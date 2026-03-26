"Voy a drogarme", la respuesta de un sereno en Tingo María al ser increpado por chocar vehículo. Panamericana TV

En Tingo María, un incidente protagonizado por un agente de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado provocó controversia y cuestionamientos sobre la conducta del personal encargado de la seguridad ciudadana. El hecho ocurrió en la transitada avenida Amazonas, donde un joven denunció haber sido embestido por un patrullero municipal que, tras el choque, se alejó del lugar sin brindar auxilio.

El joven afectado, visiblemente alterado, logró seguir al vehículo oficial durante varias cuadras hasta encontrarlo estacionado a un costado de la vía. Con su teléfono móvil en mano, comenzó a grabar la escena. En las imágenes, el denunciante enfoca la placa del patrullero y señala a quien conducía, identificado luego como José Beraun Alba. La tensión se percibe en el ambiente: bocinazos interrumpen el diálogo mientras el denunciante repite: “Tenga cuidado este conductor”.

Al ser increpado por el joven, el agente responde de manera insólita y reiterativa: “Hermanito, voy a meterme un troncho” y, ante la insistencia del denunciante, añade “Voy a drogarme”, sin mostrar señales de arrepentimiento o nerviosismo. Su actitud resulta desconcertante para quienes presencian la situación. Incluso ante la presencia de los policías, el sereno mantiene la misma postura, repitiendo la frase y desestimando cualquier gravedad en su accionar.

El video, que rápidamente circula en redes sociales, muestra el patrullero detenido en plena avenida, con el sereno dentro, los policías a su lado y el denunciante relatando a los transeúntes que el conductor huyó tras el choque. La grabación capta la incredulidad de los testigos y el desconcierto de los agentes policiales, quienes no intervienen para mediar en el conflicto ni para aclarar la situación a los ciudadanos presentes.

¿Qué dijo Serenazgo?

La Subgerencia de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado emitió un pronunciamiento tras la difusión del video. Un representante del área reconoció que la reacción de Beraún Alba resultó inaceptable y afirmó que ningún agente debe responder de ese modo, aunque haya existido provocación por parte del ciudadano afectado.

“Tiene que mantener la cordura ante este tipo de intervenciones o atropellos que puedan recibir de las personas”, sostuvo el vocero. Además, la dependencia ofreció disculpas públicas a la ciudadanía y anunció la apertura de un proceso administrativo disciplinario.

El funcionario explicó que se elaborará un informe detallado sobre lo ocurrido y que el documento será remitido al área correspondiente para su evaluación, conforme lo establecen los reglamentos internos.

“Pido la disculpa del caso a la ciudadanía”, manifestó el representante, quien reiteró el compromiso municipal con la transparencia y la sanción de conductas que dañan la imagen institucional.

El incidente reavivó el debate sobre los estándares de selección y supervisión del personal de Serenazgo en provincias como Leoncio Prado, donde la población ha reportado en ocasiones anteriores comportamientos cuestionables por parte de agentes de seguridad municipal.

Portales locales informaron que este no sería el primer episodio polémico protagonizado por agentes municipales en la zona, aunque hasta el momento no se confirmaron antecedentes disciplinarios previos respecto a José Beraún Alba. Las autoridades reiteraron que cualquier denuncia será investigada y tramitada bajo los procedimientos legales y administrativos vigentes.