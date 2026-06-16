México

¿Se te olvidó el Día del Padre? 5 regalos digitales que puedes comprar en segundos y que a papá le encantarán

Las opciones en línea resuelven la búsqueda con ideas útiles, rápidas de comprar y pensadas para hombres que disfrutan la tecnología, el entretenimiento y planes a su medida sin vueltas

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Un joven entrega entradas de fútbol a un hombre sorprendido que sostiene un teléfono, en una sala con un letrero de "Feliz Día del Padre" y plantas.
Entre plataformas de deporte, música, tarjetas electrónicas y accesos a conciertos, hay alternativas que se adquieren en minutos y se adaptan a distintos gustos, presupuestos y formas de disfrutar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir el regalo ideal para papá en el Día del Padre puede ser un reto, sobre todo cuando las opciones tradicionales parecen quedarse cortas ante los gustos y necesidades de los papás modernos.

Sin embargo, en un mundo donde la tecnología forma parte del día a día, los regalos digitales se presentan como una alternativa práctica, versátil y al alcance de unos cuantos clics.

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Desde suscripciones a plataformas de streaming para los aficionados al cine, la música o el deporte, hasta tarjetas de regalo digitales que permiten elegir entre miles de productos o experiencias, las opciones van más allá de los clásicos.

Este Día del Padre, sorprender a papá es más fácil que nunca con alternativas digitales pensadas para su estilo de vida conectado y su deseo de disfrutar lo que más le gusta sin complicaciones.

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Un hombre sonriente usa un portátil para comprar en línea para el Día del Padre, con una tarjeta de crédito en mano. Se ven dos cajas de envío y un calendario de junio.
Un hombre sonriente realiza compras en línea para el Día del Padre con una tarjeta de crédito, mientras se observan paquetes de envío y un calendario marcando la fecha especial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 regalos digitales que los papás modernos amarán

Como mencionamos antes, los regalos digitales pueden ser un gran acierto en tu regalo para papá y entre algunas de las mejores opciones se encuentran las siguientes:

1. Suscripción a plataformas de streaming deportivo

El día del padre coincide con la temporada mundialista por lo que sin duda este regalo sería la opción ideal.

Para los papás aficionados al deporte, una suscripción digital a servicios plataformas especializadas en eventos deportivos permite ver partidos en vivo, repeticiones y contenido exclusivo desde cualquier dispositivo. Se compra y se activa en minutos, solo necesitas su correo electrónico.

2. Tarjeta de regalo digital en alguna plataforma de compra

Una tarjeta de regalo digital de sitios de compra le permitiría elegir entre miles de productos, desde tecnología hasta libros y herramientas para el hogar. Además, algunas incluyen suscripción a sus plataformas de música, películas u otros servicios adicionales o envíos ilimitados sin costo.

3. Suscripción a alguna plataforma musical

Si disfruta la música o los pódcast, una suscripción a una plataforma musical elimina los anuncios y permite descargar canciones. Puedes regalar la suscripción o una tarjeta digital de Spotify desde el sitio oficial o tiendas autorizadas.

4. Experiencias digitales personalizadas

Desde un video de felicitación de su artista favorito (disponible en plataformas como Famosos.com) hasta una playlist curada especialmente para él.

5. Boletos digitales para conciertos o partidos

Si hay un concierto, obra de teatro o partido que sepas que le interesa, puedes comprarle un boleto electrónico a través de plataformas como Ticketmaster, Superboletos o Boletia. El acceso es inmediato y solo necesita mostrar el código en su celular el día del evento.

Un hijo sonriente le da a su padre un par de entradas para la Copa Mundial de Fútbol y una tarjeta en un sofá de cuero. La televisión muestra un partido de fútbol.
Un hijo emocionado entrega a su padre entradas para la Copa Mundial de Fútbol como regalo del Día del Padre, mientras el padre reacciona con sorpresa y alegría en la sala de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventajas de dar regalos digitales a este Día del Padre

Las ventajas de dar regalos digitales a papá este Día del Padre incluyen:

  • Entrega inmediata Puedes adquirir y enviar el regalo en minutos, incluso el mismo 16 de junio. Esto es útil para quienes buscan una opción de último momento.
  • Personalización Muchos regalos digitales, como playlists, cursos o boletos para eventos, pueden adaptarse a los gustos e intereses específicos de papá.
  • Acceso fácil y desde cualquier lugar Papá puede recibir y disfrutar su regalo desde su celular, computadora o tablet, sin necesidad de salir de casa.
  • Variedad de opciones Hay alternativas para todo tipo de papás: desde suscripciones a plataformas de streaming o música, hasta tarjetas de regalo para tiendas en línea y experiencias virtuales.
  • Evitas filas y traslados No es necesario acudir a tiendas físicas ni preocuparte por horarios o disponibilidad de productos.
  • Regalos sin caducidad inmediata Muchos regalos digitales, como las tarjetas de regalo o las suscripciones, pueden usarse en el momento que papá prefiera.
  • Sostenibilidad Al no requerir envolturas ni traslados, los regalos digitales generan menos residuos y ayudan a reducir la huella ambiental.

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