Inauguran ciclovía de más de 2 kilómetros en Lima Este que se conecta la la Línea 2 del Metro de Lima

Ciclovía en la avenida La Molina

La Municipalidad Metropolitana de Lima inauguró una ciclovía de 2.11 kilómetros sobre la avenida La Molina, infraestructura que se integra a una red continua de 15.22 kilómetros de vías para bicicletas en Lima Este. El nuevo corredor conecta los distritos de Ate y La Molina, facilitando desplazamientos diarios y promoviendo alternativas de movilidad sostenible en este sector de la capital.

Conexión estratégica con transporte público y vías principales

La ciclovía articula las avenidas Javier Prado, Separadora Industrial y Nicolás Ayllón, y se enlaza con la Línea 2 del Metro de Lima, permitiendo una conexión directa con el sistema de transporte público. Esta integración busca facilitar el acceso a centros de estudio, trabajo y comercio para los habitantes de la zona. El proyecto, según la Municipalidad Metropolitana de Lima, responde a una estrategia de mejora de la accesibilidad y organización del tránsito en un área de alta demanda de movilidad.

Características técnicas y seguridad vial

La infraestructura demandó una inversión superior a 4.1 millones de soles. Cuenta con tramos bidireccionales y unidireccionales segregados en la berma central, así como carriles exclusivos para bicicletas, bacheo y mejoramiento del pavimento. Además, se instalaron cicloparqueaderos y estaciones de reparación para usuarios habituales y nuevos ciclistas. En términos de seguridad vial, la obra incorpora 25 semáforos, de los cuales 20 son exclusivos para ciclistas, señalización especializada, rampas accesibles e intersecciones diseñadas para reducir riesgos y ordenar el flujo vehicular y peatonal.

Ciclovía en la avenida La Molina

A lo largo del corredor, se intervinieron 7.900 metros cuadrados de infraestructura y se mejoraron 5.400 metros cuadrados de áreas verdes, medidas que buscan complementar la funcionalidad de la ciclovía con espacios urbanos más seguros y accesibles.

Financiamiento y marco normativo

El proyecto fue financiado por el Banco Alemán KfW y se ejecutó en el marco de la Ordenanza n.° 2755-MML, norma que impulsa la consolidación de una red de ciclovías conectadas al transporte público y funcionales para el usuario. La Municipalidad Metropolitana de Lima indicó que la implementación de esta ciclovía responde a una política de recuperación y uso eficiente del espacio público.

Durante la ceremonia de inauguración, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló: “Esto demuestra que cuando hay voluntad de trabajar en equipo y de recuperar espacios públicos, se logran resultados concretos para la ciudadanía.” Reggiardo remarcó que la recuperación de espacios públicos incide directamente en la seguridad y calidad de vida de los vecinos, al limitar el uso informal y la ocupación por actividades ilícitas.

Ciclovía en la avenida La Molina

Por su parte, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, destacó la coordinación entre instancias municipales: “Cuando se trabaja alineado con Lima Metropolitana, las cosas salen bien. Esta ciclovía no solamente va a mejorar la vida del ciudadano de a pie, sino también del ciclista. Estamos dando el ejemplo de lo que es trabajar coordinadamente.”

Perspectiva ciudadana y participación institucional

La ciclista Gretel Córdova resaltó el impacto urbano del proyecto: “Cada espacio ganado para la bicicleta es una oportunidad para reducir el tráfico, mejorar nuestra calidad de vida y construir una ciudad más amigable con el medio ambiente.” En el acto participaron también autoridades como el representante de la Embajada de Alemania, Michael Eichholtz; el regidor metropolitano, Miguel Ciccia; y el gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alberto Peralta.