcella, la modelo peruana viene aceptando las invitaciones que le han hecho a diferentes programas mexicanos. Ella en estos momentos se encuentra en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy 2023′, participando en la recta final, por lo que le ha pedido a sus seguidores apoyarla con un voto.

“Este viernes se elimina a una pareja a través de votaciones y si nos salvamos, pasamos directo a la final que es este 15 de diciembre. Por ello, invito a todo el público peruano y mis seguidores que me apoyen desde este jueves y el mismo viernes. (…) Espero dejar el nombre del Perú en alto, además de ser un paso adelante en mi carrera”, dijo.

Stephanie Valenzuela compite en reality mexicano de baile. (Foto: Captura de IG)

Asimismo, Stephanie Valenzuela detalló que su pareja de baile se lesionó en la recta final de la competencia, por lo que será reemplazado por un actor. Ella se comprometió a dar lo mejor de sí para seguir en competencia.

“Estoy demasiado contenta con lo que vengo logrando. La competencia es diaria y contra destacadas personalidades e influencers de México que también lo hacen increíble. Mi pareja de baile durante varias semanas, fue el ‘Borrego’ Nava, pero tuvo una lesión en el hombro y en su reemplazo está el actor Juan Ángel Esparza con quien daremos todo para llegar a la final”, señaló.

Cabe mencionar que la modelo peruana inició la competencia con diversas conocidas figuras como Dani Parra, Rafael Nieves y Dania Méndez (ex integrantes de ‘La Casa de los Famosos’), Roberto Carlo, entre otros y bajo la atenta mirada del exigente jurado compuesto por Andrea Galarreta, Emma Pulido, ‘Latin’ Lover y Roberto Mitsuko.

¿Cómo votar por Tefi Valenzuela en reality mexicano?

Los seguidores de Stephanie Valenzuela pueden votar por ella ingresando a la web https://www.lasestrellas.tv/programas/hoy/vota. Luego hacen clic en la casilla donde aparece la peruana. Vale mencionar que podrán votar por ella las veces que deseen en un lapso de 24 horas.

¿Cómo Tefi Valenzuela costeaba sus gastos en México?

En diciembre del 2022, Tefi Valenzuela conversó con Magaly Medina en su programa y dio detalles de su estancia en México, donde comenzó a abrirse paso en el medio artístico. En conversación con la periodista de ATV, indicó que ella recibió dinero cuando trabajó para diferentes programas de Telemundo.

“Acá sí me pagan por ir a los programas, no voy todos los días, pero voy bastante y los proyectos que he hecho de tres meses, como la “Casa de los Famosos” y “Survivor” sí te pagan bien”, explicó.

Tefi Valenzuela estuvo en Hotel VIP y se indignó por burlas de sus compañeros

Stephanie Valenzuela vivió momentos de tensión cuando participó en reality de convivencia, esto después de que sus compañeros dijeran que era dama de compañía. La influencer peruana, por su parte, se pronunció al respecto.

“Yo nunca les he faltado el respeto a ellos. Que se burlen de mis cirugías nunca me ha importado, pero lo otro... A ver, que te digan ‘prostituta’ entre broma y broma. Qué motivo te he dado para que me digas así”, sentenció.