¿Sabes cuánto cuesta realmente un crédito? TEA, TCEA y lo que debes entender antes de endeudarte

Una persona analiza documentos y gráficos sobre créditos bancarios y opciones de financiamiento en una laptop, lo que ilustra el proceso de toma de decisiones informadas para la educación financiera en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de solicitar un crédito, es fundamental comprender los conceptos que determinan su costo real dentro del sistema financiero. En el Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) regula la información que brindan bancos, cajas municipales y financieras, con el objetivo de que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y comparar adecuadamente las distintas ofertas de crédito.

Entre los términos más importantes se encuentran la TEA (Tasa de Efectiva Anual), la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) y la cuota mensual nivelada. Aunque estos conceptos aparecen en publicidad, contratos y simuladores de crédito, no siempre son comprendidos correctamente por los usuarios, lo que puede generar confusión al momento de evaluar el costo real de un préstamo.

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Por ello, entender cómo funciona cada indicador y qué elementos incluye resulta clave para evitar sobreendeudamiento y tomar decisiones financieras responsables según la capacidad de pago de cada persona.

La imagen muestra a un hombre en una oficina bancaria de Perú revisando un contrato de crédito y analizando datos financieros holográficos sobre tasas de interés, TEA y TCEA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la TEA?

La Tasa de Efectiva Anual (TEA) es el indicador que representa el interés puro que cobra una entidad financiera por un préstamo en un periodo de un año. De acuerdo con la SBS, este porcentaje permite conocer el costo del dinero prestado sin considerar gastos adicionales como comisiones o seguros.

En la práctica, la TEA sirve principalmente para comparar tasas de interés entre diferentes productos financieros, pero no refleja el monto total que el cliente terminará pagando durante la vida del crédito. Esto ocurre porque se limita exclusivamente al componente de interés.

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Aunque dos entidades financieras puedan ofrecer la misma TEA, el costo final del préstamo puede variar significativamente dependiendo de los cargos adicionales que cada una aplique.

La imagen muestra a una asesora bancaria en Perú explicando el concepto de la Tasa de Interés Anual (TEA) a un cliente, con gráficos financieros en una pantalla digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La TCEA

La Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) es el indicador más completo para entender el costo real de un crédito. Según la SBS, este porcentaje incluye no solo la TEA, sino también todos los gastos adicionales asociados al préstamo.

Esto significa que la TCEA refleja el costo total que asumirá el cliente en un año, integrando intereses, comisiones y seguros obligatorios dentro de un solo indicador. Por ello, es la referencia más adecuada al momento de comparar diferentes ofertas financieras.

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En la práctica, la TCEA permite que el usuario tenga una visión más precisa del impacto económico del crédito, ya que muestra el costo real y no solo el interés nominal.

Una cliente examina la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) de un crédito, detallada con intereses, comisiones y seguros en una pantalla digital dentro de una entidad financiera en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costos adicionales

Además del interés, los créditos incluyen una serie de costos adicionales que pueden incrementar de manera importante el monto final a pagar. Entre ellos se encuentran el seguro de desgravamen, las comisiones por desembolso, los portes de mantenimiento y otros gastos administrativos establecidos por cada entidad financiera.

Estos costos no son uniformes en el sistema financiero, ya que cada banco, caja o financiera puede fijarlos de acuerdo con su política interna, siempre dentro del marco de transparencia exigido por la SBS. Por ello, dos créditos con la misma TEA pueden tener una TCEA distinta.

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La diferencia entre estos cargos puede generar variaciones importantes en el costo total del préstamo, por lo que su revisión es clave antes de firmar cualquier contrato.

La imagen muestra a un cliente en una agencia bancaria en Perú que compara ofertas de crédito en pantallas digitales con asistencia de una asesora, donde se exhiben tasas, cuotas y costos adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuota mensual

La cuota mensual nivelada es el monto fijo que el cliente paga cada mes para devolver el crédito. Este pago incluye una parte del capital prestado, los intereses generados y, en algunos casos, seguros asociados al préstamo.

Las entidades financieras elaboran un cronograma de pagos que detalla cómo se distribuye cada cuota a lo largo del tiempo, indicando cuánto corresponde a capital y cuánto a intereses en cada periodo.

Este documento permite al usuario tener claridad sobre la evolución de su deuda y planificar su presupuesto mensual de forma más ordenada.

Una persona adulta revisa su presupuesto mensual y el estado de sus tarjetas de crédito en una laptop, lo que ilustra el control financiero personal y la planificación económica en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones financieras

Antes de elegir un crédito, la SBS recomienda comparar principalmente la TCEA entre distintas entidades financieras, ya que este indicador refleja el costo real del préstamo. La comparación solo de la TEA puede resultar insuficiente si no se consideran los gastos adicionales.

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También es importante revisar los tarifarios oficiales de bancos, cajas municipales o financieras, donde se detallan comisiones, seguros y otros cargos asociados al producto crediticio. Esta información es pública y obligatoria, lo que permite mayor transparencia en el sistema financiero.

Una persona utiliza una aplicación bancaria móvil para simular un préstamo con datos de TCEA y cuotas, en una ilustración que fusiona un entorno digital y el paisaje urbano de Lima, enfocada en educación financiera y transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, se recomienda solicitar el cronograma de pagos antes de firmar cualquier contrato, ya que este documento permite conocer el impacto real de la cuota mensual en la economía del usuario y ayuda a evitar situaciones de sobreendeudamiento.