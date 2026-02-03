Natalia Málaga queda sin antecedentes penales tras acuerdo judicial por denuncia en su contra por nuera de Eva Ayllón

El fallo se dio luego de un acuerdo con la Fiscalía y el Juzgado, según confirmó su defensa legal. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La situación legal que involucró a Natalia Málaga, exvoleibolista y figura histórica del deporte peruano, llegó finalmente a una definición judicial luego de dos años de proceso, tras una denuncia presentada en su contra por daños en el vehículo de Jessica Zegarra, nuera de la reconocida cantante Eva Ayllón y esposa de Francisco Ayllón. En medio de versiones confusas y titulares que apuntaban a una presunta culpabilidad, fue el propio abogado de la exdeportista, Víctor López, quien salió a aclarar públicamente que su patrocinada no fue declarada culpable y que, por lo tanto, no tendrá antecedentes penales.

La polémica se reavivó luego de que se difundiera información que, según la defensa legal, distorsionó el verdadero alcance del fallo judicial, generando una percepción errónea sobre la situación legal de Natalia Málaga. Ante ello, el abogado decidió explicar de manera detallada qué fue lo que realmente determinó la justicia y cuáles son las obligaciones que deberá cumplir la exvoleibolista para dar por concluido el caso.

“Lo que ha sucedido es que no se le ha hallado culpable a la señora Natalia Málaga. Lo que ha sucedido es que se ha llegado a un acuerdo por instancia y por sugerencia, entre el Ministerio Público y el Juzgado, es decir, tanto la Judicatura como la Fiscalía, acordaron que los hechos no son de especial relevancia, que no correspondía imponer una pena, ni siquiera una pena suspendida”, señaló el letrado, dejando en claro que no existe una condena contra su defendida.

Defensa de Natalia Málaga desmiente culpabilidad: “No hubo delito ni condena”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Según explicó Víctor López, la resolución se dio bajo un criterio de mínima relevancia penal, lo que permitió que el proceso se encamine hacia una salida alternativa, sin necesidad de imponer sanciones penales ni afectar el historial judicial de Natalia Málaga. En ese sentido, precisó que el acuerdo alcanzado contempla únicamente el pago de una reparación civil, monto que será significativamente menor al solicitado inicialmente por la parte denunciante.

“Se va a cumplir con una reparación civil que se va a dar de todas maneras y se va a cerrar el caso”, añadió el abogado, remarcando que este pago no implica aceptación de culpabilidad, sino el cumplimiento de un acuerdo procesal para dar por concluido el conflicto legal.

Uno de los puntos que más énfasis tuvo en la explicación legal fue la inexistencia de un delito tipificado que pudiera generar consecuencias penales. López fue enfático al precisar que no se configuró un delito, por lo que Natalia Málaga no quedará con antecedentes penales, aspecto clave para la imagen pública y trayectoria de la exvoleibolista.

Defensa de Natalia Málaga desmiente culpabilidad: “No hubo delito ni condena”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

“Hemos llegado a un acuerdo. No hay pena y no se van a generar antecedentes penales por la poca relevancia de los hechos. Se le ha puesto en un plazo de prueba de 10 meses y ella va a tener que ir a firmar, pagar la reparación y va a finiquitar el proceso sin antecedente”, remarcó el abogado.

Este punto resulta crucial, ya que el plazo de prueba establecido no implica una sanción penal, sino una condición formal para garantizar el cumplimiento del acuerdo alcanzado entre las partes, tras lo cual el caso quedará completamente cerrado.

La duración del proceso, que se extendió por dos años, fue otro aspecto que generó cuestionamientos. Al respecto, Víctor López explicó que la demora se debió, en gran parte, a las pretensiones económicas iniciales de la parte denunciante, las cuales calificó como excesivas y desproporcionadas frente a las pruebas presentadas.

Defensa de Natalia Málaga desmiente culpabilidad: “No hubo delito ni condena”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

“Cuando propusimos llegar a los acuerdos pertinentes, vimos propuestas abusivas. Lo único que está en la carpeta fiscal respecto a la prueba que acredite el daño es una proforma de 2.600 soles y se pedía por la parte denunciante 10 mil soles”, contó el abogado, evidenciando la diferencia entre el daño acreditado y el monto exigido.

El letrado explicó que, al solicitar una justificación por el excedente económico reclamado, la parte denunciante argumentó la existencia de un supuesto daño emocional, sin sustentar dicha afirmación con documentos válidos.

“Ante la pregunta: ¿a qué se debía el excedente?, nos indicaron a un daño psicológico, pero no se presentó un informe. Las pretensiones eran sobredimensionadas”, sostuvo López.

Finalmente, el abogado reiteró que el caso no deja ninguna mancha legal en la trayectoria de Natalia Málaga, quien deberá cumplir con el pago de la reparación civil acordada, firmar durante el período establecido y, tras ello, quedar libre de cualquier antecedente penal.

Defensa de Natalia Málaga desmiente culpabilidad: “No hubo delito ni condena”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión