Clima en Piura: temperatura y probabilidad de lluvia para este 23 de junio

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 23 de junio?, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Piura.
Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 35 grados, la previsión de lluvia será del 10%, con una nubosidad del 81%, mientras que las ráfagas de viento serán de 43 kilómetros por hora.
En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 6.
Para la noche, la temperatura alcanzará los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 19%, con una nubosidad del 29%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 46 kilómetros por hora en la noche.
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En el departamento de Piura se registran al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.
Piura se ubica al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en los límites con Ecuador. De ahí su clima predominantemente seco.
El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico alcanzando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.
La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde hay más diversidad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.
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El clima en Perú
En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.
Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.
De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.
En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.
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En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.
Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.
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