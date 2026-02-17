Municipalidad de San Miguel lanza convocatoria laboral para primaria y secundaria completa: sueldos de hasta S/ 3.500

En total, hay 38 vacantes en la convocatoria laboral de la Municipalidad de San Miguel. Foto: Grupo Casa Lima

La Municipalidad de San Miguel abrió una nueva convocatoria CAS con 29 vacantes dirigidas a personas con primaria completa, secundaria completa y título universitario, ofreciendo sueldos que van desde S/ 1.200 hasta S/ 3.500. El proceso, publicado el 16 de febrero de 2026, contempla plazas operativas y técnicas en distintas áreas del municipio, todas bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios.

Esta oportunidad laboral en Lima incluye puestos como operarios de limpieza pública, serenazgo en diferentes modalidades y un ingeniero forestal. Un punto clave que deben considerar los postulantes es que no todas las plazas cierran el mismo día, por lo que es fundamental revisar con atención la fecha límite de cada puesto antes de enviar la documentación requerida.

¿Qué vacantes ofrece la Municipalidad de San Miguel?

La convocatoria contempla un total de 29 plazas distribuidas en distintos perfiles. A continuación, el detalle ordenado según nivel educativo:

Personas con primaria completa

CAS N° 017: Operario de Recolección de Residuos Sólidos

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 1.200

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 23 de febrero de 2026

CAS N° 018: Operario de Recolección de Residuos Sólidos

Vacantes: 4

Remuneración: S/ 1.550

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 23 de febrero de 2026

CAS N° 019: Operario de Barrido

Vacantes: 4

Remuneración: S/ 1.400

Lugar de labores: Lima

Fecha límite: 23 de febrero de 2026

Estas plazas están orientadas al fortalecimiento del servicio de limpieza pública del distrito. Los interesados deben contar con primaria completa y cumplir con los requisitos específicos señalados en las bases de cada proceso.

Personas con secundaria completa

CAS N° 021: Sereno a Pie

Vacantes: 4

Remuneración: S/ 1.500

Fecha límite: 24 de febrero de 2026

CAS N° 022: Sereno Guía Canino

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 1.500

Fecha límite: 24 de febrero de 2026

CAS N° 023: Sereno Motorizado

Vacantes: 7

Remuneración: S/ 1.700

Fecha límite: 24 de febrero de 2026

CAS N° 024: Sereno Chofer

Vacantes: 7

Remuneración: S/ 1.700

Requisito adicional: Brevete A IIa vigente

Fecha límite: 24 de febrero de 2026

Estas posiciones forman parte del equipo de seguridad ciudadana del distrito. En el caso del serenazgo motorizado y chofer, es indispensable cumplir con los requisitos vinculados a licencias de conducir y experiencia que se detallan en las bases.

Titulados universitarios

CAS N° 020: Ingeniero/a Forestal

Vacantes: 1

Remuneración: S/ 3.500

Requisito: Título profesional en Ingeniería Forestal

Fecha límite: 23 de febrero de 2026

Este puesto técnico ofrece la remuneración más alta de la convocatoria y está orientado a profesionales colegiados que cumplan con el perfil solicitado por la entidad.

¿Cómo postular a esta convocatoria CAS 2026?

Los interesados deben tener en cuenta que cada plaza cuenta con bases específicas, donde se detallan requisitos, experiencia mínima, anexos obligatorios y formatos que deben adjuntarse correctamente. Antes de postular, es fundamental verificar que se cumple con el perfil requerido y reunir toda la documentación solicitada.

Pasos generales para postular:

Revisar cuidadosamente las bases del puesto al que desea postular. Descargar y completar los anexos y formatos correspondientes. Adjuntar la documentación sustentatoria (DNI, certificados de estudios, constancias de trabajo, entre otros). Presentar la postulación dentro del plazo establecido para cada proceso.

Es importante recalcar que las plazas de operarios e ingeniero forestal cierran el 23 de febrero de 2026, mientras que las de serenazgo culminan el 24 de febrero de 2026. No se aceptarán postulaciones fuera de fecha.

Esta convocatoria representa una oportunidad relevante para quienes buscan empleo en el sector público bajo modalidad CAS, especialmente en áreas operativas y de seguridad ciudadana. Con sueldos competitivos dentro del ámbito municipal y procesos diferenciados por nivel educativo, la Municipalidad de San Miguel abre sus puertas a distintos perfiles laborales.

Si estás interesado, revisa hoy mismo las bases del puesto de tu elección y asegúrate de cumplir con cada requisito antes de enviar tu expediente. Las fechas están próximas a vencer y cada detalle puede marcar la diferencia en el proceso de selección.