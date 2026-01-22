El número de católicos disminuye en Perú y confirma un giro regional hacia nuevas formas de creencia y pertenencia espiritual

Esta emotiva imagen muestra elementos religiosos católicos, incluyendo crucifijos, rosarios y velas, en una escena llena de devoción y fe. - (Imagen ilustrativa Infobae)

El catolicismo en Perú atraviesa un proceso de cambio sostenido que se refleja en la vida cotidiana, en las prácticas religiosas y en la manera en que la población define su identidad espiritual. Durante décadas, la Iglesia católica ocupó un lugar central en la organización social, la educación y los rituales públicos del país. Sin embargo, esa presencia muestra señales claras de retroceso, en línea con una tendencia regional más amplia.

En el territorio peruano, la fe católica continúa como la confesión mayoritaria, pero con una base social más reducida que en el pasado reciente. La convivencia con otras expresiones religiosas y con personas sin afiliación formal resulta cada vez más visible en ciudades y zonas rurales. Este escenario redefine el mapa religioso del país y plantea nuevos desafíos para una institución con raíces profundas en la historia nacional.

Este proceso no se explica por un solo factor. Las transformaciones culturales, los debates públicos sobre derechos y los cuestionamientos a la autoridad eclesial influyen en la relación entre la población y la Iglesia. Perú comparte estos rasgos con otros países de América Latina, donde la religión sigue presente, aunque con nuevas formas de expresión y pertenencia.

Perú y la pérdida de fieles católicos

Un informe reciente del Pew Research Center confirma que el número de personas que se identifican como católicas en Perú se reduce con el paso del tiempo. El estudio se basa en encuestas realizadas a principios de 2024 y sitúa al país dentro de un grupo de seis naciones que concentran gran parte de la población latinoamericana.

Según el análisis, cerca de dos tercios de los adultos peruanos se identifican como católicos en la actualidad. Esa proporción resulta menor en comparación con una década atrás, cuando el catolicismo reunía a una mayoría más amplia. El documento señala que en todos los países evaluados la reducción alcanza al menos nueve puntos porcentuales en el mismo periodo.

Kirsten Lesage, investigadora asociada de Pew y autora principal del informe, explicó el alcance del fenómeno: “Nuestro análisis encontró que la proporción de católicos en la población de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú —que juntos representan alrededor del 75% de la población de América Latina— ha disminuido significativamente desde 2013-14, mientras que una proporción creciente de adultos en la región no están afiliados a ninguna religión”.

Tendencia regional en América Latina

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación peruana se inscribe en un proceso compartido con otros países de la región. Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México también registran descensos sostenidos en la identificación católica. En la actualidad, los católicos representan entre el 46% y el 67% de la población adulta en estas naciones, con diferencias marcadas entre cada una.

Brasil y Chile muestran escenarios similares, con cerca de la mitad de sus adultos que se reconocen como católicos. En México y Perú, el porcentaje se acerca a los dos tercios, mientras que Argentina y Colombia rondan seis de cada diez adultos. En todos los casos, las cifras resultan inferiores a las de hace diez años, cuando las mayorías católicas superaban con holgura esos niveles.

El informe destaca que el aumento de personas sin afiliación religiosa acompaña este retroceso. En varios países, este grupo ya supera en número a los protestantes. “De hecho, ahora hay más adultos no afiliados a ninguna religión que protestantes en Argentina, Chile, Colombia y México”, afirmó Lesage.

El crecimiento de los no afiliados

Tarotista esotérico haciendo adivinación con cartas del tarot, en un ambiente místico y espiritual – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los cambios más notorios en el panorama religioso latinoamericano es el ascenso de quienes se definen como ateos, agnósticos o “nada en particular”. En Argentina y Colombia, este sector representa cerca de una cuarta parte de la población adulta. En México, alrededor de dos de cada diez personas se identifican dentro de esta categoría.

Diversos factores explican esta evolución. El informe menciona la influencia de los escándalos de abuso sexual dentro del clero y el rechazo a las posiciones de la Iglesia frente al aborto y los derechos LGBTQ+. En países como Argentina, muchas personas exploran respuestas espirituales fuera de las instituciones tradicionales, con prácticas como el yoga, el tarot o la astrología.

El protestantismo, en contraste, mantiene una presencia estable. En Brasil, el país con mayor proporción de protestantes entre los encuestados, el 29% de los adultos se identifica con esta corriente, frente al 26% registrado en 2013-2014. El estudio subraya que el cambio más significativo se produce entre quienes abandonan toda afiliación religiosa.

A pesar de estas transformaciones, la religión conserva un lugar relevante en la vida de los latinoamericanos. El informe de Pew señala que la creencia en Dios sigue muy extendida en la región. Aproximadamente nueve de cada diez adultos encuestados en cada país afirman creer en Dios, una proporción similar a la de hace una década.

La importancia de la religión también permanece elevada en varios países. Al menos la mitad de los adultos en Brasil, Colombia, México y Perú consideran que la religión resulta “muy importante” en sus vidas. En Brasil, Colombia y Perú, la mayoría de los adultos declara que reza al menos una vez al día.

Lesage remarcó este contraste entre identidad y práctica: “Lo sorprendente es que, a pesar de estos cambios en la identidad religiosa, los latinoamericanos siguen siendo bastante religiosos, en promedio”. El análisis agrega que, según estos indicadores, la región presenta niveles de religiosidad superiores a los observados en muchos países europeos.

Alcance y metodología del estudio

Capturada en un momento de devoción, una monja reza fervientemente en la tranquilidad de una iglesia, reflejando su compromiso espiritual y religioso. Esta imagen simboliza la fe y la creencia en Dios, evidenciando la importancia de la oración y la espiritualidad en la vida consagrada. A través de su hábito y servicio, ella encarna la entrega total a sus creencias. (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación del Pew Research Center se realizó entre el 22 de enero y el 27 de abril de 2024, con un total de 6.234 adultos encuestados en los seis países analizados. El margen de error varía según el país, con rangos que van de ±4,0 a ±4,5 puntos porcentuales.

El informe ofrece una radiografía detallada de un proceso de cambio que avanza de manera constante. En Perú y en el resto de América Latina, el catolicismo continúa como una referencia central, aunque comparte el espacio con nuevas formas de creencia, pertenencia y búsqueda espiritual que reconfiguran el escenario religioso de la región.