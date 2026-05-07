Perú

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 7 de mayo

<p>Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada </p>

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 3,46 soles peruanos, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de -0,01%. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -1,28%, mientras que en el último año ha experimentado una caída del -5,87%.

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El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos seis días, reflejando una presión a la baja en la moneda local. La volatilidad actual se sitúa en 4,49%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,25%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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