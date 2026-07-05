Perú

Pronóstico del clima: las temperaturas que se esperan en Huancayo este 5 de julio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir de tu casa, revisa el estado del tiempo en Huancayo para las próximas horas en este 5 de julio.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 15 grados, la probabilidad de lluvia será del 7%, con una nubosidad del 15%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura llegará a los 3 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 22%, con una nubosidad del 22%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la deficiencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, hay tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo más abundante es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual está presente justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad constante a lo largo del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

PUBLICIDAD

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en HuancayoClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Clima en Iquitos: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Iquitos: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Predicción del tiempo en Arequipa para este 5 de julio

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del tiempo en Arequipa para este 5 de julio

Temperaturas en Cuzco: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Temperaturas en Cuzco: prepárate antes de salir de casa

Clima en Piura: cuál será la temperatura máxima y mínima este 5 de julio

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Piura: cuál será la temperatura máxima y mínima este 5 de julio

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Lima

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Lima
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

ONPE no aplicará el voto digital en elecciones regionales y municipales de octubre

Eduardo Verástegui visita a Keiko Fujimori y sugiere no invitar a Claudia Sheinbaum a la toma de mando: “En México hay un narcogobierno”

Andrés Hurtado: PJ levanta todas las restricciones a Javier Miu Lei y le devuelve caución de un millón de soles

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones del juez supremo Juan Carlos Checkley

Rafael López Aliaga devolvió su credencial de senador electo al JNE

ENTRETENIMIENTO

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tula Rodríguez confiesa que no le gusta celebrar su ‘cumpleaños’: “No está mi hija, ¿qué voy a celebrar?”

Tilsa Lozano comparte reflexión tras la detención de Jackson Mora por ser acusado de integrar banda criminal

Flavia Laos confiesa el motivo real de su ruptura con Austin Palao: “Tenía miedo cómo ibas a reaccionar”

‘Cómo salir de la depresión escuchando a Charly’: Gabriel Iglesias presenta un unipersonal inspirado en Charly García

Renato Rossini Jr. niega romance con Samahara Lobatón: “Tenemos un vínculo de amistad”

DEPORTES

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Universitario finalista de la Liga Femenina 2026: ¿Cuándo se jugará la primera final del Torneo Apertura?

Perú vs Chile por la Copa del Pacífico de Vóley Sub 17: día, hora y canal del segundo partido de la ‘bicolor’

Alfonso Barco, en la mira del Cádiz del ascenso de España: altas opciones de traslado a LaLiga Hypermotion

Yorleys Mena se dispone a desligarse del Sport Huancayo tras una campaña deslucida en Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de Pierina Núñez con el que obró la goleada 3-0 en Universitario vs Alianza Lima por semifinal vuelta de Liga Femenina 2026