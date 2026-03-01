Perú

‘Escalera al Cielo’ llega al cine por primera vez en Lima: fecha, entradas y más

El K-drama más famoso de los últimos años se mostrará en la pantalla grande para disfrute de sus fanáticos

Guardar

El K-drama más famoso de los últimos años se mostrará en la pantalla grande para disfrute de sus fanáticos | TiKTok / @fiestabousnid

El fenómeno de los dramas coreanos suma un nuevo acontecimiento en Perú con la llegada de ‘Escalera al Cielo’ a la pantalla grande. Por primera vez, los seguidores del K-drama podrán vivir los momentos más intensos de la serie en una función especial de cine.

La proyección estará dedicada solo a los tres episodios finales, reconocidos por su carga emocional y por haber marcado a toda una generación de fanáticos en el país. Esta producción surcoreana, referente del género, cautivó a la audiencia internacional gracias a su narrativa centrada en el amor, el sacrificio y los reencuentros inesperados.

El evento propone una experiencia exclusiva para quienes acompañaron la historia de Han Jung-suh, Cha Song-joo y Han Tae-hwa en televisión, acercando las escenas más emblemáticas a la atmósfera inmersiva del cine.

El clásico K-drama “Escalera al
El clásico K-drama “Escalera al Cielo” se proyectará por primera vez en cines de Lima el 2 de abril, ofreciendo a los fans un watch party especial con los últimos tres capítulos en pantalla gigante. (@fiestabousnid)

Los asistentes podrán revivir la boda de Song Joo y Joon Soo, así como el desenlace que emocionó al público en su estreno original. Además, habrá una zona interactiva con figuras a tamaño real de los personajes principales, donde los fans podrán tomarse fotos y llevarse un recuerdo tangible del evento.

¿Cuándo y dónde podré ver ‘Escalera al Cielo’ en el cine?

La función de ‘Escalera al Cielo’ se realizará como un evento exclusivo, pensado para quienes consideran la serie parte fundamental de sus recuerdos. Será la única vez que la producción se proyecte en una sala de cine en Perú, y la oportunidad no volverá a repetirse. La cita está programada para el sábado 11 de abril a las 7:00 p.m. en el UVK Plaza San Martín, en Lima.

El evento es organizado por Bousnid, empresa dedicada a encuentros para fanáticos de la cultura asiática. El carácter irrepetible de la función ha generado una alta expectativa, por lo que se recomienda asegurar la entrada anticipadamente.

Fans de 'Escalera al Cielo'
Fans de 'Escalera al Cielo' podrán disfrutar los últimos capítulos de su K-drama favorito en una función especial el 2 de abril en UVK Plaza San Martín, Lima. (@fiestabousnid)

¿Cuánto cuestan las entradas para ver ‘Escalera al cielo’?

Las entradas para la función especial cuentan con dos modalidades. El precio general es de 55 soles, que incluye el acceso a la proyección y a la zona de fotos. También existe una opción de 70 soles, que incorpora un kit de merchandising conformado por una entrada conmemorativa, un póster, un bolso y un pin temático de la serie. Esta alternativa responde a la demanda de coleccionistas y seguidores, ya que los objetos solo estarán disponibles durante este evento.

La venta de entradas y la organización están a cargo de Bousnid, que recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que los kits suelen agotarse rápidamente. El objetivo es ofrecer una experiencia completa, combinando la emoción de la proyección con recuerdos exclusivos que destacan la historia de ‘Escalera al Cielo’.

Este kit de merchandising exclusivo
Este kit de merchandising exclusivo incluye entradas conmemorativas, un póster, dos bolsas de tela y un pin, ofrecido en la función especial para fans de 'Escalera al Cielo'. (@fiestabousnid)

¿Cómo comprar las entradas en Joinnus?

  • Ingresa a la página web de Joinnus (https://www.joinnus.com/)
  • Regístrate como usuario si no tienes una cuenta. Te indicamos cómo hacerlo:
  • Haz click en el botón “Iniciar sesión” y te diriges a “Regístrate aquí”.
  • Completa tus datos personales (puedes ingresar con un correo o tu cuenta de Facebook). Completa el formulario y acepta los términos y condiciones.
  • La plataforma te enviará un correo para que confirmes tu cuenta. ¡Listo!
  • Busca el evento de Escalera al Cielo, Watch Party en el Cine en la parte superior de la página o ingresa a https://www.joinnus.com/events/entertainment/lima-escalera-al-cielo-watch-party-en-el-cine-74686
  • Selecciona el tipo de entrada que deseas comprar (General sin Kit o General + Bolso + Kit).
  • Elige el método de pago de tu preferencia y continúa con tu compra online.
  • Descarga tus entradas y/o envíalas a tu correo electrónico. En la sección “Mis entradas” podrás encontrarlas. El día del evento las puedes llevar impresas o mostrarlas desde tu celular.

Temas Relacionados

Escalera al cieloK-dramaCineUVKperu-entretenimiento

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 de la Fase 2

Se inició una nueva jornada que tendrá como duelo principal el Universitario vs Alianza Lima este domingo 1 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes

Tabla de posiciones de la

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El lance en el Estadio Monumental mide a los máximos artilleros del torneo: Hernán Barcos (6) y Álex Valera (4). Revisa aquí el itinerario completo del desafío más atractivo de la jornada

A qué hora juega Universitario

Pablo Guede hizo sincera confesión sobre si pudo contar con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me compete”

El entrenador argentino se pronunció por el ‘Pirata’, quien vive un presente notable en FC Cajamarca. También habló del triunfo de visita sobre UTC

Pablo Guede hizo sincera confesión

Mano Menezes inicia su labor de seguimiento en Liga 1 acompañado de Jean Ferrari: prepara su primera convocatoria con Perú

El entrenador de la selección nacional acudió al Sport Boys vs CD Moquegua, en el estadio Miguel Grau del Callao, con el afán de observar futbolistas con potencial de integrar la ‘bicolor’

Mano Menezes inicia su labor

Exportadores peruanos podrán recuperar aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema de EEUU

El arancel se aplicó principalmente a arándanos, uvas, cítricos y espárragos, que conforman más del 60% de la canasta exportadora peruana a Estados Unidos

Exportadores peruanos podrán recuperar aranceles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministra Denisse Miralles iniciará ronda

Ministra Denisse Miralles iniciará ronda de diálogo con bancadas del Congreso previo al voto de confianza

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro se lanza como

Miranda Capurro se lanza como cantante con tema ‘Otra Mitad’ tras su salida de Zaca TV

Ricardo Morán confirma que imitadores de Jowell y Randy de ‘Yo soy’ fueron expulsados: “Ellos no se han ido, ni han abandonado”

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 8 de la Fase 2

A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca HOY: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pablo Guede hizo sincera confesión sobre si pudo contar con Hernán Barcos en Alianza Lima: “No me compete”

Mano Menezes inicia su labor de seguimiento en Liga 1 acompañado de Jean Ferrari: prepara su primera convocatoria con Perú

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”