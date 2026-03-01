Perú

La fiebre del mono “Punch” llega a Gamarra y el Mercado Central y dispara ventas de polos, peluches y piñatas en Lima

Lo que empezó como una escena viral terminó convirtiéndose en tendencia de consumo, con fabricantes que proyectan vender más de mil unidades semanales.

La historia de Punch se viralizó rápidamente tras difundirse imágenes del mono abrazando un peluche en el Zoológico de Ichikawa, Japón. Visuale IA

La imagen recorrió el mundo en cuestión de horas: un pequeño mono que, tras el rechazo de su madre, buscó abrigo en un peluche al que abrazó como si fuera su única compañía. La escena, registrada en el zoológico de Ichikawa, en Japón, dejó de ser un episodio aislado para transformarse en un relato compartido en redes sociales. Desde entonces, Punch dejó de pertenecer solo a su recinto y comenzó a circular en pantallas de distintos países.

En Lima, la historia encontró un terreno fértil. Comerciantes, artesanos y fabricantes identificaron en ese video una oportunidad concreta. La narrativa del abandono y la adaptación se convirtió en motor de ventas y en tema de conversación en mercados y galerías comerciales. El nombre del pequeño primate empezó a escucharse entre puestos de ropa, vitrinas de juguetes y talleres de impresión.

La expansión digital dio paso a una expansión comercial. Lo que nació como un contenido viral derivó en polos, peluches, piñatas y figuras de colección. La escena del mono abrazado a su muñeco dejó de ser solo una imagen compartida y pasó a ocupar estantes y mostradores en distintos puntos de la capital.

De Japón a Lima: el salto de Punch a los mercados peruanos

La historia de Punch se viralizó rápidamente tras difundirse imágenes del mono abrazando un peluche en el Zoológico de Ichikawa, Japón. Captura de video

Punch, el mono del zoológico de Ichikawa en Japón, protagonizó una escena que impactó a usuarios de TikTok y Facebook. “Rechazado por la madre y su propia especie, se refugió en un peluche”, se escucha en uno de los videos que circulan en redes. Esa frase resume el episodio que impulsó la ola comercial en Perú.

En plataformas digitales, la historia generó memes, canciones y animaciones. “Punch, el monito que conmovió al mundo, hoy se apoderó del Perú”, dice otra de las voces que acompaña los clips compartidos por usuarios. El fenómeno no quedó en la pantalla. En cuestión de días, los comerciantes locales adaptaron la imagen del primate a distintos productos.

En el emporio comercial de Gamarra, los polos con el rostro de Punch ocuparon espacios que antes estaban destinados a campañas escolares. “Los polos salen como pan caliente; este monito nos ha levantado el negocio”, afirmó una vendedora. La demanda incluye versiones para damas, caballeros y niños, con estampados que van desde ilustraciones simples hasta frases motivadoras.

Otra comerciante relató cómo conoció la historia: “Yo, mira, sinceramente, no sabía mucho hasta que mi hijita me dijo: ‘Mamá, Punch, Punch’”. Luego explicó que decidió investigar el caso y sumarlo a su oferta. “Hay clientes que vienen: ‘Punch, Punch’. Y los niños también les gustan, son los que más quieren llevar su polito de Punch”, comentó.

Los compradores llegan con una idea clara. “Sí, me está gustando porque es muy bonito, es un peluchito muy tierno. Tiene su historia, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha gustado”, señaló una clienta mientras revisaba modelos disponibles.

Piñatas, peluches y creatividad local

En el Mercado Central, Punch adoptó otra forma: la de piñata. Sin embargo, el pedido de los clientes incluye una condición especial. “La gente le tiene tanto cariño que no quieren pegarle a la piñata”, explicó un artesano. Por ese motivo, los dulces se colocan en pequeños accesorios con forma de plátano, anexos a la figura principal, para evitar golpear la imagen del mono.

La industria del peluche también registró un aumento en la demanda. “Ya tenemos vendidos nuestro primer lote de doscientos peluches, ya se nos agotó, incluso antes de ya tenerlos listos”, declaró un fabricante. Según detalló, los muñecos incluyen materiales antialérgicos y bordados que buscan replicar la expresión del animal que se hizo viral.

Algunos productores proyectan ventas superiores a mil unidades por semana. El ritmo de pedidos obliga a acelerar procesos de confección y distribución. La imagen del mono abrazado a su muñeco se convirtió en referencia obligada para talleres textiles y pequeñas fábricas.

La oferta no se limita a polos y peluches. También circulan llaveros articulables impresos en 3D, moldes para galletas con la silueta del personaje y figuras de plastilina profesional destinadas a coleccionistas. Cada producto intenta capturar la escena que dio origen al fenómeno.

Del modelado a la piel: Punch como símbolo

A baby Japanese macaque named
A baby Japanese macaque named Punch drags a stuffed orangutan at Ichikawa City Zoo, in Ichikawa, Chiba Prefecture, Japan, February 19, 2026. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

El artista Raúl Vásquez, con más de 40 años en el modelado, recibió encargos para elaborar figuras de Punch en arcilla y plastilina. El reto, según explicó, consiste en reproducir la postura del mono junto a su peluche. Para lograr estabilidad, utiliza estructuras de alambre que permiten soportar el calor limeño, que suele afectar los materiales blandos.

En estudios de tatuajes, algunos clientes solicitaron llevar la imagen en la piel. Para ellos, Punch representa resistencia ante la adversidad. La decisión trasciende la moda pasajera y apunta a un mensaje personal asociado a la historia del animal.

En redes sociales, continúan circulando clips musicales y animaciones. En uno de los audios más compartidos se escucha: “Yo también me sumo a la fiebre Punch”. En otro, una voz infantil responde con entusiasmo cuando le preguntan qué busca: “¡Monito Punch!”. La repetición del nombre consolidó su presencia en el imaginario colectivo.

La llamada fiebre Punch encontró en Lima un circuito comercial activo y atento a tendencias digitales. Desde Gamarra hasta el Mercado Central, la imagen del pequeño mono japonés pasó de un video viral a convertirse en un producto de alta rotación. Comerciantes y fabricantes siguen atentos a la evolución del interés en redes, conscientes de que la historia que nació en un zoológico asiático continúa impulsando ventas a miles de kilómetros de distancia.

