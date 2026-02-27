Ola de calor en Lima no da tregua: Cómo usar ventiladores y aire acondicionado sin que tu recibo de luz se dispare

Ante la ola de calor, el uso de ventiladores y aire acondicionado se dispara, pero Osinergmin y la DGEE ofrecen recomendaciones clave para mantener el confort térmico y evitar un elevado gasto de electricidad. (Composición: Infobae Perú)

El incremento de las temperaturas en Lima durante febrero obliga a miles de familias a mantener durante largas horas encendidos el aire acondicionado y el ventilador, instrumentos esenciales para sobrellevar olas de calor recientes, pero que han suscitado preocupación por el impacto que pueden causar en el recibo de electricidad. Entre jornadas donde los termómetros superaron los 35 °C en sectores clave de la ciudad, la necesidad de mantener el confort en casa trae el desafío de evitar incrementos significativos en el gasto mensual de energía.

Según especialistas del organismo regulador Osinergmin y de la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) del Ministerio de Energía y Minas, el uso eficiente de estos equipos es fundamental para proteger tanto la economía doméstica como el consumo energético nacional.

En los últimos días de febrero, Carabayllo registró temperaturas máximas de 35.2 °C y mínimas nocturnas por encima de los 26 °C, con una sensación térmica que llegó a 36 °C, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Estas cifras, inéditas desde 1998, situaron a este verano entre los más cálidos de las últimas tres décadas. El fenómeno se extendió por toda Lima Metropolitana, provocando que ciudadanos busquen estrategias para mitigar el calor sin sacrificar su presupuesto.

El aire acondicionado y el ventilador se han posicionado como recursos fundamentales frente al calor. Los especialistas del sector energético nacional advierten que su manejo inadecuado puede duplicar el consumo eléctrico en temporadas de altas temperaturas. Por ello, la correcta configuración, el mantenimiento regular y la elección de equipos de eficiencia energética determinan la diferencia entre un verano confortable y un impacto directo en la factura eléctrica.

Uso eficiente del aire acondicionado: pautas de Osinergmin y la DGEE

El Osinergmin recomienda ajustar el aire acondicionado entre 24 °C y 26 °C siempre que el ambiente se mantenga aislado con puertas y ventanas cerradas para evitar la fuga de aire frío y el ingreso de calor. Cada grado programado por debajo de ese rango incrementa considerablemente el consumo eléctrico, ya que el equipo debe trabajar con mayor intensidad para restar calor al ambiente.

La Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas advierte: fijar la temperatura en 18 °C en vez de 24 °C no acelera el proceso de enfriamiento, pero sí provoca que el compresor funcione durante más tiempo, generando un gasto energético innecesario. Elegir la temperatura correcta permite ahorrar, preservar la vida útil del equipo y evitar fluctuaciones en la factura eléctrica.

Una mujer muestra preocupación mientras intenta encender un aire acondicionado que no funciona correctamente en su hogar, reflejando el impacto de las altas temperaturas y la importancia de los equipos de climatización durante las olas de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la DGEE enfatizan también la importancia de limpiar los filtros del aire acondicionado al menos dos veces al año. Los filtros sucios reducen la eficiencia, incrementan el consumo y deterioran la calidad del aire.

Claves para usar el ventilador y reducir el gasto energético

El ventilador representa una alternativa eficiente frente al calor, con un consumo que oscila entre 25 watts y 50 watts, dependiendo del modelo, según datos de Osinergmin. Se recomienda ubicar estos aparatos en zonas libres de obstáculos para mejorar la circulación del aire. Modelos con eficiencia energética tipo A o B pueden reducir la sensación térmica del ambiente entre cuatro y cinco grados, con un impacto mínimo en el recibo de electricidad, según la DGEE.

Al utilizar el ventilador, es recomendable apagarlo al salir de la habitación y desconectarlo para evitar consumo residual. Además, aprovechar la ventilación natural y la luz solar para secar la ropa evita el uso de artefactos adicionales y contribuye al ahorro. En jornadas calurosas, preferir duchas frías en vez de encender la terma puede disminuir el costo final reflejado en la factura eléctrica.

verano, summer, refrigeración, grados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenimiento y eficiencia energética: factores decisivos

El rendimiento óptimo de los equipos depende directamente de su mantenimiento. Para las refrigeradoras, el Osinergmin recomienda mantener el termostato entre 3 °C y 4 °C y el congelador a –18 °C. Evitar abrir la puerta con frecuencia o introducir alimentos calientes es fundamental, ya que cada intervención obliga al motor a funcionar con mayor intensidad y eleva el consumo.

Ubicar la refrigeradora lejos de fuentes de calor y verificar el estado de los sellos de la puerta contribuye a que el frío permanezca dentro, aumentando la eficiencia. Los especialistas destacan que la compra eficiente inicia al elegir electrodomésticos con etiqueta de eficiencia energética tipo A o B.

Adquirir modelos eficientes y realizar mantenimiento regular permite evitar incrementos en la factura eléctrica y prolongar la vida útil de los aparatos.

Recibos de luz bajarán para hogares y empresas a partir de febrero de 2026, según Osinergmin. (Foto: Agencia Andina)

Ola de calor en Lima: récords históricos y recomendaciones oficiales

Durante el verano de 2026, la capital peruana experimentó el día más caluroso en décadas. El Senamhi registró en Carabayllo una máxima de 35.2 °C, cifra que no se observaba desde el fenómeno de El Niño en 1998. En otros distritos como San Borja, San Martín de Porres y Santa Anita, los valores máximos también superaron los 30 °C.

La alerta emitida por las autoridades se mantiene hasta el jueves, con previsión de temperaturas diurnas entre 27 °C y 30 °C en Lima oeste y Lima centro, y 32 °C en Lima este y Lima norte. Las noches cálidas y la persistencia del calor han incentivado el uso constante de ventiladores y aire acondicionado en los hogares limeños.

Las autoridades recalcan la importancia de seguir recomendaciones para evitar el desperdicio de energía, promoviendo un consumo responsable ante un verano que todavía puede registrar nuevos récords térmicos.