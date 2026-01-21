Matrícula Escolar Digital 2026 registra más de 160 mil solicitudes: ¿qué pasa si no alcanzo vacante?

(Gobierno del Perú)

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que el sistema digital para el registro de vacantes del proceso de matrícula escolar 2026 se normalizó este martes 20 de enero, tal como se había anunciado en la víspera. Hasta el momento, más de 160 mil estudiantes han completado su inscripción en las 20 UGEL focalizadas del país.

El viceministro de Gestión Institucional, Walter Borja Rojas, destacó la importancia de que las familias se mantengan informadas: “Las vacantes no se asignan por orden de ingreso, fecha ni hora de registro en la plataforma digital”, precisó en entrevista con Agencia Andina, y añadió que la matrícula en las instituciones educativas públicas es completamente gratuita.

Proceso de matrícula en tres etapas

El proceso de reserva de vacantes se desarrolla en tres etapas: primero, el registro de la solicitud por parte de los padres o tutores, hasta el 28 de enero; segundo, la validación de la información consignada por los directores de cada institución; y tercero, la asignación de la vacante, también a cargo de los directores.

Luis Quintanilla, director general de Calidad de Gestión Escolar del Minedu, explicó que la asignación sigue criterios claros: “Si un niño tiene necesidades especiales, entonces tiene prioridad. Segundo, si el niño ya tiene un hermano en el colegio que desea estudiar, también tendrá prioridad. Y tercero, se toman en cuenta criterios definidos por la comunidad educativa dentro del reglamento interno”, explicó para Agencia Andina.

Nuevos mecanismos para la matrícula escolar en Lima facilitan el registro virtual de alumnos| Minedu

¿Qué pasa si no alcanzo vacante?

Para los padres cuyos hijos no consigan vacante en esta primera etapa, el Minedu habilitará un tiempo complementario. Quintanilla afirmó: “Luego de que se termina el primer registro, nuestros directores revisarán todas las solicitudes con los criterios mencionados y le dirán al padre si se acepta o no; si se acepta, el niño será registrado en nuestro sistema SIGI y ya estará matriculado”.

El Ministerio reiteró que este mecanismo busca asegurar que ningún niño quede fuera de la matrícula, garantizando cobertura para todos los estudiantes en las escuelas públicas del país.

Minedu asegura inscripción gratuita y por etapas para el inicio del año escolar 2026. (Foto: Agencia Andina)

Proceso inclusivo y digital

El Minedu enfatizó que el proceso de matrícula es parte del programa de gobierno digital, orientado a ofrecer un sistema moderno, simplificado e inclusivo. “Nuestro objetivo es garantizar que cada niño y adolescente cuente con una vacante para el inicio del año escolar 2026”, subrayó Borja Rojas.

Finalmente, el Minedu saludó la comprensión de las familias y recomendó mantenerse atentos a los plazos y criterios de asignación, para evitar desinformación y asegurar la correcta inscripción de todos los estudiantes en el sistema educativo público.

Matrícula escolar gratuita 2026: así será el proceso presencial y digital en instituciones públicas. Foto: MINEDU

Página de Matrícula Digital colapsó en su primer día

El 19 de enero se inició el proceso de matrícula digital 2026 para colegios públicos en Perú, pero el primer día estuvo marcado por problemas de acceso en la plataforma oficial del Ministerio de Educación (Minedu). Padres de familia y tutores reportaron desde la madrugada dificultades para ingresar al portal, especialmente en la opción de Lima Metropolitana, donde apareció el mensaje de “error 1200”, indicando que el sitio estaba “temporalmente limitado en tarifa” debido a la alta demanda de solicitudes.

Las fallas se registraron tanto en computadoras como en dispositivos móviles, y afectaron no solo a Lima Metropolitana, sino también a otras regiones como Callao, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna. El sistema digital, diseñado para simplificar la inscripción de estudiantes nuevos y por traslado, no permitió completar los trámites en varias horas, generando confusión y retrasos entre los usuarios.

En el primer día de inscripciones para el año escolar, la plataforma 'Matrícula Digital' del Ministerio de Educación (Minedu) colapsó, dejando a miles de padres de familia sin poder registrar a sus hijos. El sistema mostró errores constantes debido a la alta demanda de solicitudes.| Andina (Composición Infobae)

El Minedu reconoció las intermitencias y precisó que cerca de 60 mil solicitudes saturaron la plataforma durante la jornada inicial. Las autoridades informaron que el sistema estará plenamente operativo a partir del 20 de enero, y que los equipos técnicos trabajan para estabilizar la plataforma y evitar nuevas interrupciones, asegurando así que los padres puedan registrar a sus hijos de manera ordenada y sin contratiempos.