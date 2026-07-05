Perú

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Guardar
Google icon
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este lunes, 06 de julio el pronóstico del clima es:

Cielo cubierto en las primeras horas de la mañana; cielo despejado hacia el mediodía variando a cielo nublado al atardecer y por la noche. Por su parte, la temperatura máxima será de 26ºC, mientras que la mínima de 20ºC.

PUBLICIDAD

La ciudad de la "eterna primavera"

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Trujillo se caracteriza por ser cálido y seco durante la mayor parte del año. La temperatura media anual suele oscilar entre los 17 y 23 grados Celsius, con pocas fluctuaciones extremas. La ciudad recibe escasas precipitaciones, concentradas principalmente en los primeros meses del año, aunque la cantidad de lluvia es baja en comparación con otras regiones del país.

Durante el invierno austral, de junio a septiembre, Trujillo presenta cielos nublados y presencia de neblina, conocida localmente como “garúa”, lo que reduce la presencia del sol pero no genera un descenso significativo en la temperatura. La humedad relativa se mantiene alta, aunque las lluvias continúan siendo poco frecuentes.

PUBLICIDAD

En verano, de diciembre a marzo, las temperaturas suben ligeramente y hay mayor sensación de calor, aunque los días siguen siendo templados en comparación con otras ciudades costeras. La brisa marina contribuye a mantener un ambiente agradable, haciendo que el clima resulte adecuado tanto para la vida cotidiana como para el turismo en la región.

Cómo afecta el “Niño” al clima de Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, especialmente El Niño, tienen un impacto significativo en Trujillo debido a su ubicación en la costa norte, una región vulnerable a las anomalías climáticas del océano Pacífico. Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico se calientan, alterando los patrones climáticos y provocando lluvias intensas en una zona típicamente árida como Trujillo, donde la precipitación anual promedio es de solo 6-10 mm según información del SENAMHI.

Por ejemplo, durante los episodios severos de El Niño en 1983, 1998 y 2017, Trujillo experimentó lluvias torrenciales que causaron inundaciones, desbordes de ríos como el Moche y daños a infraestructura, cultivos y sitios arqueológicos como Chan Chan, cuya estructura de adobe es especialmente susceptible al agua.

Por otro lado, el fenómeno opuesto, La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, suele tener un impacto menor en Trujillo, reforzando su clima seco habitual, con temperaturas ligeramente más bajas (17-22°C) y precipitaciones casi nulas. Según el SENAMHI, La Niña puede reducir la productividad agrícola al limitar el agua disponible, pero no genera daños significativos como El Niño.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Roberto Sánchez anuncia jornada de movilizaciones “pacíficas” en todo el Perú para este 28 de julio

El líder de Juntos por el Perú convocó a protestas en la fecha de la transferencia de mando a Keiko Fujimori en apoyo a miembros de su agrupación denunciados previamente

Roberto Sánchez anuncia jornada de movilizaciones “pacíficas” en todo el Perú para este 28 de julio

Golpe a la minería ilegal en Huánuco: destruyen nueve balsas dragas valorizadas en más de S/ 1,3 millones en el río Pachitea

Las autoridades ingresaron por vía acuática hasta zonas de difícil acceso del distrito de Yuyapichis, donde intervinieron e inutilizaron embarcaciones y equipo

Golpe a la minería ilegal en Huánuco: destruyen nueve balsas dragas valorizadas en más de S/ 1,3 millones en el río Pachitea

Cómo el narco colombiano ‘Palpatine’ preparó en la selva peruana 700 kilos de cocaína con destino al Mundial 2026

La República reveló la instalación de un laboratorio clandestino en Amazonas, la coordinación con redes locales y el financiamiento internacional para abastecer el mercado de drogas durante el torneo de fútbol

Cómo el narco colombiano ‘Palpatine’ preparó en la selva peruana 700 kilos de cocaína con destino al Mundial 2026

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

El costo de los combustibles cambia cada 24 horas, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Conductor de camioneta involucrada en el choque donde murió un motociclista de 19 años en Lince fue llevado a la comisaría para diligencias

Las autoridades recopilan declaraciones, evidencias y grabaciones privadas para reconstruir la secuencia del choque ocurrido en la intersección de Manuel Segura y Petit Thouars. Hasta el momento no se han determinado responsabilidades

Conductor de camioneta involucrada en el choque donde murió un motociclista de 19 años en Lince fue llevado a la comisaría para diligencias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez anuncia jornada de movilizaciones “pacíficas” en todo el Perú para este 28 de julio

Roberto Sánchez anuncia jornada de movilizaciones “pacíficas” en todo el Perú para este 28 de julio

Keiko Fujimori propone que Perú ingrese al Escudo de las Américas, iniciativa de Donald Trump

Keiko Fujimori se dirige a quienes no la eligieron: “Será una responsabilidad muy grande recuperar la confianza”

Primera Ministra de Japón envía carta de felicitación a Keiko Fujimori por ser electa presidenta del Perú

Pleno del JNE revisará apelación de Rafael López Aliaga sobre su postulación como teniente alcalde de Lima

ENTRETENIMIENTO

Zona exclusiva, camioneta del año y empresa fachada: así era la vida de Jackson Mora antes de su detención por ‘Los Arquitectos del Fraude’

Zona exclusiva, camioneta del año y empresa fachada: así era la vida de Jackson Mora antes de su detención por ‘Los Arquitectos del Fraude’

Tributo sinfónico a Taylor Swift llega a Lima: fechas, lugar y precio de entradas para sus shows

Eva Bracamonte comparte su nueva vida lejos del Perú: vive con su esposo, su novia y su hija en España

Jackson Mora: quién es y a qué se dedicaba la expareja de Tilsa Lozano, detenido por presunto fraude informático

Jaime Bayly revela que compró y revendió entradas para el Mundial: “He ganado más dinero como revendedor que como escritor”

DEPORTES

“Gianluca Lapadula va a hacer goles en la Liga 1 porque el ritmo es bajísimo”: la cruda opinión sobre el ‘9′ estrella de Universitario

“Gianluca Lapadula va a hacer goles en la Liga 1 porque el ritmo es bajísimo”: la cruda opinión sobre el ‘9′ estrella de Universitario

Erick Noriega jugó el segundo tiempo de amistoso con Gremio: equipo gaúcho perdió 2-0 ante Chapecoense

Matías Martínez se despidió a Sporting Cristal, viajó a Portugal y alista su firma con Gil Vicente

Alianza Lima Vóley alista pretemporada internacional: jugará torneo en Brasil contra Fluminense, Osasco y Gerdau Minas

Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 5 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV