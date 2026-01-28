Perú

Yaco Eskenazi relató todo lo que pasó para ingresar a ‘la casita’ de Bad Bunny con Natalie Vértiz: “A mí no me invitaron”

El actor relató la tensión y el humor que vivió junto a su esposa y la hermana de la modelo al momento de ingresar al codiciado sector reservado del concierto del artista puertorriqueño.

Yaco Eskenazi contó todo lo que pasó antes de entrar a la 'casita' de Bad Bunny. Podcast Yaco y El Loco

El actor y conductor de televisión Yaco Eskenazi relató en su podcast junto a El Loco Wagner, ‘Yaco y El Loco’, la experiencia que vivió durante el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima. En la narración, la figura de TV detalló cómo accedió a la famosa ‘casita’ que forma parte del espectáculo del artista puertorriqueño, un espacio reservado para invitados especiales, y cómo la situación generó momentos de tensión y humor entre él, su esposa Natalie Vértiz y el círculo cercano de la modelo.

Según lo relatado por Eskenazi y reproducido por el programa, la invitación inicial para ingresar a la ‘casita’ no estuvo dirigida a él, sino a Natalie Vértiz, reconocida modelo y presentadora de televisión.

“A mí no me invitaron, invitaron a mi mujer”, expresó Eskenazi en tono distendido, lo que provocó risas en el estudio. El conductor aseguró que la expectativa en torno al acceso a la casita generó ansiedad en su esposa, quien se mostró especialmente entusiasta ante la posibilidad de experimentar ese sector exclusivo del concierto.

El ingreso a esta experiencia requería un brazalete especial, y solo dos de estos pases estaban disponibles para el grupo que acompañaba a Vértiz esa noche: uno para ella y otro para una amiga. En la comitiva también se encontraba la hermana menor de la modelo, lo que complicó la decisión sobre quiénes accederían a este espacio restringido. “Había dos brazaletes, era uno para Natalie y uno para la amiga”, comentó Eskenazi ante las cámaras, describiendo la disyuntiva con humor y honestidad. “Iba a haber un sacrificado ahí. Por la cara de Natalie era: ‘¿Y ahora qué hago?’”.

La decisión final

Durante la conversación, el conductor describió el momento en que se enfrentaron a la posibilidad de dejar fuera a un miembro del grupo. “Obviamente, iba a ver... y ahí yo ya miré a Natalie, y encima estábamos con la hermanita de Natalie también”, relató Eskenazi. La decisión recayó en Vértiz, quien debió elegir entre acompañar a su esposo o ceder su lugar a su hermana o a la amiga. “No voy a cagar a la amiga”, fue uno de los comentarios de Yaco que surgieron en tono de broma durante el intercambio.

La tensión se resolvió cuando un integrante de la producción del evento se acercó y, tras observar la situación, entregó un tercer brazalete a Eskenazi. De inmediato, Natalie Vértiz le colocó el cintillo en la muñeca, asegurando así la entrada de ambos a la casita. “Aparece uno de los patas así, de la producción, y como que me ve y me da un brazalete a mí, y Natalie me lo pone al toque y lo pone con llave, pum, lo cerró”, explicó el conductor, quien no ocultó su alivio tras recibir el acceso.

Acompañada de su esposo Yaco Eskenazi y su hermana Camila, Natalie Vértiz disfrutó del tour de Bad Bunny en Lima, convirtiéndose en una de las protagonistas de la noche y emocionando a todos los asistentes.

La anécdota incluyó una referencia a la caminata por el túnel de acceso a la casita, momento en el que Eskenazi y Vértiz debieron dejar atrás a la hermana menor de la modelo, quien vestía de amarillo. “Esa caminada por el túnel, yo y Natalie volteando a ver a la Camila con su vestido amarillo, así (la imita alzando su mano para despedirse)... nos fuimos”, recordó Eskenazi, provocando nuevas risas en el estudio del programa.

Yaco Eskenazi no quería que Natalie entré sola

Durante la emisión, El Loco Wagner intervino en varias ocasiones para bromear sobre la situación y cuestionar la decisión de Eskenazi de ingresar al espacio exclusivo. “Yo en tu lugar le hubiera dicho: ‘Mi amor, anda a la casita con tu amiga’”, señaló el conductor, a lo que Eskenazi respondió: “Prefiero morir”. La interacción reflejó el tono relajado y humorístico que caracteriza al programa. El actor dejó claro que su intención en ningún momento fue dejar sola a su pareja.

El concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima reunió a miles de seguidores y contó con la presencia de figuras del espectáculo local, entre ellas Natalie Vértiz y su entorno. La experiencia de acceder a la casita no tardó en volverse viral, poniendo a la modelo en una posición envidiable por muchos.

