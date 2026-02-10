Enviado del papa León XIV visitó hospitales, universidades y participó en misa en Chiclayo por la Jornada del Enfermo

El representante del Vaticano recorrió hospitales, visitó la USAT y participó en una celebración litúrgica junto a obispos y autoridades de salud. Facebook: H. Belén Lambayeque

En una agenda marcada por actos pastorales y encuentros institucionales, Chiclayo recibió al cardenal Michael Czerny SJ, enviado especial del papa León XIV, en el marco de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo. La presencia del representante del Vaticano convocó a autoridades eclesiales, responsables del sector Salud y representantes académicos de América Latina y el Caribe, en una serie de actividades que se desarrollaron entre espacios hospitalarios, universitarios y pastorales de la ciudad.

El paso del cardenal Czerny por la capital lambayecana se integró a una programación de carácter reservado y protocolar, con énfasis en la atención a personas enfermas y en el diálogo entre Iglesia y sistemas de salud. Las actividades se desplegaron sin concentraciones masivas, con controles de acceso y bajo coordinación de autoridades locales, regionales y eclesiásticas.

La Jornada Mundial del Enfermo, que se desarrolla del 9 al 11 de febrero, reúne en Chiclayo a obispos y responsables de salud de distintos países de la región. La elección de la ciudad como sede situó a Lambayeque en un escenario de interés eclesial y sanitario, con actos que combinaron reflexión pastoral, visitas institucionales y momentos de oración.

En este contexto, la visita al Hospital Las Mercedes y el paso por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo formaron parte de una misma agenda orientada a observar la realidad de la atención en salud y a fortalecer vínculos entre la Iglesia, el ámbito académico y los servicios sanitarios.

Visita al Hospital Las Mercedes durante la Jornada del Enfermo

La agenda del cardenal Michael Czerny incluyó contacto con pacientes, encuentros académicos y una misa en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo. Facebook: Hospital Las Mercedes Chiclayo

El cardenal Michael Czerny visitó el Hospital Las Mercedes de Chiclayo acompañado por el obispo de la diócesis, monseñor Edison Farfán, además de autoridades del sector Salud y representantes del Vaticano. El recorrido se realizó por los principales ambientes del establecimiento, considerado el hospital público más importante de la región Lambayeque.

Durante la actividad, se priorizó el desplazamiento interno por áreas asistenciales y el respeto a los protocolos sanitarios. La comitiva ingresó a servicios de medicina, donde se observó el funcionamiento cotidiano del hospital y se compartió un momento de oración por los pacientes, en el marco de la Jornada Mundial del Enfermo.

El recorrido contó con resguardo policial y acompañamiento permanente de autoridades regionales de Salud, además de delegados del Vaticano. La actividad se desarrolló sin discursos públicos y con énfasis en la observación directa de la realidad hospitalaria.

Encuentro académico y pastoral en la USAT

Acompañado por autoridades eclesiásticas y regionales, el enviado papal desarrolló actividades pastorales y sanitarias en distintos puntos de Chiclayo. Municipalidad de Chiclayo

Como parte de las actividades de la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo, obispos y responsables de salud de América Latina y el Caribe, junto al cardenal Michael Czerny SJ, hicieron una visita al campus de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT). La actividad se integró a la agenda oficial del enviado del papa León XIV en Chiclayo.

Autoridades universitarias dieron la bienvenida al cardenal Czerny, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y representante del Santo Padre, así como a los obispos y responsables del ámbito sanitario provenientes de diversos países de la región. El encuentro se desarrolló en un marco institucional y de carácter privado.

Durante la visita, se celebró una Santa Misa en la capilla universitaria. El espacio pastoral reunió exclusivamente a obispos, responsables de salud y autoridades de la USAT. Entre los obispos presentes figuró monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, Obispo del Callao y Segundo Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

La actividad en la universidad reforzó el vínculo entre el ámbito académico y las reflexiones pastorales sobre la atención en salud, en concordancia con los ejes de la Jornada Mundial del Enfermo.

Llegada de autoridades eclesiales a Chiclayo

Las actividades se realizaron con acceso restringido y priorizando la privacidad de los pacientes, dentro del programa oficial de la Iglesia. Facebook: Parroquia Nuestra Señora De Guadalupe - Chiclayo

La agenda de la Jornada Mundial del Enfermo comenzó con la llegada de autoridades eclesiales a Chiclayo la noche del domingo 8 de febrero de 2026. A las 9:30 p. m., la ciudad se congregó en el Aeropuerto Internacional para recibir a las delegaciones con muestras de acogida y espíritu fraterno.

Entre las autoridades recibidas figuraron el cardenal Michael Czerny, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral; el padre Joseph Savarimuthu, su secretario; monseñor Giuseppe Quirighetti, consejero de la Nunciatura Apostólica en el Perú; y el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A., quien acompaña la vida pastoral de la diócesis.

Las actividades previstas durante los días siguientes incluyeron encuentros pastorales, visitas institucionales y espacios de reflexión vinculados a la atención de las personas enfermas. Chiclayo se convirtió así en un punto de convergencia para autoridades eclesiales y responsables de salud de la región, en el desarrollo de una jornada que articula fe, atención sanitaria y presencia institucional de la Iglesia.