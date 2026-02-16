Perú

¿Mañana 17 de febrero habrá paro de transportistas? Esto se sabe de la postura adoptada por el gremio de Lima

Las empresas analizan futuras acciones mientras exigen protección ante la violencia que afecta a conductores y usuarios por la escala de extorsiones

Numerosos pasajeros esperan poder subir
Numerosos pasajeros esperan poder subir a un bus de transporte público que recorre la Panamericana Norte en el paro del pasado 26 de septiembre. (Andina)

La expectativa por un posible paro de transporte en Lima creció en las últimas horas tras una jornada marcada por protestas de diversas empresas del sector. Sin embargo, la respuesta oficial a la pregunta que circula entre los usuarios es clara: mañana, martes 17 de febrero, no se ha convocado a un paralización general del sector.

Hasta el momento, según conoció Infobae Perú, los gremios mantienen la posibilidad de una nueva paralización en evaluación, pero no se ha definido una fecha concreta.

Hoy, lunes 16 de febrero, varias empresas de transporte público de Lima y Callao decidieron suspender sus actividades en solidaridad con el grupo empresarial El Rápido, cuya flota sufrió el asesinato de uno de sus conductores el fin de semana anterior en San Martín de Porres.

El gremio de transporte en
El gremio de transporte en Lima descarta paro general para el 17 de febrero, aunque mantiene en evaluación futuras paralizaciones. (Andina)

La medida fue respaldada por empresas como Santa Cruz, Huáscar, Etupsa y La 50, así como por ET Guadulfo Silva y ET Pesquero.

En un comunicado difundido en redes sociales, La 50 expresó: “Hoy 16 de febrero no vamos a realizar servicio por solidaridad con la medida de protesta convocada por el grupo empresarial El Rápido, ET Guadulfo Silva y la ET Pesquero, por los recientes asesinatos a sus conductores que no debe quedar impune e invocamos a las autoridades a poner sus buenos oficios para un mayor despliegue de seguridad en los puntos críticos de nuestra ciudad de Lima y Callao en beneficio de toda la población”.

La decisión de paralizar unidades fue replicada por otras empresas, como Salamanca Parral S.A. y San Sebastián, que se unieron al llamado de exigir mayor protección para conductores y usuarios. La empresa ETUPSA 73 sumó su voz a la medida “como un acto de unidad y respeto y exigencia de justicia”, mientras que Huáscar S.A. declaró que sus conductores mantendrán la suspensión “hasta que existan garantías mínimas que nos permitan trabajar con tranquilidad”.

El asesinato de un conductor
El asesinato de un conductor en San Martín de Porres impulsa la suspensión de operaciones y protestas de varias empresas de transporte público. (Andina)

Movilizaciones y protestas

Durante la mañana del 16 de febrero, un grupo de conductores de El Rápido se desplazó con sus vehículos hacia el Centro de Lima para manifestar su rechazo a la inseguridad que enfrentan.

La protesta fue interceptada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el óvalo Habich, donde se bloqueó parte de la vía y se impusieron multas por supuestas infracciones. Al menos uno de los buses fue remolcado al depósito municipal, lo que generó descontento entre los manifestantes.

“Es injusto. Nos matan, nos acribillan, y es injusto lo que están haciendo. Estamos declarando nuestro derecho, somos trabajadores y no delincuentes”, relató uno de los transportistas a RPP.

Contexto de violencia

El detonante de la protesta fue el asesinato de Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, conductor de la empresa JC Bus, perteneciente al grupo El Rápido. La noche del sábado, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad en la avenida Los Próceres, en San Martín de Porres, y dispararon contra el chofer mientras trasladaba pasajeros. El caso de Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana, se suma a otros ataques sufridos por el gremio en los últimos meses.

El chofer fue retenido tras el operativo de la policía durante una paralización convocada por operadores de transporte, quienes reclaman mayor protección ante las amenazas y ataques que enfrenta el gremio.| Latina Noticias

El grupo El Rápido anunció el cese de operaciones desde el 16 de febrero “ante la falta de garantías para continuar el servicio”. “La vida no se negocia”, subrayó la empresa en su pronunciamiento recogido por RPP.

No es la primera vez que este grupo empresarial enfrenta episodios de violencia. En julio del año pasado, otro conductor de JC Bus fue asesinado en el distrito de Los Olivos. Además, los transportistas han denunciado ante Gestión y RPP la presencia constante de extorsiones, amenazas y robos en rutas de Lima Norte, especialmente entre Carabayllo y San Miguel.

Sin fecha definida

El presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, informó que se viene coordinando con otros gremios del sector para volver a paralizar labores ante los ataques armados sufridos. La propuesta de una nueva paralización general está sobre la mesa, pero hasta la fecha no existe una convocatoria oficial para el 17 de febrero ni para los próximos días

El gremio de transporte urbano
El gremio de transporte urbano anuncia una paralización de 24 horas este martes en respuesta al aumento de crímenes y extorsiones. (Andina)

El vocero de Transportes Unidos (TU), Martín Ojeda, precisó en RPP que las estrategias del Gobierno para combatir a las bandas criminales no muestran resultados y recordó que el diálogo pendiente con el presidente de la República y funcionarios de Estado aún no se concreta. Según Ojeda, “de las 400 empresas, nos hemos establecido un promedio del 80 por 100” sometidas a extorsión. Agregó: “Hemos retrocedido, y esto va un grito directo... la situación ha empeorado. Lo que nos interesa es que no haya más muertes”.

Los gremios de Lima Norte evalúan sumarse a futuras marchas y paralizaciones, coordinando medidas con El Rápido y otros sectores afectados. Hasta el momento, el cuerpo de Amílcar Raúl Marcano Rodríguez permanece en la morgue central de Lima, sin que se hayan presentado familiares para las diligencias de retiro.

El comandante general de la Policía Nacional, óscar Arriola, declaró que comprende la medida adoptada por los transportistas, aunque justificó las intervenciones policiales en el marco de la ley. Tras dialogar con los conductores, Arriola señaló que “todos debemos estar unidos” contra la inseguridad.

