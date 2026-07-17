Predicción del clima en Huancayo para antes de salir de casa este 17 de julio

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes?, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Huancayo.
La probabilidad de lluvia para este viernes en Huancayo es de 3% durante el día y del 12% a lo largo de la noche.
En tanto, la nubosidad será del 47% en el transcurso del día y del 27% en el curso de la noche.
En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 17 grados y un mínimo de 3 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 7.
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Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 18 kilómetros por hora en el día y los 18 kilómetros por hora por la noche.
Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se cuenta con 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.
En la provincia de Huancayo, por su parte, existen tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.
El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual está presente justo en la ciudad de Huancayo.
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El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante a lo largo del año.
El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.
Perú y sus 38 climas
En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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