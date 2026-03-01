‘Escalera al Cielo’ llega al cine por primera vez en Lima: fecha, entradas y más

El K-drama más famoso de los últimos años se mostrará en la pantalla grande para disfrute de sus fanáticos | TiKTok / @fiestabousnid

El fenómeno de los dramas coreanos suma un nuevo acontecimiento en Perú con la llegada de ‘Escalera al Cielo’ a la pantalla grande. Por primera vez, los seguidores del K-drama podrán vivir los momentos más intensos de la serie en una función especial de cine.

La proyección estará dedicada solo a los tres episodios finales, reconocidos por su carga emocional y por haber marcado a toda una generación de fanáticos en el país. Esta producción surcoreana, referente del género, cautivó a la audiencia internacional gracias a su narrativa centrada en el amor, el sacrificio y los reencuentros inesperados.

El evento propone una experiencia exclusiva para quienes acompañaron la historia de Han Jung-suh, Cha Song-joo y Han Tae-hwa en televisión, acercando las escenas más emblemáticas a la atmósfera inmersiva del cine.

El clásico K-drama "Escalera al Cielo" se proyectará por primera vez en cines de Lima el 2 de abril, ofreciendo a los fans un watch party especial con los últimos tres capítulos en pantalla gigante.

Los asistentes podrán revivir la boda de Song Joo y Joon Soo, así como el desenlace que emocionó al público en su estreno original. Además, habrá una zona interactiva con figuras a tamaño real de los personajes principales, donde los fans podrán tomarse fotos y llevarse un recuerdo tangible del evento.

¿Cuándo y dónde podré ver ‘Escalera al Cielo’ en el cine?

La función de ‘Escalera al Cielo’ se realizará como un evento exclusivo, pensado para quienes consideran la serie parte fundamental de sus recuerdos. Será la única vez que la producción se proyecte en una sala de cine en Perú, y la oportunidad no volverá a repetirse. La cita está programada para el sábado 11 de abril a las 7:00 p.m. en el UVK Plaza San Martín, en Lima.

El evento es organizado por Bousnid, empresa dedicada a encuentros para fanáticos de la cultura asiática. El carácter irrepetible de la función ha generado una alta expectativa, por lo que se recomienda asegurar la entrada anticipadamente.

Fans de 'Escalera al Cielo' podrán disfrutar los últimos capítulos de su K-drama favorito en una función especial el 2 de abril en UVK Plaza San Martín, Lima.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver ‘Escalera al cielo’?

Las entradas para la función especial cuentan con dos modalidades. El precio general es de 55 soles, que incluye el acceso a la proyección y a la zona de fotos. También existe una opción de 70 soles, que incorpora un kit de merchandising conformado por una entrada conmemorativa, un póster, un bolso y un pin temático de la serie. Esta alternativa responde a la demanda de coleccionistas y seguidores, ya que los objetos solo estarán disponibles durante este evento.

La venta de entradas y la organización están a cargo de Bousnid, que recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que los kits suelen agotarse rápidamente. El objetivo es ofrecer una experiencia completa, combinando la emoción de la proyección con recuerdos exclusivos que destacan la historia de ‘Escalera al Cielo’.

Este kit de merchandising exclusivo incluye entradas conmemorativas, un póster, dos bolsas de tela y un pin, ofrecido en la función especial para fans de 'Escalera al Cielo'.

¿Cómo comprar las entradas en Joinnus?

Joinnus (https://www.joinnus.com/) Ingresa a la página web de

Regístrate como usuario si no tienes una cuenta. Te indicamos cómo hacerlo:

Haz click en el botón “Iniciar sesión” y te diriges a “Regístrate aquí”.

Completa tus datos personales (puedes ingresar con un correo o tu cuenta de Facebook). Completa el formulario y acepta los términos y condiciones.

La plataforma te enviará un correo para que confirmes tu cuenta. ¡Listo!

Busca el evento de Escalera al Cielo, Watch Party en el Cine en la parte superior de la página o ingresa a https://www.joinnus.com/events/entertainment/lima-escalera-al-cielo-watch-party-en-el-cine-74686

Selecciona el tipo de entrada que deseas comprar (General sin Kit o General + Bolso + Kit).

Elige el método de pago de tu preferencia y continúa con tu compra online.

Descarga tus entradas y/o envíalas a tu correo electrónico. En la sección “Mis entradas” podrás encontrarlas. El día del evento las puedes llevar impresas o mostrarlas desde tu celular.