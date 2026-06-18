Andrea Cordero, exesposa de Renato Tapia revela su embarazo con nueva pareja: “Gracias, vida”

La noticia de que Andrea Cordero espera un hijo junto a Diego Paredes ha generado repercusión tanto entre seguidores del deporte como del ámbito de la farándula. Apenas un año después de haber compartido públicamente la pérdida de un embarazo durante su relación con el futbolista Renato Tapia, la influencer anunció en redes sociales que volverá a ser madre, esta vez como parte de una familia que construye fuera del Perú.

A través de su perfil de Instagram, Cordero compartió un video donde aparece con su hija y su actual pareja en una playa. En la secuencia, la hija de la influencer coloca una silla pequeña entre los adultos, en la que se puede leer la palabra “Soon”, dando pistas sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

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La publicación estuvo acompañada por un mensaje que resume el momento personal que atraviesa: “La vida, terca y luminosa, encontró otra forma de florecer. Bebé arcoíris en camino. Gracias, vida. Diego Paredes”, escribió Cordero en la descripción del video.

La expareja del futbolista compartió en redes sociales la emocionante noticia, formando ahora una nueva familia fuera del Perú | Instagram

El anuncio de la gestación fue recibido con mensajes de apoyo y felicitaciones. Además, en el mismo post, la influencer añadió un detalle relevante al comentar “agosto de 2026”, lo que apunta a la fecha prevista para el nacimiento de su hijo junto al periodista deportivo.

La noticia adquiere mayor resonancia al considerar el contexto reciente de la vida de Andrea Cordero, quien en el pasado se ha visto expuesta a situaciones de alta presión mediática.

Andrea Cordero, exesposa de Renato Tapia revela su embarazo con nueva pareja: “Gracias, vida”

Andrea Cordero había sufrido una pérdida

En enero de 2023, la vida personal de Cordero y Renato Tapia ocupó titulares cuando se conoció una denuncia de paternidad por parte de otra mujer. Daniela Castro aseguró en el programa Magaly TV La Firme que tuvo un hijo con el futbolista tras un encuentro ocasional. Según la entrevistada, Tapia habría intentado evitar que la situación trascendiera para proteger su imagen pública, y dejó de brindar apoyo económico al menor a mediados de 2022.

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En ese periodo, Andrea Cordero atravesaba un embarazo conseguido mediante un procedimiento de fertilización in vitro. Pese a la crisis en su matrimonio, la comunicadora optó por perdonar a Tapia y continuar su relación. No obstante, poco después, la influencer perdió a su bebé a los seis meses de gestación.

En el podcast Cero Culpas, Cordero relató: “El bebé fue muy deseado, fue por invitro. Yo perdí a un bebé con seis meses de embarazo, nunca lo hice público. Siempre hubo algo en mí que me indicaba que tal vez las cosas no iban a salir de una manera positiva”.

Andrea Cordero

A la pérdida se sumaron los comentarios en redes sociales y el foco de los medios sobre su vida privada. Finalmente, la pareja decidió poner fin a su matrimonio en junio de 2024, tras nueve años de relación.

La historia de Andrea Cordero refleja un proceso de reconstrucción personal y familiar. El anuncio de su embarazo con Diego Paredes simboliza un nuevo inicio, luego de haber atravesado episodios de exposición mediática, duelo y cambios profundos en su entorno cercano.

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La comunicadora, ahora instalada fuera del Perú, comparte su maternidad junto al periodista deportivo y su hija, consolidando una nueva etapa y una familia ampliada.