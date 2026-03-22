MTPE lanza maratón del empleo con 15.000 vacantes de trabajo este lunes: Revisa dónde y cómo postular

Ministerio de Trabajo ofrece 820 empleos en la primera Semana de Oportunidades Laborales de noviembre - MTPE

La Semana Nacional del Empleo 2026 arranca este lunes 23 de marzo con una amplia oferta de oportunidades laborales en Lima y regiones. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció que se pondrán a disposición más de 15.000 vacantes de trabajo, como parte de una estrategia que busca facilitar el acceso al empleo formal en el país y acercar a los ciudadanos a las empresas que requieren personal de manera inmediata.

Esta iniciativa se desarrollará mediante maratones del empleo y convocatorias masivas en puntos clave como Lima Metropolitana, San Juan de Lurigancho y la provincia de Huaura, con la participación de más de 40 empresas del sector privado. La propuesta no solo contempla la intermediación laboral, sino también una serie de servicios gratuitos orientados a mejorar la empleabilidad de los postulantes en un contexto donde la demanda por trabajo sigue en aumento.

¿Dónde estarán disponibles las vacantes y qué perfiles se buscan?

Maratón “Emplea Mujer”: 900 oportunidades laborales solo para mujeres en Lima| Foto: MTPE

El principal punto de concentración será el Centro de Empleo ubicado en la avenida Salaverry 655, en Jesús María, donde se ofrecerán más de 2 852 vacantes laborales. En esta sede, los asistentes podrán acceder a la denominada Ruta del Empleo, un conjunto de servicios diseñados para acompañar todo el proceso de inserción laboral. Entre ellos destacan la Bolsa de Trabajo, el trámite del Certificado Único Laboral (CUL), el servicio de Acercamiento Empresarial, la Asesoría para la Búsqueda de Empleo y la Información del Mercado de Trabajo.

En paralelo, en Lima Este, específicamente en el Centro de Empleo de San Hilarión, en San Juan de Lurigancho, se desarrollará otra maratón que reunirá a más de 18 empresas, las cuales ofrecerán alrededor de 562 vacantes laborales. Esta jornada se realizará entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., facilitando el acceso al empleo en uno de los distritos más poblados del país.

Asimismo, en la provincia de Huaura, se llevará a cabo una convocatoria masiva en el centro poblado Medio Mundo, donde se ofertarán 60 puestos de trabajo. Esta actividad se desarrollará desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., ampliando el alcance de esta estrategia más allá de la capital.

El titular del MTPE, Óscar Fernández Cáceres, destacó que esta iniciativa forma parte de una política institucional que busca consolidarse cada año. “El lanzamiento de la Semana Nacional del Empleo 2026 es una estrategia del sector (…) que marca un hito importante en nuestro país, al establecer, de manera permanente, cada año, una semana dedicada a acercar el empleo a la ciudadanía”, señaló.

En cuanto a los perfiles más demandados, el MTPE informó que las vacantes están orientadas a puestos como asesor de contact center, operador de tienda, ejecutivo de ventas, agente de seguridad, asesor de clientes, teleoperador y asesor comercial, entre otros. Estos cargos responden a las necesidades actuales del mercado laboral, especialmente en sectores vinculados a servicios, comercio y atención al cliente.

¿A quién está dirigida la convocatoria?

El ministerio impulsa una jornada laboral dirigida a postulantes femeninas, que podrán acceder a asesoría, trámites gratuitos y diversas ofertas laborales en empresas de distintos sectores| Foto: MTPE

El punto de partida será la Maratón del Empleo de Lima Metropolitana, que se realizará este 23 de marzo en la sede del Centro de Empleo ubicada en la avenida Salaverry n.° 655, en Jesús María. En este espacio, más de 40 empresas ofrecerán miles de vacantes en sectores como ventas, atención al cliente, seguridad y operaciones, en línea con la demanda actual del mercado.

Además de postular a un trabajo, los asistentes podrán acceder a diversos servicios gratuitos del MTPE, diseñados para fortalecer su empleabilidad. Entre ellos destaca la Bolsa de Trabajo, donde se centralizan las ofertas laborales disponibles; el trámite del Certificado Único Laboral (CUL), documento clave que reúne información sobre antecedentes policiales, penales y trayectoria laboral; así como la Asesoría para la Búsqueda de Empleo, que brinda orientación sobre cómo elaborar un currículum, afrontar entrevistas y mejorar la presentación profesional.

Estas jornadas también incluyen herramientas como el Acercamiento Empresarial y la Información del Mercado de Trabajo, que permiten a los postulantes conocer qué perfiles son más solicitados y cuáles son las tendencias laborales actuales en el país.

La convocatoria está dirigida a personas con distintos niveles de experiencia y formación, quienes podrán acceder a puestos como asesor de contact center, operador de tienda, ejecutivo de ventas, agente de seguridad, teleoperador y asesor comercial, entre otros.

El MTPE ha enfatizado que los interesados solo deben acudir con su DNI vigente y su currículum vitae actualizado para participar en estas jornadas. La atención será por orden de llegada y en horarios establecidos según cada sede.

Con el mensaje “¡Sí hay chamba!”, el sector Trabajo busca incentivar la participación masiva de ciudadanos en esta semana clave, que apunta a convertirse en una política sostenida en el tiempo para reducir brechas de acceso al empleo y fortalecer la inserción laboral en el país.