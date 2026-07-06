Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 6 de julio en Iquitos

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

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Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 6 de julio?, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en Iquitos.

En Iquitos se espera una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 57% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 77% en el transcurso del día y del 66% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 18 kilómetros por hora en el día y los 11 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 4.

La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Iquitos (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Loreto, donde se encuentra la ciudad de Iquitos, se registran únicamente cuatro tipos de climas que se caracterizan por un estado del tiempo cálido y lluvias abundantes, al encontrarse en una zona selvática al norte de Perú.

En la zona norte de Loreto, donde se encuentra Iquitos, el estado del tiempo que predomina es cálido, con humedad abundante y lluvias torrenciales.

Las lluvias más fuertes en Iquitos se dan regularmente en invierno, entre noviembre y mayo, siendo marzo y abril los meses más húmedos. El verano, por su parte, registra los meses más secos.

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(Reuters)
(Reuters)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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