Magaly Medina anuncia convocatoria en vivo para elegir su DJ oficial: “Si te gusta sufrir y poner música, ven”

El anuncio se realizó durante la emisión del 10 de febrero y generó expectativa entre los seguidores del programa. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 10 de febrero, la conductora Magaly Medina volvió a sorprender a su audiencia al anunciar en vivo una nueva propuesta que se integrará a Magaly TV La Firme. En medio de la emisión habitual del programa, la periodista reveló que, a partir de la próxima semana, el espacio incorporará un reality enfocado en encontrar al 'DJ oficial’ del programa.

El anuncio se realizó de manera directa, fiel al estilo de la conductora, quien explicó a los televidentes cómo funcionará el nuevo segmento y quiénes podrán participar. Con tono entusiasta, señaló: “Bueno, vamos a poner lo que quiero anunciarles que va a suceder a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana tenemos un reality aquí en vivo en este programa. Una vez a la semana vamos a tener el reality buscando al DJ de Magaly TV”.

La propuesta, según explicó, no se limitará a una selección interna, sino que será un proceso abierto. La conductora invitó a todos los interesados a enviar sus datos para participar en el proceso. “Todos aquellos interesados manden su CV porque haremos un casting en vivo con un jurado muy particular, muy selecto, con un gran oído y conocimiento de música”, expresó.

Magaly Medina revela que tendrá jurado en vivo

Durante su intervención, Magaly Medina explicó que la elección del ganador no dependerá únicamente de su criterio personal, sino que habrá participación de un jurado especializado y también de la audiencia. “Así que ya lo saben, no lo voy a elegir yo, lo va a elegir el jurado y ustedes, el público. ¡El jurado! El jurado va, va a elegir al DJ”, comentó.

Sin embargo, fiel a su estilo irónico y espontáneo, la conductora añadió entre risas que mantendrá un rol decisivo en el resultado final. “Así es. Yo tendré la última palabra, como siempre”, dijo, provocando reacciones y comentarios en el set.

El anuncio también estuvo acompañado de un toque de humor que caracteriza a la presentadora. Al leer un mensaje que aparecía en pantalla, bromeó sobre la exigencia del trabajo y el espíritu competitivo del casting. “Así que ya saben, como dice acá este panel: si te gusta sufrir y poner música, ven al casting de Magaly TV. Ya lo sabes”, señaló entre risas, antes de continuar con el desarrollo habitual del programa.

Por ahora, la producción no ha revelado cuántas etapas tendrá el reality, cuántos concursantes serán seleccionados inicialmente ni cuál será el premio final para el ganador, más allá de la posibilidad de convertirse en el DJ del programa. Estos detalles probablemente se irán conociendo en las próximas emisiones, conforme se acerque la fecha de inicio.

Lo cierto es que el anuncio de Magaly Medina marca el comienzo de una nueva dinámica dentro del programa, que sigue apostando por sumar a un DJ encargado de musicalizar el espacio con temas llenos de energía y buena vibra, acordes al estilo que la conductora disfruta.

A medida que se acerque la fecha del primer casting en vivo, se espera que la producción brinde más información sobre los requisitos de participación, el formato de evaluación y la composición del jurado. Mientras tanto, el anuncio ya ha logrado su primer objetivo: generar expectativa y conversación entre el público, que ahora aguarda conocer quién será el próximo DJ de Magaly TV La Firme.

