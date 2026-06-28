Perú

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Guardar
Google icon
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)
La plataforma Facilito actualiza los precios de las gasolinas. (Infobae)

Antes de llenar el tanque de tu coche, revisa cuáles son los costos de las principales gasolinas en la ciudad peruana de Lima este domingo 28 de junio publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Es conveniente mencionar que el precio de los combustibles cambia frecuentemente, por lo que es necesario estar informado sobre su valor más alto y más bajo.

Es importante recalcar que los precios actualizados por la Facilito son reportados por los propios operadores de las estaciones de servicio a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

PUBLICIDAD

El precio de las gasolinas hoy en Lima

Fecha: domingo 28 de junio de 2026.

Ciudad: Lima.

Gasohol Regular Precio máximo: 21.79 soles el galónPrecio mínimo: 16.38 soles el galón

Gasohol Premium Precio máximo: 23.99 soles el galónPrecio mínimo: 17.28 soles el galón

Diesel B5 S-50 UV Precio máximo: 25.19 soles el galónPrecio mínimo: 18.49 soles el galón

Facilito: Qué es y cómo funciona

El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Andina)
El precio de los carburantes en la capital del país cambia todos los días. (Andina)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los valores de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehicular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

PUBLICIDAD

Además de conocer el costo de las gasolinas, también te dice dónde está la gasolinera más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

¿Cómo se determina el precio de la gasolina?

Distintos aspectos son los que definen el costo de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el costo internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores principales que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando incrementa, es probable que los precios de las gasolinas también aumenten y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en los precios de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos asociados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre el costo de las gasolinas. Estos márgenes pueden cambiar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en PerúPrecio de la Gasolina en Perú HoyPrecio del Gasohol en Perú HoyPrecio de la Gasolina en LimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Delincuentes estafan con supuestas papeletas a conductores: así es su modus operandi

Una organización criminal simula notificaciones oficiales de tránsito para conseguir que choferes hagan pagos de manera extraoficial

Delincuentes estafan con supuestas papeletas a conductores: así es su modus operandi

Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

El conjunto ‘blanquiazul’ necesita de la victoria para hacerse con un lugar en la próxima ronda. Por su lado, los ‘churres’ ya aseguraron su clasificación a octavos de final

Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

Pamela López revela que producción de ‘La Granja VIP’ ocultó pelea entre los participantes: “Se fueron a las manos y cortaron”

La exparticipante del reality de convivencia sorprendió con una declaración sobre la veracidad de la transmisión de la competencia

Pamela López revela que producción de ‘La Granja VIP’ ocultó pelea entre los participantes: “Se fueron a las manos y cortaron”

ONPE anuncia proceso disciplinario contra exsecretario general que renunció por supuesta alteración de datos

En su carta de renuncia, el exfuncionario de la institución electoral afirmó que “hay muchos documentos con información alterada, la cual no ha sido generada por mi persona”

ONPE anuncia proceso disciplinario contra exsecretario general que renunció por supuesta alteración de datos

Gobierno del Perú autoriza donación de ayuda humanitaria para Venezuela tras doble terremoto

La asistencia, gestionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil, responde a una resolución suprema firmada por el presidente y su gabinete, y busca cubrir necesidades básicas

Gobierno del Perú autoriza donación de ayuda humanitaria para Venezuela tras doble terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE anuncia proceso disciplinario contra exsecretario general que renunció por supuesta alteración de datos

ONPE anuncia proceso disciplinario contra exsecretario general que renunció por supuesta alteración de datos

Gobierno del Perú autoriza donación de ayuda humanitaria para Venezuela tras doble terremoto

Roberto Sánchez sustenta “fraude” con incendio de camión con actas y renuncia de secretario de ONPE: “Han entrado en su computadora”

Keiko Fujimori señala cómo quiere que la recuerden al finalizar el mandato como presidenta del Perú: “Que cumplí”

El TC ya decidió el futuro de Abencia Meza: Sentencia se publicará en las próximas semanas

ENTRETENIMIENTO

Pamela López revela que producción de ‘La Granja VIP’ ocultó pelea entre los participantes: “Se fueron a las manos y cortaron”

Pamela López revela que producción de ‘La Granja VIP’ ocultó pelea entre los participantes: “Se fueron a las manos y cortaron”

William Luna, Max Castro y Pepe Alva vuelven como Kuska Perú tras 10 años: concierto en el Gran Teatro Nacional

Pamela López podría pagar penalidad de más de S/ 100 mil por poner en duda el ’24/7′ de ‘La Granja VIP’

‘Chapa tu Money’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llega a América TV: Elenco, fecha y hora de estreno

Xiomy Kanashiro, Leslie Shaw, Gabriela Herrera, Diego Chávarri y Valentino se sumaron a la Marcha del Orgullo 2026: fotos y videos

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: partido por fecha 3 de Copa de la Liga 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, domingo 28 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV

Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Resultados del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV