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Lima: ¿Cuál es el precio de la gasolina este 19 de marzo?

Así se encuentran los precios de los carburantes en la capital de Perú

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Diversos factores modifican el precio
Diversos factores modifican el precio de las gasolinas. (Infobae)

La plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó los precios de las gasolinas y el diésel en la ciudad de Lima para este jueves 19 de marzo.

Revisa a continuación los precios más baratos y más caros de los hidrocarburos registrados a lo largo del día.

Es importante mencionar que los costos publicados por la Facilito son reportados por los mismos operadores de los establecimientos a través de la Plataforma Virtual del Osinergmin.

El precio de la gasolina

El gasohol regular en Lima presentó una marcada variación de precios. El valor más bajo se registró en S/ 17,96 por galón en el distrito de Ate, mientras que el precio más alto alcanzó los S/ 23,40 por galón en Los Olivos.

En el caso del gasohol premium, el precio mínimo se ubicó en S/ 18,97 por galón, también en Ate. En contraste, el precio máximo llegó a S/ 24,99 por galón en Surquillo.

Por su parte, el diésel mostró la mayor dispersión de precios. El costo más bajo se encontró en S/ 17,00 por galón en San Juan de Lurigancho, mientras que el precio más alto se elevó hasta S/ 26,99 por galón en el mismo distrito.

¿Cómo funciona la plataforma de Facilito?

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles en la capital del país cambia todos los días. (Minem)

Facilito es una plataforma creada por el Osinergmin que permite conocer los precios de los combustibles en todo Perú.

En sus registros no sólo cuenta con información de la gasolina y el diésel, sino también del gas natural vehícular, así como el gas licuado de petróleo, mejor conocido por su siglas GLP, tanto automotor como envasado.

Además de conocer el valor de las gasolinas, también te dice dónde está el establecimiento más cercana con el mejor precio.

La plataforma de Facilito está disponible en línea, ya sea en la página oficial https://www.facilito.gob.pe/ o en la aplicación que puedes descargar para tu celular tanto para IOS como para Android.

Los factores que encarecen la gasolina

Distintos factores son los que definen el valor de las gasolinas en territorio peruano, que van desde el precio internacional del petróleo crudo, los impuestos y aranceles aplicados por el gobierno, hasta los costos de transporte y distribución, así como los márgenes de ganancia de las estaciones de servicio.

El precio internacional del petróleo crudo es uno de los factores más importantes que influyen en los precios de las gasolinas en Perú. El valor del petróleo crudo es volátil y está sujeto a cambios diarios en los mercados internacionales. Cuando aumenta, es probable que los precios de las gasolinas también lo hagan y viceversa.

Cabe mencionar que el gobierno peruano aplica impuestos y aranceles a los combustibles. Estos impuestos pueden variar y su nivel puede cambiar a lo largo del tiempo, lo que afecta directamente el precio final de las gasolinas.

Los impuestos pueden incluir el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que es un impuesto específico sobre los combustibles y el Impuesto General a las Ventas (IGV), que es un impuesto al valor agregado.

Los costos de transporte y distribución también influyen en el costo de las gasolinas. Perú es extenso y los combustibles deben ser transportados desde los puertos o las refinerías hasta las estaciones de servicio en diferentes regiones del país. Los gastos logísticos relacionados con el transporte y la distribución pueden variar según la ubicación geográfica y la infraestructura disponible.

Por último, las estaciones de servicio también aplican márgenes de ganancia sobre la tarifa de las gasolinas. Estos márgenes pueden variar entre las estaciones de servicio y dependen de factores como la competencia en el área, los costos operativos y las políticas comerciales de cada estación.

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