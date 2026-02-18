Perú

José Jerí recuperó su calidad de congresista y puede votar por el nuevo presidente

Jerí Oré recuperó inmediatamente su escaño en el Congreso de Perú tras ser destituido como presidente interino, lo que le permite votar en la elección del nuevo jefe de Estado, de acuerdo con análisis de expertos

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, explica detalladamente las bases constitucionales que determinan el regreso de José Jerí al Parlamento tras su censura. Un análisis sobre la naturaleza del cargo de congresista.

José Jerí volverá a ocupar su escaño en el Congreso de Perú y podrá participar en la votación clave para elegir al próximo jefe de Estado. Tras ser destituido por una moción de censura que obtuvo 75 votos a favor, el exmandatario recuperó automáticamente su condición de parlamentario, conforme lo establece la Constitución peruana y el reglamento interno. Así, estará habilitado para votar en el pleno extraordinario convocado para este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.

La situación fue explicada por el expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, quien precisó que el retorno al Parlamento se produce sin interrupción legal: “Nunca ha estado fuera del parlamento en condición legal y constitucional. El artículo 95 de la Constitución y el artículo 15 del reglamento dicen que el cargo de congresista es irrenunciable”, señaló durante una entrevista con Canal N.

Además, detalló que el paso temporal por la presidencia interina no modifica la calidad de legislador. “Cuando jura el cargo de presidente, aun siendo titular del Congreso, ya asume todas las atribuciones a plenitud de presidente de la República y por el periodo constitucional que sea necesario. Pero, al dejar la presidencia, retoma su función de congresista”, mencionó.

El expresidente del Tribunal Constitucional,
El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, explicó que la legislación peruana establece la irrenunciabilidad del cargo de congresista, por lo que Jerí nunca perdió su condición parlamentaria durante su gestión en el Ejecutivo - Créditos: Andina.

El regreso del exmandatario cobra especial relevancia porque podrá incidir directamente en la elección del nuevo jefe de Estado, en un contexto de alta tensión política.

El Parlamento deberá escoger entre José María Balcázar (Bloque Democrático, izquierda), Edgar Raymundo (Perú Libre, izquierda), Héctor Acuña (Honor y Democracia, derecha) y María del Carmen Alva (Acción Popular, centro). El elegido asumirá tanto la presidencia del Congreso como la jefatura del Estado, en medio de una crisis marcada por el aumento de extorsiones, homicidios y la desconfianza ciudadana.

La destitución se produjo apenas 130 días después de que Jerí asumiera el cargo, motivada por investigaciones abiertas en su contra por presunto tráfico de influencias y la percepción de falta de liderazgo ante la creciente inseguridad. Tras la votación, el ex presidente se despidió de sus ministros en una reunión privada en el Palacio de Gobierno y el proceso de sucesión se puso en marcha de inmediato.

Jerí fue cesado por una
Jerí fue cesado por una moción de censura aprobada en el Congreso, motivada por investigaciones abiertas en su contra por presunto tráfico de influencias y por la percepción de falta de liderazgo ante el incremento de la inseguridad en el país - Créditos: Andina.

La expectativa sobre el perfil del próximo presidente fue subrayada por el ex presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, quien reclamó que el Congreso elija a una figura “con neutralidad, imparcialidad, transparencia, objetividad, probidad e idoneidad, además de coraje y valentía”.

Nos preguntamos: ¿esas características, con todo respeto, las tenía el señor Jerí? Creo que la respuesta todos la conocemos y se ha desembocado en esta situación”, declaró a Canal N. De la misma forma, añadió que la prioridad es que el nuevo mandatario garantice un proceso electoral limpio y transparente, capaz de expresar la verdadera voluntad popular.

Youna revela que Samahara Lobatón

Un Julio Velarde para diez

"Reglamentariamente es roja", la

Despiste de camioneta en la

Alerta en Perú por feroz
José Jerí fue destituido tras

Magaly Medina cuestiona dosaje etílico

"Reglamentariamente es roja", la

