Hallazgo en el Manu sorprende a científicos: descubren nuevo género y nueve especies de escarabajos longicornios

Identifican un nuevo género (Ankistron) y nueve especies nuevas de escarabajos longicornios en la Reserva de Biosfera del Manu. Andina

La diversidad biológica de los bosques tropicales peruanos continúa ofreciendo nuevos elementos para la investigación científica. En una de las áreas naturales más estudiadas de Sudamérica, especialistas identificaron especies que hasta ahora permanecían fuera del registro científico, lo que aporta información relevante sobre la riqueza biológica presente en ecosistemas amazónicos y andino-amazónicos.

El descubrimiento se produjo en la Reserva de Biosfera del Manu, espacio reconocido por su concentración de especies de flora y fauna. Los resultados revelan que incluso en territorios con décadas de exploración científica persisten organismos que aún no forman parte de los catálogos taxonómicos internacionales.

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La investigación, desarrollada por especialistas de Perú, Colombia y Brasil, permitió ampliar el conocimiento sobre un grupo de insectos con presencia fundamental en los procesos ecológicos de los bosques. Los hallazgos fueron difundidos en una publicación científica internacional y representan un aporte para futuros estudios sobre biodiversidad y conservación.

Investigación identifica nuevas especies para la ciencia

Las especies fueron registradas en el Parque Nacional del Manu y su zona de amortiguamiento, principalmente en la Estación Biológica del Manu, en Kosñipata (Cusco). Andina

Un equipo internacional de investigadores descubrió un nuevo género y nueve especies nuevas de escarabajos longicornios en la Reserva de Biosfera del Manu, ubicada en el suroriente del Perú. Los resultados aparecieron en la revista científica Annales de la Société entomologique de France, donde se presentó además el primer inventario especializado de escarabajos longicornios (Coleoptera: Cerambycidae) para el departamento del Cusco.

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Entre los principales resultados figura la identificación de un nuevo género denominado Ankistron. Junto a este hallazgo, los investigadores describieron nueve especies desconocidas para la ciencia, hecho que amplía el registro mundial de este grupo de insectos.

Según el estudio, seis de las nuevas especies fueron encontradas en sectores relacionados con el Parque Nacional del Manu y su zona de amortiguamiento, áreas que forman parte de la Reserva de Biosfera del Manu.

Las labores de investigación se concentraron principalmente en la Estación Biológica del Manu, situada en el sector de Kosñipata, en Cusco. Durante estas exploraciones, los especialistas registraron especies que no contaban con descripción científica previa.

Entre las nuevas especies identificadas figuran Anisopodus forsythi, Sternacutus santiagoi, Hyperplatys gorkyi, Colobothea monnei, Estola carmonae y Eranina noei. Estas especies forman parte del conjunto de descubrimientos documentados por los investigadores en el marco del estudio.

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La identificación taxonómica permitió establecer características distintivas de cada especie y determinar su clasificación dentro de la familia Cerambycidae, uno de los grupos de escarabajos más diversos del planeta.

Nuevos registros amplían el conocimiento sobre la fauna peruana

Además de las especies nuevas para la ciencia, la investigación reportó 21 especies registradas por primera vez en el Perú. El estudio también incorporó 78 nuevos registros departamentales distribuidos en Amazonas, Apurímac, Cusco, Huánuco y Madre de Dios.

Estos datos incrementan la información disponible sobre la distribución geográfica de los escarabajos longicornios en el país. Los registros permiten conocer con mayor precisión la presencia de distintas especies en regiones donde anteriormente no existían reportes documentados.

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La información obtenida constituye una referencia para futuras investigaciones relacionadas con la biodiversidad de insectos y la dinámica ecológica de los bosques tropicales peruanos.

Participación de especialistas de tres países

El estudio reunió a investigadores de instituciones científicas de Perú, Colombia y Brasil. El equipo estuvo integrado por Ángelo Ávila-Jiménez, del Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia; Juan Pablo Botero, de la Universidad Nacional de Colombia; Antonio Santos-Silva, del Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo; y Alejandro Lopera-Toro, de la Estación Biológica del Manu.

La colaboración entre estas instituciones permitió desarrollar trabajos de campo, análisis taxonómicos y procesos de identificación especializados para determinar la existencia de especies no descritas previamente.

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Los resultados obtenidos forman parte de los esfuerzos científicos destinados a documentar la biodiversidad presente en la región andino-amazónica.

Los escarabajos longicornios constituyen uno de los grupos de insectos con mayor diversidad a nivel mundial. Su presencia cumple funciones relacionadas con la descomposición de materia vegetal y el reciclaje de nutrientes dentro de los ecosistemas forestales.

Estas funciones contribuyen al mantenimiento de procesos ecológicos esenciales en los bosques tropicales, donde numerosas especies dependen de ciclos naturales asociados a la transformación de materia orgánica.

Sobre la relevancia de los resultados, el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete, señaló que los hallazgos confirman el papel del Parque Nacional del Manu, considerado la zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Manu entre Cusco y Madre de Dios, como uno de los principales espacios para la investigación y el descubrimiento biológico en la región andino-amazónica.

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Asimismo, indicó que estos descubrimientos amplían el conocimiento científico sobre la fauna peruana y aportan información relevante para fortalecer futuras investigaciones y estrategias de conservación de la biodiversidad.