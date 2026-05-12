Doble crimen en Uruguay: una joven pareja fue asesinada delante de sus hijos de ocho meses y cinco años

La casa del doble crimen en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Matías (27) y Lucía (24) estaban junto a sus hijos en el barrio Colinas de Solymar, en Canelones, cuando llegaron llegaron delincuentes en dos motos negras hasta su vivienda, según informó el noticiero Telemundo de Canal 12. Los vecinos escucharon tres ráfaga de disparos, que fueron las que provocaron el doble asesinato.

Los pequeños que estaban en la vivienda eran dos: Alma, una bebé de ocho meses, y Agustín, que tiene cinco años. Ellos presenciaron cómo sus padres fueron acribillados a balazos, pero resultaron ilesos. Luego de cometer este doble crimen, los delincuentes atacaron a disparos a una vivienda lindera, en la que viven familiares de las víctimas, y después se fugaron.

PUBLICIDAD

La pareja murió al instante.

Policía Científica de Uruguay en escena del crimen (Captura Telemundo/Canal 12)

Los vecinos se vieron sorprendidos por esta situación. Muchos de ellos estaban viendo el partido de Nacional contra Cerro, por el Campeonato Uruguayo, y pensaron que los ruidos eran por algo relacionado a ese encuentro. Sin embargo, con la segunda ráfaga de disparos salieron y vieron el panorama.

PUBLICIDAD

Cuando los policías llegaron al lugar vieron que la pareja ya estaba sin vida. En la vereda se encontraron varias vainas. Una de las hipótesis primarias de los investigadores es que el ataque fue desde afuera de casa. Los agentes recorrieron la escena durante la mañana de este lunes para avanzar en la investigación.

El joven asesinado tenía un taller mecánico en la casa y había estado investigado tiempo atrás por presuntas irregularidades con las motos que arreglaba en su comercio. Algunos vehículos que reparaba eran robados.

PUBLICIDAD

Una pareja fue acribillada a balazos en Colinas de Solymar, en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Ella, en tanto, se dedicaba a arreglar celulares. Según los testimonios recabados por Telemundo, la víctima era muy querida por los vecinos de la zona. Ambos vivían hacía varios años en ese lugar, aunque la pareja se estaba separando.

Si bien no se animaron a hablar ante las cámaras, algunos relataron que no se animaron a dormir en toda la noche porque se trata de una zona en la que no están acostumbrados a este tipo de episodios.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de la Ciudad de la Costa es la que está a cargo de la investigación.

Colinas de Solymar, en el departamento de Canelones en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Una de las dudas que queda en este caso es qué pasa con los dos menores, que quedaron huérfanos. Este domingo fueron trasladados hasta la seccional policial de El Pinar y fueron entregados a un familiar que se hizo cargo de los dos menores.

PUBLICIDAD

La principal y primaria hipótesis marca que se trata de un ajuste de cuentas.

Avanzan en investigación por crimen de bebé

El asesinato de un bebé de un año generó conmoción en Uruguay hace algunas semanas.

PUBLICIDAD

Un hombre iba en un auto rojo por el barrio Colón de Montevideo junto a su hijo cuando su coche fue atacado con al menos siete disparos desde otro vehículo Él sobrevivió a los tiros, pero su bebé –de un año– resultó herido. En ese mismo vehículo fue hasta un centro médico cercano, adonde ingresó el pequeño. A los pocos minutos, le comunicaron que había fallecido.

Un bebé fue asesinado al quedar en medio de un ataque a balazos que iba para su padre (@LeoPedrouza)

Este crimen está vinculado a un enfrentamiento de bandas criminales. Este lunes, la Policía allanó una vivienda en el barrio Conciliación –también en la periferia de Montevideo–y detuvo a un hombre de 46 años, que no tenía antecedentes penales, informó Teledoce. Sin embargo, tuvo un rol clave en la logística del crimen: fue quien alquiló el auto utilizado por los tiradores y el que mantuvo el contacto con la empresa cuando no pudo devolverlo porque la Policía lo había incautado.

PUBLICIDAD

El hombre le pidió al dueño de la empresa que no denunciar el faltante del vehículo, algo que sugiere que difícilmente no supiera para qué fue usado.

Ahora la Policía busca identificar a quienes dispararon.

PUBLICIDAD