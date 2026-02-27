Perú

Ciudades sucias, cuentas impagas: La morosidad que está hundiendo el servicio de limpieza pública

Un alto índice de incumplimiento en el pago de arbitrios municipales está afectando la continuidad y calidad de la gestión de residuos, lo que genera riesgos para la salud y crea un entorno urbano menos seguro y ordenado

Guardar
La acumulación de residuos sólidos
La acumulación de residuos sólidos y los riesgos sanitarios aumentan en zonas urbanas donde la morosidad impide la frecuencia adecuada del servicio de limpieza.

El servicio de limpieza pública —financiado principalmente por los arbitrios municipales pagados por los contribuyentes— enfrenta hoy una crisis estructural derivada de niveles críticos de morosidad que, en numerosos sectores urbanos, superan el 70 % y en distritos de Lima como Pachacámac y San Juan de Lurigancho alcanzan cifras superiores al 80 %, de acuerdo con análisis de tasas municipales y estudios sobre la prestación del servicio de residuos sólidos. Esta situación no constituye una simple debilidad administrativa, sino un factor que compromete directamente la sostenibilidad financiera de un servicio esencial para la salud pública, el ambiente urbano y la calidad de vida colectiva.

La morosidad no es solo un dato contable: es una variable estructural que condiciona la capacidad operativa de los gobiernos locales para sostener el barrido, la recolección, el transporte y la disposición final de residuos. Cuando una proporción significativa de vecinos incumple, se reduce la frecuencia del servicio, se posterga el mantenimiento de equipos, se deteriora la infraestructura y se debilita la planificación. El resultado es visible: acumulación de residuos, focos de contaminación, riesgos sanitarios y una erosión progresiva de la confianza ciudadana en las instituciones.

La morosidad en el pago
La morosidad en el pago de arbitrios municipales supera el 80 % en distritos como Pachacamac y San Juan de Lurigancho, afectando la sostenibilidad del servicio de limpieza pública.

Los servicios públicos de calidad, en particular la limpieza urbana, cumplen además una función simbólica y social: construyen identidad, sentido de pertenencia y orgullo por el espacio común. Una ciudad limpia transmite orden, seguridad y cuidado colectivo; una ciudad sucia comunica abandono institucional y desinterés social. Cuando el entorno urbano se degrada, se refuerza una cultura de indiferencia donde algunos ciudadanos dejan de sentirse corresponsables del financiamiento de un servicio que consideran «de todos», pero que en la práctica pocos sostienen. Así, el deterioro físico del espacio público se convierte también en deterioro del vínculo cívico.

Acumulación de basura en Lima
Acumulación de basura en Lima - Agencia Andina

Este fenómeno tiene, asimismo, una dimensión psicológica y conductual. Cuando no existe un vínculo claro entre el pago y la calidad del servicio, se instala la percepción de que la obligación no es vinculante. Surge entonces una lógica de evasión racionalizada: «otros pagarán» o «igual recogerán los residuos». Esta conducta rompe el contrato social entre contribuyentes y autoridades y genera una inequidad estructural: quienes cumplen subsidian a quienes no lo hacen, mientras el sistema en su conjunto se debilita. Se configura así un círculo vicioso donde la baja calidad percibida reduce la disposición a pagar, y la menor recaudación reduce aún más la calidad.

La limpieza pública cumple una
La limpieza pública cumple una función social relevante al fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo ciudadano por los espacios comunes.

La experiencia internacional demuestra que este problema puede enfrentarse mediante esquemas que vinculan explícitamente pago y prestación. Modelos como el «Pay-As-You-Throw» (pago por generación), aplicados en ciudades de Estados Unidos y Europa, establecen tarifas proporcionales a la cantidad de residuos producidos, incorporando el principio «quien contamina, paga» y generando incentivos tanto para cumplir con el pago como para reducir la generación de residuos. Asimismo, municipios europeos han implementado sistemas tarifarios mixtos, estructuras de costos transparentes y mecanismos de facturación diferenciada que mejoran la eficiencia, aumentan la participación ciudadana y fortalecen la legitimidad del sistema de financiamiento.

Desde la perspectiva del comportamiento individual, dejar de pagar la tasa de limpieza pública no constituye un «ahorro», sino un costo evitado que se transforma en deterioro colectivo. El monto anual impago puede equivaler al valor de 70 a 100 consumos de cerveza (considerando precios entre S/ 8.00 y S/ 12.00 por unidad). Mientras ese gasto privado se disipa en un consumo inmediato, el no pago del servicio se traduce en menor frecuencia de recojo, calles más sucias, focos de contaminación y pérdida de calidad de vida. El costo no desaparece: se traslada a la ciudad en forma de residuos, desorden y riesgos sanitarios.

Técnicamente, la limpieza pública debe entenderse como un sistema socio-técnico cuya estabilidad depende del equilibrio entre financiamiento predecible, gestión operativa eficiente y comportamiento ciudadano responsable. Sin ingresos suficientes y regulares, los municipios no pueden sostener contratos, renovar flota, invertir en infraestructura ni planificar a mediano plazo. La morosidad introduce volatilidad financiera, compromete la continuidad operativa y reduce la resiliencia del servicio frente a emergencias sanitarias o ambientales.

La acumulación de residuos y
La acumulación de residuos y los focos de contaminación son consecuencias directas del déficit financiero causado por la baja recaudación de arbitrios.

En este contexto, las propuestas para mejorar el pago deben abordarse desde un enfoque integral de gestión pública. La evidencia indica que la recaudación mejora cuando el sistema combina simplicidad administrativa, legitimidad social y percepción de retorno tangible. En primer lugar, la simplificación y digitalización de los mecanismos de pago reducen costos de transacción, tiempos de espera y barreras operativas que muchas veces desalientan el cumplimiento, especialmente en sectores de alta informalidad. En segundo lugar, los esquemas tarifarios deben orientarse hacia mayor equidad, incorporando variables como características prediales, niveles de generación de residuos y capacidad contributiva, de modo que el ciudadano perciba justicia en la determinación del monto. En tercer lugar, los incentivos positivos han mostrado efectividad: descuentos por pronto pago, facilidades de fraccionamiento, beneficios asociados a la separación en fuente o reconocimiento público a contribuyentes cumplidos refuerzan normas sociales de cumplimiento. En cuarto lugar, la transparencia activa cumple un rol crítico. Cuando el municipio comunica con claridad cuánto cuesta el servicio, cómo se distribuyen los recursos y qué mejoras concretas se financian con los arbitrios, se fortalece la legitimidad del cobro y se reduce la percepción de arbitrariedad. Finalmente, la educación ciudadana sostenida en el tiempo permite consolidar la idea de que el pago no es solo una obligación legal, sino una contribución directa al bienestar colectivo.

El deterioro de la infraestructura
El deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento evidencian el impacto directo de la baja recaudación de tasas municipales sobre la calidad del ambiente urbano.

Por ello, desde un enfoque de política pública, no bastan exhortaciones genéricas a la cultura tributaria. Se requiere una intervención institucional deliberada que fortalezca la cobranza efectiva, incorpore herramientas modernas de gestión tributaria local, asegure transparencia en la estructura de costos y desarrolle estrategias sistemáticas de educación y comunicación ciudadana que expliquen la relación directa entre el pago del arbitrio y la calidad del servicio recibido. Solo así puede restablecerse la legitimidad del sistema y el contrato implícito entre municipio y vecino.

La morosidad en el pago de arbitrios no es un problema menor ni exclusivamente técnico: es una expresión de fragilidad institucional y de debilitamiento del compromiso cívico. Revertirla exige corresponsabilidad social, innovación en los modelos de financiamiento y liderazgo municipal con visión de sostenibilidad. Porque una ciudad limpia no es solo el resultado de camiones recolectores en la calle, sino de ciudadanos que entienden que pagar por los servicios públicos es parte esencial de construir la ciudad en la que desean vivir.

Temas Relacionados

]Gobiernos localesLima Metropolitanapago de arbitrioslimpieza públicaAlberto Huiman CruzOpiniónESAN Universityperu-noticias

Más Noticias

Lizeth Marzano: Abogado de policías culpa a la Fiscalía por la demora en detener a Adrián Villar

Stefano Miranda, defensor de los agentes implicados en el caso de la deportista, sostiene que la Fiscalía no actuó con premura porque el hecho no era mediático, y afirma que sus defendidos solo cumplieron su deber

Lizeth Marzano: Abogado de policías

Hernán Barcos se adelanta a su recibimiento en el Universitario vs FC Cajamarca por su pasado en Alianza Lima: “Es parte del folclore”

El ‘Pirata’ se refirió a la reacción de los hinchas ‘cremas’ en el partido por la fecha 5 del Torneo Apertura, que se realizará este domingo 1 de marzo en el estadio Monumental de Ate

Hernán Barcos se adelanta a

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

El exchico reality respondió con ironía al challenge que pone en duda su paternidad, publicando un video irónico junto a Isabella Ladera.

Hugo García responde con humor

Peruanos que vivan en estos dos países no podrán votar en las Elecciones 2026 por razones de seguridad

Las embajadas correspondientes informaron que persisten limitaciones operativas, logísticas y de seguridad que impiden la instalación de mesas de sufragio para el proceso electoral

Peruanos que vivan en estos

Notaría niega haber tramitado contrato de donación de vehículo entre Marisel Linares y Adrián Villar

También se informó que no figuran comprobantes de pago emitidos a nombre de ninguno de los involucrados dentro del sistema administrativo del despacho

Notaría niega haber tramitado contrato
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau habría dado

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Hugo García responde con humor

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

La curiosa manera en que Hugo García e Isabella dieron a conocer el género de su bebé

“Si no fuera por Magaly Medina”, la frase tendencia donde usuarios destacan su investigación en el caso de Lizeth Marzano

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Magaly Medina critica a Pancho de Pierola por lamentable comentario sobre caso Lizeth Marzano y cuestiona sus disculpas públicas

DEPORTES

Hernán Barcos se adelanta a

Hernán Barcos se adelanta a su recibimiento en el Universitario vs FC Cajamarca por su pasado en Alianza Lima: “Es parte del folclore”

“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso

Juan Pablo Varillas tropieza en cuartos de final del Challenger de Tigre frente a juvenil alemán de 17 años

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

Universitario pierde a Aldo Corzo por 10 días y alista la vuelta de Anderson Santamaría para el duelo ante FC Cajamarca por Liga 1