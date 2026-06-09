Migraña Crónica: Síntomas, causas principales y tratamientos médicos

Primer plano de un hombre que sufre un intenso dolor de cabeza, simbolizado por una ilustración digital del cerebro con actividad y vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza. Se trata de una enfermedad neurológica que puede generar incapacidad temporal, afectar el rendimiento laboral y académico, e incluso alterar la calidad de vida de quienes la padecen. Según el Ministerio de Salud (Minsa), alrededor del 14% de la población peruana sufre de migraña, mientras que el 85% de los casos se presenta en adolescentes y personas de alrededor de 30 años de edad, aunque puede manifestarse tanto en niños como en adultos mayores.

Los especialistas advierten que esta condición suele aparecer en forma de crisis recurrentes y puede estar acompañada de náuseas, vómitos, mareos y trastornos visuales. Además, afecta con mayor frecuencia a las mujeres, especialmente entre los 20 y 45 años.

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¿Qué es una migraña y en qué se diferencia de un dolor de cabeza tensional?

La migraña es un trastorno neurológico caracterizado por episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad moderada o severa. De acuerdo con el Minsa, el dolor suele localizarse en un lado del cráneo y se describe como pulsátil o en forma de latidos.

A diferencia del dolor de cabeza tensional, que generalmente se percibe como una presión constante en ambos lados de la cabeza y no suele interferir gravemente con las actividades cotidianas, la migraña puede incapacitar temporalmente al paciente.

Asimismo, los episodios migrañosos suelen acompañarse de síntomas adicionales como:

Náuseas.

Vómitos.

Mareos.

Sensibilidad a la luz.

Sensibilidad al ruido.

Alteraciones visuales.

“La migraña no es un dolor de cabeza común. Es una enfermedad neurológica que requiere diagnóstico y tratamiento especializado”, han señalado especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Minsa.

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Fases de la migraña: ¿Qué es el ‘aura’ y cómo avisa la llegada del dolor?

Esta ilustración editorial presenta las cuatro fases de la migraña –prodrómica, aura, dolor y postdromica– a través de figuras humanas genéricas que experimentan sus síntomas característicos con una paleta de colores pastel y trazo digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los pacientes experimentan las mismas manifestaciones. Sin embargo, una parte de las personas con migraña desarrolla una fase previa conocida como “aura”.

Durante esta etapa pueden aparecer síntomas neurológicos transitorios que funcionan como una señal de advertencia antes del dolor intenso.

Entre los signos más frecuentes figuran:

Destellos luminosos.

Visión borrosa.

Puntos brillantes o manchas en el campo visual.

Sensación de hormigueo en algunas partes del cuerpo.

Dificultades temporales para hablar.

El neurólogo Reynaldo Romero Ortiz, del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, explicó que muchos pacientes refieren observar “luces” o “estrellitas” antes de que se desencadene el dolor característico de la migraña.

Tras el aura suele aparecer el dolor pulsátil, que puede prolongarse durante varias horas e incluso días si no recibe tratamiento adecuado.

Factores desencadenantes comunes: Estrés, alimentación y desarreglos del sueño

Los especialistas coinciden en que existe una importante predisposición genética. Las personas con antecedentes familiares de migraña presentan un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

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No obstante, existen diversos factores que pueden desencadenar las crisis:

Estrés

El estrés emocional es considerado uno de los principales detonantes. Situaciones de presión laboral, preocupaciones constantes o ansiedad pueden favorecer la aparición de episodios migrañosos.

Alimentación

El Minsa identifica diversos alimentos asociados a la aparición de crisis en personas susceptibles:

Chocolate.

Vino tinto.

Embutidos.

Productos con preservantes.

Algunos quesos maduros.

Alimentos con alto contenido de aditivos.

Alteraciones del sueño

Dormir pocas horas, trasnochar frecuentemente o modificar de forma brusca los horarios de descanso también puede desencadenar ataques de migraña.

Por ello, los especialistas recomiendan mantener horarios regulares para dormir y evitar el agotamiento físico prolongado.

Tratamientos farmacológicos actuales: Analgésicos preventivos y triptanes

Una ilustración médica digital muestra una figura humana translúcida de perfil sosteniendo su cabeza, con un punto rojo brillante en el cerebro simbolizando dolor o afección neurológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento debe ser indicado por un neurólogo luego de una evaluación individualizada.

Los especialistas suelen dividir el manejo de la migraña en dos grupos:

Tratamiento para detener la crisis

Busca aliviar el dolor una vez iniciado el episodio.

Puede incluir:

Analgésicos.

Antiinflamatorios.

Triptanes, medicamentos específicos para la migraña que ayudan a reducir el dolor y otros síntomas asociados.

Tratamiento preventivo

Se utiliza en pacientes que presentan crisis frecuentes o incapacitantes.

Entre las opciones terapéuticas figuran medicamentos preventivos que disminuyen la frecuencia e intensidad de los ataques.

El doctor César Saavedra Rocha, neurólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud, advierte que la automedicación puede agravar el problema.

“Abusar de los fármacos para reducir los dolores de cabeza puede tener un efecto contraproducente”, señaló el especialista, quien recomendó acudir a consulta médica para recibir un tratamiento adecuado.

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Remedios caseros y cambios de hábito que ayudan a reducir los ataques agudos

Si bien los remedios caseros no sustituyen la atención médica, algunos cambios en el estilo de vida pueden contribuir a disminuir la frecuencia de las crisis.

Los especialistas recomiendan:

Dormir entre siete y ocho horas diarias.

Mantener horarios regulares de sueño.

Evitar el ayuno prolongado.

Beber suficiente agua.

Reducir el estrés mediante ejercicios de relajación.

Identificar los alimentos que desencadenan las crisis.

Evitar ambientes con luces intensas o ruidos excesivos.

Realizar actividad física de manera regular.

Durante un episodio agudo, permanecer en una habitación oscura, silenciosa y bien ventilada puede ayudar a aliviar parcialmente los síntomas mientras actúan los medicamentos prescritos.

¿Cuándo acudir al médico?

Los especialistas recomiendan buscar atención médica cuando el dolor de cabeza se vuelve recurrente, afecta las actividades diarias o aparece acompañado de alteraciones visuales, vómitos persistentes o síntomas neurológicos.

Un diagnóstico oportuno permite identificar los desencadenantes, iniciar el tratamiento adecuado y prevenir que la enfermedad evolucione hacia una migraña crónica, una condición que puede afectar seriamente la calidad de vida del paciente.

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