Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

Antes de salir a tu destino, revisa la predicción del clima en Cuzco para las siguientes horas en este viernes.
Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados, la previsión de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 64%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora.
En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 6.
Para la noche, la temperatura llegará a los -1 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 51%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora en la noche.
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Cusco es uno de los departamentos que más climas reporta en Perú, con 16 tipos, se caracteriza por un estado del tiempo lluvioso, templado y con escasez de humedad principalmente en otoño e invierno.
En el norte del departamento, donde se encuentra la ciudad de Cusco, el clima predominante es el templado, con lluvia y humedad abundante todas las estaciones del año.
El estado del tiempo particular de esta región se debe a la presencia de zonas montañosas, principalmente al sur, donde se encuentra la cordillera de los Andes.
Perú y sus 38 climas
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
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Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
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Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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