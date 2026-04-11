Perú

Cómo llegar a tu centro de votación con Google Maps, Waze y otras herramientas este 12 de abril

Conocer la ruta más rápida puede marcar la diferencia en una jornada con alta afluencia de electores

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Grupo de personas se congrega frente a la entrada de un centro de votación en un día de elecciones, con una pancarta "BIENVENIDOS ELECTORES" y otra de la ONPE
Numerosos votantes peruanos se reúnen a las afueras de un colegio designado como centro de votación por la ONPE para participar en las elecciones primarias. (Infobae)

A pocas horas de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, más de 26 millones de peruanos se preparan para acudir a sus centros de votación. En Lima y Callao, donde se concentra una gran cantidad de electores, conocer con anticipación la ubicación del local asignado será clave para evitar contratiempos el día de la jornada.

Una vez consultado el lugar de votación en la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), los ciudadanos pueden apoyarse en herramientas digitales como Google Maps o Waze para planificar su ruta de manera rápida y segura.

¿Cómo llegar a tu centro de votación con apps?

Aplicaciones como Google Maps permiten ubicar el local de votación ingresando la dirección exacta y elegir la mejor ruta según el medio de transporte. Esta herramienta es especialmente útil para quienes se desplazan caminando o en transporte público, ya que muestra tiempos estimados y alternativas en tiempo real.

Por su parte, Waze es una opción recomendada para quienes se movilizan en vehículo particular. La app ofrece rutas optimizadas según el tráfico, alertas de congestión y opciones para evitar zonas con mayor carga vehicular durante la jornada electoral.

Ambas plataformas son gratuitas y permiten guardar ubicaciones, revisar el estado del tránsito y anticipar posibles demoras, lo que facilita llegar a tiempo al centro de votación.

Otras aplicaciones usadas en Lima también pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, Moovit permite planificar viajes en transporte público, indicando qué buses o rutas tomar, paraderos cercanos y tiempos de llegada. Asimismo, apps de movilidad como Uber, DiDi o Cabify facilitan solicitar un viaje directo hacia el local de votación, mostrando tarifas estimadas y tiempos de espera.

Transporte público disponible durante la jornada electoral

Este domingo 12 de abril, más de 11 millones de limeños y chalacos acudirán a las urnas. Para garantizar el traslado de los ciudadanos, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los principales servicios de transporte público operarán con normalidad durante toda la jornada:

  • Metropolitano: servicios A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m.; Expreso 1 de 6 a. m. a 9 p. m.; Expreso 5 de 6:30 a. m. a 5 p. m. Los alimentadores funcionarán hasta las 11 p. m.
  • Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m.
  • Aerodirecto: en sus rutas y horarios habituales.
  • Línea 1 del Metro de Lima: de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con 350 carreras (96 adicionales a un domingo regular) y frecuencias entre 3.5 y 15 minutos.
  • Línea 2 del Metro de Lima: de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., con 290 carreras.
  • Transporte regular: de 4:30 a. m. a medianoche, sujeto a la demanda.
  • Taxis autorizados: servicio disponible las 24 horas.

La ATU también informó que se han organizado turnos para que los conductores de transporte público formal puedan ejercer su derecho al voto sin afectar la continuidad del servicio.

aviso de Ley seca en local de venta de bebidas alcohólicas
Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

En ese sentido, se recomienda a los ciudadanos salir con anticipación, revisar sus rutas y utilizar herramientas digitales para evitar retrasos. Una adecuada planificación permitirá que la jornada electoral se desarrolle de forma ordenada y sin inconvenientes.

ONPE: Consulta tu local de votación

Para consultar tu local de votación de cara a las elecciones, debes ingresar a la plataforma oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a través del siguiente enlace: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio.

Una vez dentro, solo necesitas colocar tu número de DNI y seguir las indicaciones del sistema. En pocos segundos, podrás conocer la dirección exacta de tu centro de votación, el número de mesa asignada y otros datos clave para emitir tu voto sin contratiempos.

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