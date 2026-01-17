Usuarios reportan largas colas en estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima: ¿qué causó las demoras del servicio?

El servicio presentó retrasos y generó reclamos en redes sociales, mientras que la empresa atribuyó la situación a una incidencia operativa. (Foto: Andina)

La noche de este viernes estuvo marcada por el malestar de cientos de pasajeros que, al llegar a distintas estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, se encontraron con una situación poco habitual: la espera por un tren se extendía más de lo común, lo que obligó a los usuarios a formar filas que avanzaban lentamente. Esta escena se repitió en varios puntos del recorrido, generando incomodidad y retrasos en los desplazamientos nocturnos.

A medida que avanzaba la noche, los usuarios continuaron manifestando su frustración a través de redes sociales, donde compartieron imágenes y relatos sobre la acumulación de personas en las zonas de acceso y espera. La incertidumbre sobre el tiempo necesario para abordar un tren se combinó con la preocupación por la cantidad de personas intentando viajar al mismo tiempo, lo que incrementó la tensión durante las horas de mayor demanda.

El caos en la Línea 1 generó un ambiente de descontento generalizado, ya que muchas personas dependían de este medio de transporte para llegar puntualmente a sus destinos. El flujo irregular de trenes afectó tanto a quienes se dirigían hacia San Juan de Lurigancho como a quienes necesitaban trasladarse al sur de la ciudad, haciendo evidente la necesidad de soluciones inmediatas para evitar que la situación se repita.

Usuarios reportan aglomeraciones en varias estaciones de la Línea 1

Las imágenes compartidas por los usuarios evidenciaron que las largas colas no fueron un fenómeno aislado. En la estación Atocongo, las filas se extendieron hasta el ingreso principal, mientras que en La Cultura y otras estaciones intermedias la espera se prolongó durante varios minutos. Los pasajeros, muchos de ellos con tiempo limitado para llegar a sus actividades, expresaron su malestar ante la falta de información precisa sobre el restablecimiento del servicio.

Usuarios expresaron su malestar por la demora en la llegada de trenes y la congestión en varias estaciones durante la noche del viernes. Foto: La República

La situación no solo afectó el acceso a los trenes, sino también la circulación dentro de las estaciones, donde la aglomeración complicó el desplazamiento de los usuarios y aumentó la sensación de caos. Algunos testigos indicaron que, pese a la espera, el movimiento de personas dentro de los trenes se mantuvo constante, aunque con mayores retrasos en las salidas y llegadas.

Usuarios piden más trenes tras el comunicado oficial

A través de sus canales oficiales, Línea 1 del Metro de Lima confirmó que se estaban presentando demoras en el servicio y aseguró que su equipo se encontraba trabajando para normalizar la situación lo antes posible. “Se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión”, explicó la empresa en un comunicado publicado alrededor de las 18:40.

La reacción de los usuarios fue inmediata: muchos pidieron un mayor número de trenes para aliviar el congestionamiento, mientras que otros compartieron experiencias distintas, señalando que en estaciones como San Borja el flujo de pasajeros era más fluido y lograron abordar los trenes sin inconvenientes. “En San Borja va avanzando progresivamente y hay una ligera mejora”, señaló una pasajera, reflejando la variabilidad en la experiencia según la estación y la hora.

Esta diversidad de situaciones generó tanto pedidos de soluciones permanentes como reconocimiento a los trabajadores que buscaban restablecer la frecuencia habitual de los trenes.

¿Por qué ocurrieron las demoras en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima?

Consultada sobre el motivo de las demoras, Línea 1 del Metro de Lima precisó a través de sus redes sociales que una incidencia operativa ocasionó la alteración en la frecuencia de los trenes: “Se presentó una incidencia operativa que generó demoras en el servicio. Nuestro equipo ya está trabajando para normalizar la frecuencia de los trenes”, afirmó la empresa.

La empresa informó que trabaja para restablecer la normalidad tras una incidencia que afectó la frecuencia del servicio.

Hasta el cierre de esta nota, algunos usuarios informaron que el servicio en dirección a San Juan de Lurigancho comenzaba a restablecerse, aunque la normalidad total aún no se había recuperado en la totalidad de la red. La expectativa de los pasajeros es que la frecuencia de trenes se estabilice y se eviten nuevas interrupciones que afecten la movilidad de miles de limeños cada día.