Perú

Inauguran ciclovía de más de 2 kilómetros en Lima Este que se conecta la la Línea 2 del Metro de Lima

Una nueva ciclovía de más de 2 kilómetros en la avenida La Molina refuerza la red de movilidad sostenible en Lima Este, articulando vías principales y enlazando con la Línea 2 del Metro

Guardar
Ciclovía en la avenida La
Ciclovía en la avenida La Molina

La Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró una ciclovía de 2.11 kilómetros sobre la avenida La Molina, infraestructura que se integra a una red continua de 15.22 kilómetros de vías para bicicletas en Lima Este. El nuevo corredor conecta los distritos de Ate y La Molina, facilitando desplazamientos diarios y promoviendo alternativas de movilidad sostenible en este sector de la capital.

Conexión estratégica con transporte público y vías principales

La ciclovía articula las avenidas Javier Prado, Separadora Industrial y Nicolás Ayllón, y se enlaza con la Línea 2 del Metro de Lima, permitiendo una conexión directa con el sistema de transporte público. Esta integración busca facilitar el acceso a centros de estudio, trabajo y comercio para los habitantes de la zona. El proyecto, según la Municipalidad Metropolitana de Lima, responde a una estrategia de mejora de la accesibilidad y organización del tránsito en un área de alta demanda de movilidad.

Características técnicas y seguridad vial

La infraestructura demandó una inversión superior a 4.1 millones de soles. Cuenta con tramos bidireccionales y unidireccionales segregados en la berma central, así como carriles exclusivos para bicicletas, bacheo y mejoramiento del pavimento. Además, se instalaron cicloparqueaderos y estaciones de reparación para usuarios habituales y nuevos ciclistas. En términos de seguridad vial, la obra incorpora 25 semáforos, de los cuales 20 son exclusivos para ciclistas, señalización especializada, rampas accesibles e intersecciones diseñadas para reducir riesgos y ordenar el flujo vehicular y peatonal.

Ciclovía en la avenida La
Ciclovía en la avenida La Molina

A lo largo del corredor, se intervinieron 7.900 metros cuadrados de infraestructura y se mejoraron 5.400 metros cuadrados de áreas verdes, medidas que buscan complementar la funcionalidad de la ciclovía con espacios urbanos más seguros y accesibles.

Financiamiento y marco normativo

El proyecto fue financiado por el Banco Alemán KfW y se ejecutó en el marco de la Ordenanza n.° 2755-MML, norma que impulsa la consolidación de una red de ciclovías conectadas al transporte público y funcionales para el usuario. La Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que la implementación de esta ciclovía responde a una política de recuperación y uso eficiente del espacio público.

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló: “Esto demuestra que cuando hay voluntad de trabajar en equipo y de recuperar espacios públicos, se logran resultados concretos para la ciudadanía.” Reggiardo remarcó que la recuperación de espacios públicos incide directamente en la seguridad y calidad de vida de los vecinos, al limitar el uso informal y la ocupación por actividades ilícitas.

Ciclovía en la avenida La
Ciclovía en la avenida La Molina

Por su parte, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, destacó la coordinación entre instancias municipales: “Cuando se trabaja alineado con Lima Metropolitana, las cosas salen bien. Esta ciclovía no solamente va a mejorar la vida del ciudadano de a pie, sino también del ciclista. Estamos dando el ejemplo de lo que es trabajar coordinadamente.”

Perspectiva ciudadana y participación institucional

La ciclista Gretel Córdova resaltó el impacto urbano del proyecto: “Cada espacio ganado para la bicicleta es una oportunidad para reducir el tráfico, mejorar nuestra calidad de vida y construir una ciudad más amigable con el medio ambiente.” En el acto participaron también autoridades como el representante de la Embajada de Alemania, Michael Eichholtz; el regidor metropolitano, Miguel Ciccia; y el gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alberto Peralta.

Temas Relacionados

Línea 2 del Metro de LimaCiclovíaMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Búsqueda de rescatista en río Rímac continúa: PNP cierra tránsito vehícular en un sentido de la Lima Amarilla

Las labores para hallar a Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, agente de la PNP y bombero desaparecido durante un rescate, generan restricciones en una de las vías más importantes de Lima

Búsqueda de rescatista en río

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

El equipo de Facundo Morando clasificó a las semifinales tras vencer a las ‘santas’ en un partidazo. Este viernes Regatas Lima también busca su pase ante Sesi de Brasil. Así va la lucha en los tres grupos

Tabla de posiciones del Sudamericano

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Las ‘íntimas’ aseguraron su pase a las semifinales tras derrotar a las ‘santas’. Las de Santa Anita y las chorrillanas se juegan su chance en la fecha 3 de competición. Revisa los marcadores de cada encuentro del campeonato

Resultados del Sudamericano de Clubes

ANP rechaza el fallo del Tribunal Constitucional que libera a Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos

La anulación de la sentencia por el asesinato de Hugo Bustíos generó inmediatas reacciones en la Asociación Nacional de Periodistas, que alertó sobre eventuales riesgos para los compromisos internacionales del Estado peruano ante delitos contra periodistas

ANP rechaza el fallo del

Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

El equipo de Horacio Bastit chocará con la escuadra brasileña con la misión de asegurar su cupo a las semifinales. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Regatas Lima vs Sesi EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna anuncia que si

José Luna anuncia que si gana las elecciones, Daniel Urresti será ministro del Interior: “Liberaron al Kraken”

Alianza para el Progreso pide a José Balcázar mantener a los titulares del MEF, Produce, Mincetur y Cancillería

Vladimir Cerrón desafía a la justicia: “A mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la PNP para capturarme”

TC: la ley que prescribe delitos de lesa humanidad “mantiene su vigencia y corresponde que sea aplicada”

Alfonso López-Chau pasa al tercer lugar, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, según última encuesta de CPI

ENTRETENIMIENTO

Santiago Suárez anuncia su regreso

Santiago Suárez anuncia su regreso a la actuación luego de un año fuera de la televisión: “Me han propuesta regresar a todas las novelas”

Melissa Klug respalda la cercanía entre Samahara Lobatón y Youna: “Con tal de que esté alejada de ese ser despreciable”

Flavia López llama “migajera” a Rosángela Espinoza por estar detrás de Patricio Parodi

Gino Assereto niega romance con Valentino Palacios: “Tomo la decisión de cortar esta broma”

Youna y Samahara Lobatón se reencuentran en Estados Unidos: protagonizan momentos bailando y tomados de la mano

DEPORTES

Regatas Lima vs Sesi EN

Regatas Lima vs Sesi EN VIVO HOY: punto a punto del duelo clave por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

Tabla de posiciones del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 EN VIVO: así van Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Resultados del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: así van los partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026